Autodesk Flex 可讓您的臨時使用者使用 令牌，一次存取 Flex 提供的任何產品 24 小時。購買 Flex 令牌 後，您可以指派使用者並指定他們可以存取的產品。若要取得概觀，請參閱 Autodesk Flex (英文)。
重要事項：您的使用者應登出或關閉不在使用中的產品，以避免閒置時間列入計費。
開始使用 Flex 的三個步驟 (影片：2:44 分鐘)
Autodesk Flex 可讓您的臨時使用者使用 令牌，一次存取 Flex 提供的任何產品 24 小時。購買 Flex 令牌 後，您可以指派使用者並指定他們可以存取的產品。若要取得概觀，請參閱 Autodesk Flex (英文)。
重要事項：您的使用者應登出或關閉不在使用中的產品，以避免閒置時間列入計費。
開始使用 Flex 的三個步驟 (影片：2:44 分鐘)
請按照以下步驟來設定 Flex，並邀請您的臨時使用者存取 Flex 提供的 Autodesk 產品。
購買 Flex 令牌。請參閱 購買 令牌 (英文)。
登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)，然後按一下「使用者管理」>「依產品」。
選取「Flex」，然後按一下「指派使用者」。
根據您是指派現有使用者還是邀請新使用者，選擇以下其中一項。
現有使用者：開始輸入使用者的名稱。當清單中顯示現有使用者時，從中選取該使用者。請參閱加入和移除使用者。
新使用者：輸入其全名，後接以角括弧括住的電子郵件地址 (例如，John Doe <john.doe@email.com>)。
注意事項：如果新使用者沒有 Autodesk Account，系統會要求他們建立一個。如果新使用者在七天內未接受邀請，則您需要重新傳送邀請。
檢視您的 Flex 使用情況報告。請參閱取得 Flex 使用情況資訊。
您可以指定可供 Flex 臨時使用者使用的產品。
登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)，然後按一下「使用者管理」>「依產品」。
在產品清單中，選取「Flex」。
在「指派的使用者」下方，選取您要管理的使用者，以顯示產品與服務清單。
選取您要指派的產品與服務，或清除要取消指派的任何產品與服務。
注意事項：如果選取了所有產品 (未清除任何產品)，則當 Autodesk 將新產品加入至 Flex 時，該新產品將自動可供存取。如果您不希望自動存取新產品，則您必須主動取消指派。
按一下「儲存變更」。
如果採用個別指派方式，使用者將會收到一封電子郵件，通知他們可以存取產品。如果您使用「匯入」方式進行指派，則不會傳送電子郵件通知。
除了個別使用者管理產品存取權外，您還可以為整個團隊設定產品和服務的預設存取權。選取預設指派設定時，現有使用者和新使用者將可存取同一組選定的產品。
注意事項：對於訪客使用者，將自動關閉預設指派，Autodesk 建議將其關閉。但是，如果您需要為訪客使用者開啟 (或關閉) 預設指派，可以聯絡 Autodesk 支援來執行此作業。
設定預設指派：
登入 Autodesk Account (manage.autodesk.com)。
在帳戶頁面上，選取「使用者管理」>「依使用者」。
選擇要管理其預設指派的 Flex 團隊。
按一下右上角的「團隊設定」齒輪圖示。
在「使用者管理」>「預設指派」下方，按一下「設定預設指派」。
在「管理預設指派」對話方塊中，按一下「Flex」。
選取您要為其指派預設存取權的產品。當 Autodesk 將新產品加入至 Flex 時，具有預設指派的使用者將無法自動存取新產品。編輯預設指派清單，以指派對新產品的存取權。
按一下「儲存變更」以啟用預設指派。
關閉預設指派：
注意事項：系統不會傳送告知預設指派變更的電子郵件通知給使用者。
固定期限使用授權和試用版的優先度
當使用者同時被指派給單 (人) 用戶固定期限使用授權和 Flex Token 時，將不會使用 Token。例如，如果您指派了 AutoCAD 固定期限使用授權，則使用者不會耗用 AutoCAD 的 Token。
同樣的，處於試用期間的使用者也不會耗用該產品的 Token。請告知您的使用者忽略試用版即將到期的訊息。在試用期結束後，他們會開始使用 Token。
注意事項：只有在登入驗證時使用相同的 Autodesk ID，固定期限使用授權和試用版優先度才能發揮作用。
當您購買其他 Token 時，這些 Token 會加到您團隊的 Token 餘額中。每次購買的 Flex Token 均自購買日起一年內有效，且會先耗用較舊的 Token。這可確保您有最充裕的時間來使用 Token。
如果您管理多個團隊，請檢查是否將購買的 Flex Token 加入至正確的團隊。如果不是，您可以從 Autodesk Account 中將 Flex Token 移至您管理的其他團隊。請參閱 Flex Token 和團隊。
