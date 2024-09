Cuando sus productos pueden aplastar rocas del tamaño de un coche, pensar a lo grande es lo normal. Así fue cómo el fabricante de componentes de minería ME Global abordó su propia transformación digital. La empresa sabía que podía ser más eficaz si gestionaba el flujo de trabajo de sus 1000 empleados, que trabajan repartidos entre cuatro continentes y prestan servicios a clientes en más de 40 países. ME Global es conocida en todo el mundo por sus excavadoras y trituradoras de rocas, revestimientos de molino, medios de triturado y herramientas de metalurgia extractiva de enorme duración y gran calidad. Pero, de vez en cuando, una orden de cambio de ingeniería (ECO) podía "atascarse", según propias palabras de Michael Best, jefe técnico de ingeniería.

"Cuando no hay una única fuente de información, una ECO puede quedarse atascada", afirma Best. "Tal vez pasó por las manos de un revisor que ya no está en la empresa. Quizás un jefe de cuentas que está de viaje necesita echarle un vistazo, o bien falta un campo fundamental en el documento. En todos estos casos, avanzar es imposible. Mientras, el reloj va haciendo tictac".

El tiempo es crucial para ME Global. Las empresas mineras organizan operaciones mastodónticas de coste elevado que se rigen por unos plazos muy concretos y acarrean pérdidas económicas con cada minuto de inactividad. Cambiar un revestimiento de molino es un proceso complejo que tarda entre 10 y 15 días en completarse. Eso significa que cuando ME Global se compromete a entregar el nuevo revestimiento para una fecha determinada, esa fecha límite debe cumplirse. Sin embargo, ME Global usaba una amalgama de soluciones, hojas de cálculo y procesos puntuales basados en papel para administrar el trabajo diario.