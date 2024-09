MITの科学者、「The Hype Machine: How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy, and Our Health」の著者であるシナン・アラル氏は、自身が「透明性のパラドックス」と呼ぶ、プライバシーと透明性の押し引きについて次のように説明する。「自由で民主的な社会においてプライバシーは不可欠ですが、その可能性を生かしつつ危険性を回避するようソーシャルメディアを設計・理解するには透明性が不可欠です」。例えば暗号化は、選挙の不正やテロ攻撃の計画など、ソーシャルメディアの負の側面を蔓延させることもできる。

これは複雑な問題だが、最終的にはプライバシー規制の強化と相互運用性の要件を通じて、顧客や消費者がこれまで以上に自らのデータをコントロールできるようにすべきだ。つまり、データがアプリケーション間でポータブルである必要がある。

業界のプロセスが急速にデジタル化されていく状況で、その未来はデータ倫理であり、企業と消費者が成功を収めるための公正な競争の場を生み出すことだ。消費者により多くのコントロール権限を与え、データを失わずにプラットフォームを簡単に変更可能とすることで、プラットフォームプロバイダーは単に注目を集めようとする代わりに価値を提供し、信頼を構築せざるを得なくなる。