Otro gran objetivo de la producción fue devolver el favor al equipo de voluntarios: ayudarles a aprender, a establecer contactos y a conseguir encargos. "Aparecían en los títulos de crédito de la película, claro", dice Angelini. "También organizamos tutorías para que los estudiantes que se unieron a nosotros pudieran colaborar estrechamente con supervisores que tenían 15 años de experiencia en grandes estudios. Muchos voluntarios con dos o tres años de experiencia en el sector usaron su trabajo en Mila para conseguir otros encargos. Nos convertimos en una especie de gran embudo".

La película también ha supuesto un punto de inflexión en la carrera de su creadora. "Me dio tanto, incluso antes de que estuviera acabada", afirma Angelini. "Mientras Cinesite me ayudaba con Mila, me pidieron que dirigiera su próxima película, la producción de Aniventure HitPig [con el veterano animador David Feiss como codirector]. Esto es gracias a Mila, y también a la experiencia que he adquirido durante estos 10 años".