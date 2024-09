Au cours de ces dernières années, des millions de personnes ont libéré leur créativité grâce aux applications et à la communauté Autodesk 123D.

Nous sommes très fiers de ces produits, et encore plus fiers de ce qu'ils vous ont permis de CONCEVOIR, mais nous savons également que ce portefeuille était devenu complexe.

Les changements que nous apportons visent à faciliter la gamme et les flux de travail Autodesk pour que vous puissiez continuer à donner vie à vos idées. Nous consolidons ces outils et ces fonctionnalités dans des applications clés telles que Tinkercad, Fusion 360 et ReCap Pro.