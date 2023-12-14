Mimarlık için BIM

BIM’in görselleştirmesinden yararlanın

Proje ayrıntıları hakkında daha fazla netlik, tasarım seçeneklerinin daha iyi görselleştirilmesi ve ekipler arasında daha fazla şeffaflık elde edin.

Orms; The Standard, Londra

Mimarlık için BIM Nedir? (video: 2:21 dk.)

Mimarlık için BIM nedir?

Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM), inşa edilmiş bir varlığı dijital bir model olarak temsil etmenin bir yoludur. Tüm proje bilgilerini tek ve erişilebilir bir yerde toplayarak, sizin ve paydaşlarınızın bir binanın temelleri, çevresi, geçmiş yapılandırmaları ve hatta olası gelecek durumları gibi her yönünü keşfetmenize olanak tanır.

BIM'in mimari tasarım için faydaları nelerdir?

Proje verilerini sorunsuz bir şekilde paylaşın

Tüm paydaşların erişebileceği ve katkıda bulunabileceği tek bir dijital doğruluk kaynağı oluşturmak, iş birliğini güçlendirir ve proje teslim zaman çizelgelerini hızlandırır.

Müşterileri etkileyin ve projeler kazanın

BIM, tasarımınızın her açısını dijitalleştirip görsel olarak sergileyerek, proje vizyonunuzu anlatmanıza ve müşterilerinizi sürece dâhil etmenize yardımcı olur.

Daha iyi yapı kalitesi sağlayın

BIM, görselleştirmeyi daha hassas hâle getirir, çakışmaları algılar ve sonuçların sürekli olarak daha sürdürülebilir ve etkili olması için tasarım doğruluğunu artırır.

BIM ile tasarlanan projeleri keşfedin

%50 daha az yeniden çalışma ile ütopya inşa etmek

POLO Architects–Elysia Parkı

 

Hikayeyi okuyun

Görünmeyen olasılıkları gözler önüne seren üretken tasarım

OMA-Feyenoord Stadyumu

 

Videoyu İzleyin (3:57 dk.)

Sorunsuz model paylaşımı verimli iş akışları oluşturur

TVS Tasarım–Las Vegas Kongre Merkezi

 

Hikayeyi okuyun (İngilizce)

Standardı yükseltmek - Bir BIM hikayesi (video: 1:50 dk.)

Standardı yükseltmek

Bir teknolojiden daha fazlası olan BIM, tasarım süreçlerinizi kolaylaştıran ve rasyonelleştiren bir metodolojidir, böylece çalışmalarınızı mükemmelleştirmeye odaklanabilirsiniz. Orms'un Londra'daki The Standard'ı oluşturmak için BIM’den nasıl yararlandığını görün.

Mimarlar için BIM yazılımımız

Revit

Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.

Ürün detayları
Architecture, Engineering & Construction Collection

Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları

Ürün detayları
BIM Collaborate Pro

Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.

Ürün detayları

BIM yazılımımızdan daha fazla yararlanın

Bir yapının görüntüsü

WEB SEMİNERİ

Revit’te BIM ile ilgili temel bilgileri öğrenin

Yüksek kaliteli görselleştirme ve modelleme için ipuçlarını öğrenin, ardından gerçek hayat senaryoları için en iyi uygulamaları inceleyin.

 

Web seminerini izleyin (İngilizce)
Bilgisayar ekranında planlama yazılımının görüntüsü

VIDEO

BIM’de kullanım için dönüştürün ve tekrar teklif oluşturun

Teklifleri ve öğeleri Autodesk Forma ve Revit arasında serbestçe taşıyarak tasarım iş akışınızı geliştirin.

 

Videoyu izleyin (2:07 dk.)
Bir odada üç kişi oturuyor ve dizüstü bilgisayar ekranını önde ve ortada görüyoruz

öğretici

Revit hızlı başlangıç rehberi

İster ilk kez kullanıyor olun ister sadece temel bilgileri tazelemek isteyin, bu Revit'te ustalaşmak için en iyi kaynağınızdır.

