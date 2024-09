Per rendere ancora più efficiente il processo, Kalitta ha deciso che il gemello digitale del progetto della testa cilindrica doveva trovarsi nella stessa piattaforma Autodesk del resto dei file. Il team corse non aveva però il tempo necessario per ripartire da zero e rimodellare la testa cilindrica in Autodesk Inventor. Il problema è stato comunque risolto brillantemente. Sfruttando la tecnologia di conversione basata sulle funzionalità GoToINVENTOR di ITI, il team di Kalitta è riuscito a convertire tutte le funzionalità e gli schizzi del file di Solidworks originale in un file di parti di Autodesk Inventor.

Qual è stato il risultato? Un risparmio di oltre 80 ore di tempo per il team di Kalitta. Per il futuro, Kalitta intende continuare a sfruttare i dati dei suoi gemelli digitali per migliorare l'efficienza, sia in officina sia in pista.