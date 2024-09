El sector de la construcción es tan resistente como las estructuras que produce, capaces de hacer frente a huracanes, terremotos e inundaciones. No obstante, a pesar del arranque potente del año, en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción aún persisten desafíos importantes, como los costes volátiles de los materiales, los obstáculos de la cadena de suministro, los modelos cambiantes de talento y el impacto de los desastres naturales en poblaciones de todo el mundo.

Aunque los economistas no dejan de advertir sobre la posibilidad de una recesión mundial, más de la mitad de las empresas de construcción de los EE. UU. (53,7%) esperan que sus ventas aumenten en los próximos seis meses, y casi cuatro de cada diez (38,9%) prevén que sus márgenes de ganancias aumenten en el mismo período, según el informe de enero de 2023 de la asociación Associated Builders and Contractors (ABC). A nivel mundial, se espera que el sector de la construcción alcance unos 10,5 billones de dólares en 2023 y se prevé que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesto del 4,2% entre 2018 y 2023, según un informe de Research and Markets.