Ayelet Studio は 2021 年、インドのチェンナイに設立されたインディー ゲーム スタジオだ。プレイヤーの心を掴む魅力的な物語や冒険のナラティブ ゲーム デザインを得意とする開発陣が、古代インドの伝説を生き生きと描く作品を通じて、ゲームプレイ体験の新境地を切り拓いている。



同スタジオの最初の作品は、限られた予算のもと、18 人という小さなチームで生み出されたが、これが早くも成功を収めた。『Unsung Empires: The Cholas』というこのゲームは、インドのわくわくするような文化や伝説の世界へとプレイヤーを誘う作品だ。リリースから 3 ヵ月も経たないうちに、Steam と Epic Game Store からのダウンロード数が 7 万回を超えた。



そして現在は、『Unsung Empires: The Cholas II Legacy of Rajendra Chola』のプロジェクトに取り組んでいる。これは 12 世紀のタミル・ナードゥ州タンジョアを舞台としたストーリーを中心に展開される、シングル プレイのアクション アドベンチャー ゲームだ。