 

Şimdi başlayın (İngilizce)

Mimarlara yönelik daha fazla çözüm
Sakin bir sokaktaki bina

Etkiyi daha ayrıntılı görün

İnşaat sektöründe çevresel duyarlılık hiç olmadığı kadar acil bir konuma geldi. Yazılımımız farklı tasarım kararlarının etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve daha net anlamanıza yardımcı olabilir. Yenileme projelerinin önem kazanmasıyla birlikte bu beceri son derece değerli hâle gelmektedir.

İsrafı azaltın, hataları azaltın (İngilizce)
Pırıl pırıl ışıklarla dolu bir şehir manzarası

Doğru ayrıntılarla doğru insanlar arasında bağlantı kurun

AECO sektörünün tamamını kapsayan birleşik iş akışları, verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Üretken tasarım gibi yapay zeka destekli süreçlerin temelini atarak bilinçli kararlar alabilir ve performansı artırabilirsiniz.

Verilerinizi birleştirin (İngilizce)
Revit’te bir proje üzerinde birlikte çalışan üç kişinin yukarıdan görünümü

Üretkenliğinizi artırın

Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.

Birlikte daha iyi çalışın

BIM'i kullanmaya başlamaya hazır mısınız?

İletişim bilgilerinizi paylaştığınızda, Autodesk teknoloji uzmanınız mevcut teknolojinizi ve yapı bilgisi modelleme (BIM) iş akışlarınızı geliştirmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi görüşmek üzere sizinle iletişime geçecektir.

 

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Mimarlar için BIM nedir?

Yapı Bilgisi Modelleme teknolojisi, tasarım süreci boyunca mimarları destekler. BIM oluşturma aracında modelleme, model ve belgeleri birbirine bağlar ve mimarların binayı cephe, kesit, 3 boyutlu ve plan görünümlerinde düzenlemelerine olanak tanır. Tasarım değişikliği yaptığınızda tüm bilgiler aynı anda güncellenir. Mimarlar için BIM kullanmak, projelerde daha az hata ve iş tekrarı, genel tasarım süresinin azalması ve dolayısıyla tasarım kalitesinin de artması anlamına gelir. Müşterilerinizin gereksinimlerini karşılamak ve daha iyi kalite ve verimlilikle projeler sunmak için sürecin başlarında daha fazla içgörü elde edin.

BIM’in mimarlar için faydaları nelerdir?

Görselleştirme, koordinasyon, iş birliği ve analiz araçları aracılığıyla tasarımınızın neyi temsil edeceğine ilişkin içgörüler sayesinde sürecin başlarında daha iyi tasarım kararları alın.

Mimarlar BIM’i nasıl kullanır?

Mimarlar, konsept tasarımı, modelleme, çok disiplinli koordinasyon ve inşaat dokümantasyonu için entegre iş akışlarıyla kaliteyi artırmaya ve tasarım süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olmak için tasarım süreci boyunca Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM) kullanır.

Autodesk, mimarların çalışmalarını desteklemek için hangi BIM yazılımına sahiptir?

Autodesk, mimarların çalışmalarını desteklemek için birçok alana yönelik çözümler sunar.

  1. Revit: Temelde koordineli ve kapsamlı model tabanlı mimari tasarımların yanı sıra MEP ve yapı mühendisliği projeleri oluşturmak için kullanılan çok yönlü bir BIM yazılım aracı.

  2. Forma: BIM süreçleriyle bütünleşen, mimarların erken aşama tasarım konseptlerini oluşturmasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve Revit’te ayrıntılı tasarıma sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanıyan kavramsal bir tasarım aracı.

  3. AutoCAD: Mimari taslak çizimi ve dokümantasyonun hızlı bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış araçlar sunar.

  4. Navisworks: Model verilerinin entegrasyonu ve koordinasyonu yoluyla proje sonuçları üzerinde kapsamlı analiz ve kontrol sağlamak için BIM iş akışlarıyla entegre olan bir proje inceleme yazılımı.

  5. Autodesk Docs: BIM iş akışlarında proje yaşam döngülerinin koordinasyonunu, inşasını ve yönetimini kolaylaştırarak inşaat projelerinde iş birliğini ve verimliliği artıran bulut tabanlı bir platform.

  6. InfraWorks: Altyapı projelerine yönelik, inşaat mühendisliği verilerini içeren ayrıntılı 3B modeller oluşturmayı sağlayacak araçlarla BIM iş akışlarını destekleyen bir yazılım çözümü.

