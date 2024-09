Les géomètres utilisent une grande variété d'outils, tels que les stations totales (qui utilisent des faisceaux de lumière et des mesures de distance électroniques intégrées pour collecter des données et trianguler les positions), les appareils GPS, les théodolites, les drones, les rétro-réflecteurs, les scanners laser 3D (site Web É.-U.) et d'autres appareils technologiques. L'arpentage utilise également des connaissances et des pratiques provenant de nombreux domaines, notamment la trigonométrie, la géométrie, l'ingénierie et la physique. Aujourd'hui, les données et les mesures recueillies par les géomètres sur le terrain peuvent être intégrées dans un logiciel d'arpentage pour générer des calculs précis, des visualisations et plus encore.