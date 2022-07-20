以視覺化方式傳達客戶提議的設計，並藉由擬真的元素與細節優美地講述其故事。在未來的建築設計中，3D 建築視覺化能讓您在建置之前即時地對專案進行設計、修訂及精細化。這有助於減少因專案變更而花費之不必要的成本和時間，亦可協助客戶向潛在購買者行銷其設計。透過 3D 視覺化，加入微調的裝飾 (例如綠色植物、照明和人)，為建築及其周圍的景觀帶來豐富且迷人的體驗。