法的使用条件

*オートデスク期間限定セール:本キャンペーンは、2023 年 3 月 2 日から2023 年 3 月 7 日の間に日本のオートデスク公式ストアおよび本キャンペーンに参加する販売パートナーを通してAutoCAD, AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets), AutoCAD Revit LT Suiteの 1 年、もしくは 3 年の新規サブスクリプションをご契約いただいたお客様に限り、オートデスクの希望小売価格*から1年サブスクリプション、および3年サブスクリプションに下記の割引が適用されるキャンペーンです。

本キャンペーンの各対象製品の割引:

AutoCAD

1年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

3年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)

1年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

3年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

AutoCAD Revit LT Suite

1年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

3年新規サブスクリプション 最大 20% 割引

※ オートデスク販売パートナーでは、最大 20 シートまでが上記割引の適用となります。

*サブスクリプションの価格はオートデスクの希望小売価格です。

その価格より本キャンペーンでは上記の各キャンペーン対象製品に対しての割引が適用されます。

また、オートデスク公式オンラインストア及び販売パートナーが価格を決定するため、オートデスク公式オンラインストア及び販売パートナーによって販売価格が異なる場合があります。詳細は地域の販売パートナーにお問い合わせください。

本割引は、現行のオートデスク希望小売価格からの割引率であり、サブスクリプションの更新時には適用されません。また、更新時には、現行のオートデスク希望小売価格が変更されている場合があります。オートデスク ストアの販売価格は、オートデスク ストアが決定します。キャンペーンの使用条件で別途規定されない限り、その他のキャンペーンや価格割引と本キャンペーンを組み合わせて利用することはできません。オートデスクは理由を問わず単独の裁量で、通知を行うことなくいつでも、本キャンペーンの一部または全体をキャンセル、中断、または変更する権利を有します。オートデスクソフトウェアの希望小売価格は変更されることがあります。

本キャンペーンを利用して購入いただけるのは、商用および政府機関でご利用のお客様のみです。教育機関/学生向けライセンス (新規、アップグレード、移行を含む) と教育機関/学生向けライセンスの商用版への移行には、本キャンペーンは適用されません。本キャンペーンは、オートデスク社員向け販売プログラムでの購入には適用されません。

オートデスク ストアでキャンペーンの適用を受けるにはカートに製品を追加してください。割引はカート内の製品に自動的に適用されます。

オートデスクのサブスクリプションには、使用条件が適用されます。シングルユーザー ライセンスは導入時ならびに契約期間中 30 日ごとにインターネット接続環境が必須となります。一部の特典にはインターネット接続が必要です。製品、サービス、言語、地域によっては、すべてのサブスクリプション特典をご利用いただけない場合がありますので予めご了承ください。サブスクリプション プログラムには次の条件が適用されます:オートデスクサブスクリプション使用条件、および/またはオートデスク サービス利用規約

Autodesk、オートデスクのロゴ、AutoCADは、米国およびその他の国々における Autodesk, Inc. およびその子会社または関連会社の登録商標または商標です。 その他のすべてのブランド名、製品名、または商標は、それぞれの所有者に帰属します。 オートデスクは、通知を行うことなくいつでも該当製品およびサービスの提供、機能および価格を変更する権利を留保し、本書中の誤植または図表の誤りについて責任を負いません。

© 2023 Autodesk, Inc. All rights reserved.