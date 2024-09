La cartographie par drone est le processus d’acquisition de plusieurs images aériennes qui sont ensuite réunies numériquement avec un logiciel spécialisé, créant ainsi une image composite plus grande et plus précise. La cartographie par drone est également appelée photogrammétrie et elle est utilisée dans des domaines tels que le relevé topographique, l’architecture, l’ingénierie, la fabrication, le contrôle qualité, etc.

