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Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM), inşa edilmiş bir varlığı dijital bir model olarak temsil etmenin bir yoludur. Tüm proje bilgilerini tek ve erişilebilir bir yerde toplayarak, sizin ve paydaşlarınızın bir binanın temelleri, çevresi, geçmiş yapılandırmaları ve hatta olası gelecek durumları gibi her yönünü keşfetmenize olanak tanır.
Tüm paydaşların erişebileceği ve katkıda bulunabileceği tek bir dijital doğruluk kaynağı oluşturmak, iş birliğini güçlendirir ve proje teslim zaman çizelgelerini hızlandırır.
BIM, tasarımınızın her açısını dijitalleştirip görsel olarak sergileyerek, proje vizyonunuzu anlatmanıza ve müşterilerinizi sürece dâhil etmenize yardımcı olur.
BIM, görselleştirmeyi daha hassas hâle getirir, çakışmaları algılar ve sonuçların sürekli olarak daha sürdürülebilir ve etkili olması için tasarım doğruluğunu artırır.
OMA-Feyenoord Stadyumu
TVS Tasarım–Las Vegas Kongre Merkezi
Bir teknolojiden daha fazlası olan BIM, tasarım süreçlerinizi kolaylaştıran ve rasyonelleştiren bir metodolojidir, böylece çalışmalarınızı mükemmelleştirmeye odaklanabilirsiniz. Orms'un Londra'daki The Standard'ı oluşturmak için BIM’den nasıl yararlandığını görün.
Yapı Bilgi Modellemesi için tasarlanan güçlü araçlarla yapıları planlayın, tasarlayın, inşa edin ve yönetin.
Tasarımcılar, mühendisler ve yükleniciler için Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma ve benzeri güçlü BIM ve CAD araçları
Mimarlık, mühendislik ve inşaat ekiplerine yönelik birlikte oluşturma, iş birliği ve koordinasyon yazılımı. "Pro" sürümüyle istediğiniz zaman istediğiniz yerde Revit, Civil 3D ve AutoCAD Plant 3D'de gerçek zamanlı iş birliği gerçekleştirin.
WEB SEMİNERİ
Yüksek kaliteli görselleştirme ve modelleme için ipuçlarını öğrenin, ardından gerçek hayat senaryoları için en iyi uygulamaları inceleyin.
VIDEO
Teklifleri ve öğeleri Autodesk Forma ve Revit arasında serbestçe taşıyarak tasarım iş akışınızı geliştirin.
öğretici
İster ilk kez kullanıyor olun ister sadece temel bilgileri tazelemek isteyin, bu Revit'te ustalaşmak için en iyi kaynağınızdır.
İnşaat sektöründe çevresel duyarlılık hiç olmadığı kadar acil bir konuma geldi. Yazılımımız farklı tasarım kararlarının etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmenize ve daha net anlamanıza yardımcı olabilir. Yenileme projelerinin önem kazanmasıyla birlikte bu beceri son derece değerli hâle gelmektedir.
AECO sektörünün tamamını kapsayan birleşik iş akışları, verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Üretken tasarım gibi yapay zeka destekli süreçlerin temelini atarak bilinçli kararlar alabilir ve performansı artırabilirsiniz.
Ortak bir veri ortamının yardımıyla ekipleri, süreçleri ve verileri birbirine bağlayın. Herkesin süreçten haberdar olması ve verimli bir şekilde çalışması için gerçek zamanlı olarak birlikte yazın, ekipler arası koordinasyonu güçlendirin ve veri alışverişini kolaylaştırın.
Yapı Bilgisi Modelleme teknolojisi, tasarım süreci boyunca mimarları destekler. BIM oluşturma aracında modelleme, model ve belgeleri birbirine bağlar ve mimarların binayı cephe, kesit, 3 boyutlu ve plan görünümlerinde düzenlemelerine olanak tanır. Tasarım değişikliği yaptığınızda tüm bilgiler aynı anda güncellenir. Mimarlar için BIM kullanmak, projelerde daha az hata ve iş tekrarı, genel tasarım süresinin azalması ve dolayısıyla tasarım kalitesinin de artması anlamına gelir. Müşterilerinizin gereksinimlerini karşılamak ve daha iyi kalite ve verimlilikle projeler sunmak için sürecin başlarında daha fazla içgörü elde edin.
Görselleştirme, koordinasyon, iş birliği ve analiz araçları aracılığıyla tasarımınızın neyi temsil edeceğine ilişkin içgörüler sayesinde sürecin başlarında daha iyi tasarım kararları alın.
Mimarlar, konsept tasarımı, modelleme, çok disiplinli koordinasyon ve inşaat dokümantasyonu için entegre iş akışlarıyla kaliteyi artırmaya ve tasarım süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olmak için tasarım süreci boyunca Yapı Bilgisi Modellemesi (BIM) kullanır.
Autodesk, mimarların çalışmalarını desteklemek için birçok alana yönelik çözümler sunar.
CAD veya BIM’in “daha iyi” olup olmadığı, belirli proje gereksinimlerine bağlıdır. CAD tipik olarak basit çizim ve 2B tasarım için tercih edilirken, BIM, gelişmiş iş birliği ve verimlilik için 3B modeller ve entegre veriler içeren karmaşık projelerin kapsamlı şekilde yönetilmesi için tercih edilir. Karmaşık, çok disiplinli proje tesliminde BIM, yalnızca 3B modellemeyi kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda spesifikasyonları, programı, maliyeti ve proje yönetimi için bilgi sağlayan verileri entegre ettiği ve böylece inşaat süresince daha işbirlikçi, verimli ve bilinçli bir karar verme süreci sağladığı için genellikle CAD’den daha üstün kabul edilir.
AutoCAD, BIM iş akışının bir parçası olarak kullanılabilir. AutoCAD, temel olarak ayrıntılı çizimler ve teknik taslaklar oluşturmak için kullanılan bir 2B ve 3B bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımıdır. Tasarımcılar genellikle AutoCAD’de basit tasarım düzenleri veya iki boyutlu ayrıntılar başlatır. Bunlar daha sonra AutoCAD’den ayrıntılı çizimin güçlü yönlerini Revit’in akıllı modelleme yetenekleriyle birleştirerek daha kapsamlı bir yapı modeline aktarılabilir.
Yapı Bilgisi Modellemesinin (BIM) yatırım getirisini ölçmek, bir projeye getirdiği somut ve soyut faydaların başlangıçtaki ve devam eden yatırımlara karşı değerlendirilmesini içerir. Somut faydalar arasında zaman tasarrufu, daha az malzeme israfı ve daha az hata ve azalan iş tekrarından kaynaklanan maliyet tasarrufları yer alırken, maddi olmayan faydalar arasında gelişmiş iş birliği ve iyileştirilmiş tasarım kalitesi bulunur. Yatırım getirisini ölçecek kuruluşlar, proje yaşam döngüsünde tasarruf edilen zaman, önlenen hatalardan veya değişikliklerden kaynaklanan maliyet tasarrufları ve BIM teknolojilerinin kullanılmasından kaynaklanan müşteri memnuniyeti ile iş fırsatlarındaki potansiyel kazanımlar gibi proje ölçümlerini titizlikle izlemelidir.
Evet. BIM, tasarım süreçlerini kolaylaştırdığı, iş birliğini geliştirdiği ve küçük ölçekli projeler için bile daha iyi görselleştirme ve proje yönetimi yetenekleri sunduğu için küçük mimari uygulamalar için faydalı olabilir.