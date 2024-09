Bravida, ein Vertragsunternehmen für Elektrotechnik und Maschinenbau mit 100 Jahren Erfahrung, das in den nordischen Ländern beheimatet ist, befindet sich mitten im Prozess der digitalen Transformation. Das Unternehmen erhielt seinen bisher größten Auftrag für das Projekt der Umgehungsstraße E4 in Stockholm, ein Autobahnprojekt zur Verbindung des Nordens von Stockholm mit dem Süden im Wert von 3,1 Mrd. €. Die neue Umgehungsstraße wird eine Länge von 21 km aufweisen, wobei der Großteil in Tunneln verlaufen wird. Bravida wurde beauftragt, Systeme für Strom, Beleuchtung, HLK, Abwasser und zur Brandbekämpfung zu entwickeln und zu montieren. In einem E4-Tunnel allein befinden sich 76 Transformatoren, 20.000 Leuchten und 23.000 Sprinklerköpfe.

In Zusammenarbeit mit Bravida entwickelte Autodesk einen vollständig digitalen Arbeitsablauf, der erhebliche Produktivitätsgewinne ermöglicht: Die Funktionen für die Automatisierung und Zusammenarbeit in der Cloud in Revit und BIM Collaborate Pro führten zu einer Kostensenkung von 87 % bei der Instandhaltung. Das Unternehmen kann 3D-BIM-Modelle mithilfe der Autodesk-Plattformdienste (früher Forge genannt) einbinden, die ihm in Zukunft die Durchführung vorausschauender Wartungsarbeiten ermöglicht. Mit der Nutzung der digitalen Transformation zur Schaffung neuer Möglichkeiten erfinden die Bravida-Teams ihre Arbeitsweise ganz neu.