卡多根最後一場雪 (1:21 分鐘)
卡多根最後一場雪 (1:21 分鐘)
以視覺化方式傳達客戶提議的設計，並藉由擬真的元素與細節優美地講述其故事。在未來的建築設計中，3D 建築視覺化能讓您在建置之前即時地對專案進行設計、修訂及精細化。這有助於減少因專案變更而花費之不必要的成本和時間，亦可協助客戶向潛在購買者行銷其設計。透過 3D 視覺化，加入微調的裝飾 (例如綠色植物、照明和人)，為建築及其周圍的景觀帶來豐富且迷人的體驗。
影片由 Neoscape 授權使用
3ds Max 中的進階建模、材質設定和照明工具，可讓您自由創作和交付逼真的影像，還可讓您的客戶在未來的環境和投資中擁有更佳的體驗。
專案時程越來越短，客戶希望每一環節都快速推進。3ds Max 可讓您高速、靈活地執行快速迭代和無數的變體，而不用從頭開始。
邀請您的客戶在實際中和從情感上體驗所設計的環境。使用 3ds Max 的 3D 建築視覺化工具可渲染至最小的細節，並且在與 Unity 配合使用時，可讓您輕鬆建立即時建築視覺化穿越。
3ds Max 為專業設計人員提供強大的 3D 功能。使用詳細的環境、建築彩現 (英文)、物件和裝飾來激發構想願景的靈感、就願景進行溝通和推銷您的願景。探索 3ds Max 可以為您執行哪些作業。
影像由 Osama Aly 授權使用