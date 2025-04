La nueva fábrica de Taycan es el proyecto de construcción más grande desde que Porsche fundó su sede en Stuttgart hace 70 años. Es una nueva "fábrica dentro de una fábrica", y se construyó en apenas unos pocos meses. La planta de la instalación de montaje puede soportar casi 3000 kilogramos por metro cuadrado, y el techo tiene más de 8 metros de altura. Los pilares miden casi 1,2 metros de ancho, y el aire se intercambia completamente cuatro veces por hora en todo el edificio.

"Con 30 años de experiencia en el sector de la automoción, he tenido la oportunidad de tocar muchos palos", dice Albrecht Reimold, director de producción y logística de Porsche. "Pero integrar nuevas tecnologías y nuevos procesos en una nueva fábrica al máximo de producción ha sido el mayor desafío al que me he enfrentado".