3D 建築視覺化

Autodesk 3ds Max 可為建築師與設計師提供進階的視覺化工具，用來開發精確、美觀的高品質建築設計。

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卡多根最後一場雪 (1:21 分鐘)

什麼是 3D 建築視覺化？

以視覺化方式傳達客戶提議的設計，並藉由擬真的元素與細節優美地講述其故事。在未來的建築設計中，3D 建築視覺化能讓您在建置之前即時地對專案進行設計、修訂及精細化。這有助於減少因專案變更而花費之不必要的成本和時間，亦可協助客戶向潛在購買者行銷其設計。透過 3D 視覺化，加入微調的裝飾 (例如綠色植物、照明和人)，為建築及其周圍的景觀帶來豐富且迷人的體驗。

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3D 建築視覺化的優勢

  • 從技術到視覺

    3D 視覺化軟體可將技術圖面 (英文) 轉換為視覺案例，協助您與客戶、建築師與工程團隊溝通專案。

  • 行銷願景

    無論您是要吸引投資人還是購買者，建築視覺化都可讓您使用行銷素材來傳達遠大的願景，並吸引潛在客戶。

  • 測試和驗證

    3D 建築視覺化可協助您識別出傳統 2D 技術所忽略的設計缺陷。建立逼真的模型、驗證設計以及即時 (英文) 調整比例。

3ds Max 在建築視覺化方面的優勢

  • 製作高端影像

    3ds Max 中的進階建模、材質設定和照明工具，可讓您自由創作和交付逼真的影像，還可讓您的客戶在未來的環境和投資中擁有更佳的體驗。

  • 迅速適應變化

    專案時程越來越短，客戶希望每一環節都快速推進。3ds Max 可讓您高速、靈活地執行快速迭代和無數的變體，而不用從頭開始。

  • 讓客戶沉浸在其空間中

    邀請您的客戶在實際中和從情感上體驗所設計的環境。使用 3ds Max 的 3D 建築視覺化工具可渲染至最小的細節，並且在與 Unity 配合使用時，可讓您輕鬆建立即時建築視覺化穿越。

試用 3ds Max

3ds Max 為專業設計人員提供強大的 3D 功能。使用詳細的環境、建築彩現 (英文)、物件和裝飾來激發構想願景的靈感、就願景進行溝通和推銷您的願景。探索 3ds Max 可以為您執行哪些作業。

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