Hangisi daha iyi, CAD mi yoksa BIM mi?

CAD veya BIM’in “daha iyi” olup olmadığı, belirli proje gereksinimlerine bağlıdır. CAD tipik olarak basit çizim ve 2B tasarım için tercih edilirken, BIM, gelişmiş iş birliği ve verimlilik için 3B modeller ve entegre veriler içeren karmaşık projelerin kapsamlı şekilde yönetilmesi için tercih edilir.  Karmaşık, çok disiplinli proje tesliminde BIM, yalnızca 3B modellemeyi kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda spesifikasyonları, programı, maliyeti ve proje yönetimi için bilgi sağlayan verileri entegre ettiği ve böylece inşaat süresince daha işbirlikçi, verimli ve bilinçli bir karar verme süreci sağladığı için genellikle CAD’den daha üstün kabul edilir.

AutoCAD araç seti bir BIM yazılımı mıdır?

AutoCAD, BIM iş akışının bir parçası olarak kullanılabilir. AutoCAD, temel olarak ayrıntılı çizimler ve teknik taslaklar oluşturmak için kullanılan bir 2B ve 3B bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır. Tasarımcılar genellikle AutoCAD’de basit tasarım düzenleri veya iki boyutlu ayrıntılar başlatır. Bunlar daha sonra AutoCAD’den ayrıntılı çizimin güçlü yönlerini Revit’in akıllı modelleme yetenekleriyle birleştirerek daha kapsamlı bir yapı modeline aktarılabilir.

Mimarlık firmamızda BIM uygulamasını kullanmaya nasıl başlarız?

  1. Eğitim ve Öğretim: BIM konseptleri ve yazılım araçları için güçlü bir temel oluşturmak amacıyla ekibinizi atölye çalışmaları, kurslar veya çevrimiçi platformlar yoluyla temel BIM bilgileri konusunda eğiterek başlayın.

  2. Yazılım Seçimi: Firmanın özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun BIM yazılımını seçin ve seçilen yazılımı destekleyecek gerekli donanım ve altyapının mevcut olduğundan emin olun. Autodesk, sektörün önde gelen entegre BIM çözümlerini sunarak proje teslimatınızı benzersiz bir verimlilikle iyileştirmenize olanak tanır.

  3. Standartlar ve Protokoller Geliştirme: Proje yürütmede tutarlılık ve verimlilik sağlamak için veri yönetimi ve iş birliği yönergeleri de dâhil olmak üzere firma genelinde BIM standartları ve protokolleri oluşturun.

  4. Pilot Proje: BIM süreçlerini pratik olarak uygulamak için bir pilot proje başlatın, bu da ekibin uygulamalı deneyim kazanmasına ve daha büyük projelere geçiş yapmadan önce gerekli ayarlamaları yapmasına olanak tanır.

BIM’in yatırım getirisi nasıl ölçülebilir?

Yapı Bilgisi Modellemesinin (BIM) yatırım getirisini ölçmek, bir projeye getirdiği somut ve soyut faydaların başlangıçtaki ve devam eden yatırımlara karşı değerlendirilmesini içerir. Somut faydalar arasında zaman tasarrufu, daha az malzeme israfı ve daha az hata ve azalan iş tekrarından kaynaklanan maliyet tasarrufları yer alırken, maddi olmayan faydalar arasında gelişmiş iş birliği ve iyileştirilmiş tasarım kalitesi bulunur. Yatırım getirisini ölçecek kuruluşlar, proje yaşam döngüsünde tasarruf edilen zaman, önlenen hatalardan veya değişikliklerden kaynaklanan maliyet tasarrufları ve BIM teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan müşteri memnuniyeti ile iş fırsatlarındaki potansiyel kazanımlar gibi proje ölçümlerini titizlikle izlemelidir.

BIM küçük uygulamalar için iyi mi?

Evet. BIM, tasarım süreçlerini kolaylaştırdığı, iş birliğini geliştirdiği ve küçük ölçekli projeler için bile daha iyi görselleştirme ve proje yönetimi yetenekleri sunduğu için küçük mimari uygulamalar için faydalı olabilir.

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