安裝和登入，以供臨時使用者使用
您的 Flex Token 使用者可以下載並安裝產品。
登入您的 Autodesk Account (manage.autodesk.com)，然後按一下「所有產品與服務」。
在產品名稱清單中，選取「Flex」。按一下「檢視項目」。
如果您是從 Flex 變更為單 (人) 用戶固定期限使用授權，或已從舊版固定期限使用授權或試用版安裝支援的版本，則無需重新安裝。
單 (人) 用戶固定期限使用授權和 Flex 都是具名使用者存取權的形式。單 (人) 用戶固定期限使用授權是專用的固定期限使用授權，每次僅指定給一個具名使用者。它們最適合經常存取產品的使用者。另一方面，Flex 並非專用的固定期限使用授權。它可供不限人數的使用者共用，這些使用者透過耗用 Token「支付」每日費用來存取產品。Flex 最適合臨時的產品使用。
雖然每次購買 Flex 都會產生一或多個新的 Flex Token 套件，但每次購買的 Token 都會加入到團隊的單一 Token 餘額中。當您的團隊存取產品時，會先耗用 Flex Token 套件中結束日期最早的 Token，以便您在每個 Flex Token 套件到期前擁有最長的使用期限。此外，如果您的團隊有多個 Flex Token 套件具有相同的結束日期，則 Flex 會先耗用最小套件中的 Token。例如，Flex 會先耗用 500 個套件中的 Token，然後再耗用 5000 個套件中的 Token。這可確保先耗用您以較高價格購入的 Token，然後再耗用折扣價套件中的 Token。
可以。雖然使用完產品時將其關閉始終是最佳實踐，但大多數 Flex 產品的最近版本都包括閒置辨識功能，可偵測到是否缺乏有意義的使用，如果您忘記關閉產品，則會延遲您的下次 Token 計費。
處於非作用中狀態 15 分鐘後，支援此功能的 Autodesk 產品會進入閒置狀態，此期間將暫停未來的 Token 計費。當使用者未執行有意義的作業時會偵測到產品處於非作用中狀態 (每個產品會確定哪些作業是有意義的)。暫停時，下次每日 Token 費率會延遲。偵測到產品恢復有意義的作業時，使用情況會再次確定為作用中狀態，授權階段作業會繼續，使用過 5 分鐘後會消耗每日 Token 費率。
當您登入產品時，Flex 會確認您的團隊有足夠的 Token 來支付產品新工作階段的每日費率。如果 Token 餘額不足，Flex 會傳送訊息通知您。在您的團隊擁有足夠的 Token 之前，您將無法執行產品。注意事項：當團隊餘額不足以支付您嘗試執行之產品的每日 Token 費率、團隊餘額為零，或 Flex 固定期限使用授權已到達其 12 個月的到期日時，您將會收到此訊息。
當您開啟產品並登入時，您無法指定使用哪個團隊來耗用 Token，而是由 Autodesk 選擇團隊。
是。當您的團隊取得 Flex 時，Flex 使用者會繼承該團隊中既有的單 (人) 用戶固定期限使用授權的授權方案和權益。
如果您在 5 分鐘內登入和登出，將不會收取 Token 費用。
每個 Flex Token 套件自購買日起一年內有效。在 Flex Token 套件到期時，如果 Token 餘額為正數，則剩餘的 Token 將過期。過期固定期限使用授權中的 Token 不得結轉，未使用的過期 Token 將不予退款。
變更時區對 24 小時收費週期沒有任何影響。當您登入產品時，無論時鐘上的時間屬於哪個時區，在該開始時間後的 24 小時內，您無需支付其他費用。
某些產品外掛程式會在您存取時產生每日 Token 費用 (有些外掛程式則不會)。 對於按日計費的外掛程式，如果外掛程式被設定為隨主產品一起啟動，則系統會按每日 Token 費率對兩者收費。為避免意外收取外掛程式的費用，請勿將外掛程式設定為在主產品啟動時載入。請參閱 Flex 費率表 (英文)。
是。您必須每 24 小時連線至網際網路一次。第一次登入產品時，需要網際網路連線。之後，您可以離線最長 24 小時。在 24 小時期限即將屆滿時，會顯示一則產品內訊息，通知您需要再次進行線上登入。
不可以。Flex 遵循與單 (人) 用戶固定期限使用授權相同的使用條款。每個指派給 Flex 隨附產品的使用者，最多可在 3 台裝置上安裝該產品，並一次只能在一台裝置上執行該產品。
不會。Flex 僅會對每個具名使用者、每個產品、每 24 小時收取一次每日 Token 費用，不論使用者使用哪個裝置存取產品。
不會。Flex 僅會對每個具名使用者、每個產品、每 24 小時收取一次每日 Token 費用，不論產品版本為何。
不可以。您可以限制每個使用者能否存取哪些產品。但您無法針對特定使用者或使用者群組設定 Token 限制。
對於在 Linux 上執行的 Flex 隨附產品 (例如 Flame、Maya、MotionBuilder 和 Mudbox)，Flex 僅支援 2020 版和更高版本。