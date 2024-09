「私たちは少人数のチームなので、誰もがいくつもの役割をこなす必要があります」と、Pepin 氏は言う。「ある日はレベルをデザインし、次の日は C# のバグを修正し、別の日は新しいキャラクターをモデリングしたり、アニメーションを修正したり、という具合です。そのような状況なので、Maya Creative が本当に役立ちました。必要に応じて支払えばよいプランもあります。常に使用する必要があったとしても、このように柔軟なオプションがあれば、より手頃な価格で利用できるため、小規模な組織にとっては助かります。さらに Maya Creative は、ゲーム開発に必要なあらゆる機能を備えています」



Pepin 氏は、アーサー王伝説の「どこまでが歴史でどこからフィクションかがわからない」ところに、ずっと魅了されてきたと話す。これまでにも数多くの映画、テレビ番組、ゲームが、この伝説をテーマに制作されてきた。そこからさらに一歩踏み込み、この時代の複雑で洗練されたアートをゲームに取り入れたいと Artifice は考えている。『Legends of the Round Table』のゲーム背景は、すべて羊皮紙に手描きで描かれたものをスキャンし、3D マッピングで作成した。その時代のアートと同様に、このゲームもカラフルだ。「中世のアートはわかりやすくて魅力的で、まるでおとぎ話のような世界です」と、Pepin 氏は言う。



Artifice は Unity のゲーム エンジンを使用しており、これを Unity のエクスポート プラグインを介して Maya Creative と統合している。『Legends of the Round Table』では、すべてのモデリングとアニメーションを Maya Creative で直接行い、ディテールは Adobe Substance で処理した。イルミネーション アーティストがデザインを手描きし、そのスキャンデータを Pepin 氏とチームが受け取り、デジタルで上塗りする。次に、モデラーとテクスチャ アーティストがイメージを Adobe Substance に取り込み、3D の Maya Creative モデルでテクスチャを作成し、Unity でシェーダとして適用する。



「すべてがペイント ストロークで描かれているところが、この作業の難しいところです。この見た目を実現するのは、技術的に困難です。私たちの試みが成功すれば、まるで 3D には見えないでしょう。人々はこれを手描きの 2D だと思うはずです」と Pepin 氏は言う。



このゲームの場合、最終的なイメージを 2D で完成させることは不可能だったに違いない。馬に乗るシーンや、格闘シーンの激しいアクションなど、流動的なアニメーションが多くのシーンに必要だからだ。