CAD veya BIM’in “daha iyi” olup olmadığı, belirli proje gereksinimlerine bağlıdır. CAD tipik olarak basit çizim ve 2B tasarım için tercih edilirken, BIM, gelişmiş iş birliği ve verimlilik için 3B modeller ve entegre veriler içeren karmaşık projelerin kapsamlı şekilde yönetilmesi için tercih edilir. Karmaşık, çok disiplinli proje tesliminde BIM, yalnızca 3B modellemeyi kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda spesifikasyonları, programı, maliyeti ve proje yönetimi için bilgi sağlayan verileri entegre ettiği ve böylece inşaat süresince daha işbirlikçi, verimli ve bilinçli bir karar verme süreci sağladığı için genellikle CAD’den daha üstün kabul edilir.