適用於室內設計的 3D 彩現

Autodesk 3ds Max 可為專業的室內設計師與設計工作室提供業界領先的 3D 室內彩現工具，讓其概念「活起來」。

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大自然 (1:58 分鐘)

什麼是 3D 室內設計彩現？

無論您是設計從樓板到天花板的自訂翻新，還是加入最後的潤色，3D 室內設計彩現皆可協助您的客戶體驗每一個細節，並可將最終結果視覺化。使用 3D 彩現軟體，您可以向客戶傳達設計，並可快速進行即時 (英文) 變更，進而節省了專案的時間和成本。

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3D 室內設計彩現的優勢

  • 六邊形咖啡桌的彩現

    建立您的簽章樣式

    3D 彩現為您提供豐富的新選項板，用來建立與客戶的聯繫。精心打造卓越的高端設計師產品組合，協助您得到認可，讓您的事業更上一層樓。

  • 餐廳桌的室內彩現

    按時交付

    為客戶減少了耗時的迭代。3D 室內彩現可讓您進行變更，並準時交付細緻的詳細結果。

  • 樓梯燈具的 3D 室內彩現

    讓您的客戶印象深刻

    藝術表現更逼真。3D 彩現透過提供預想的卓越體驗，增強客戶的信任感。

3ds Max 在室內彩現方面的優勢

  • 有植栽的露台上椅子的 3D 彩現

    高度互動的建模

    使用 3ds Max 軟體功能強大且彈性的建模工具集，可建置任何空間、驗證其流動，以及視覺化其比例。建立極其逼真的穿越，並在現場做出設計決策。

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    相片擬真概念

    3ds Max 專為設計師而打造，交付的結果會讓您的客戶興奮不已。彩現的強大功能讓您能夠快速獲得優質的結果、自由迭代、完美彩現，以及推銷您的概念。

  • 室內設計中罩所採用的對比色和材質

    渲染每個細節

    藝術表現更逼真。3D 彩現 (英文) 透過提供預想的卓越體驗，增強客戶的信任感。

利用 Autodesk 3ds Max 實現 3D 建築視覺化

試用 3ds Max

3ds Max 為專業設計人員提供強大的 3D 功能。使用詳細的環境、物件和裝飾來激發構想願景的靈感、就願景進行溝通和推銷您的願景。探索 3ds Max 可以為您執行哪些作業。

暸解更多

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瞭解如何使用 3D 室內彩現

  • mario crivelli 的室內設計

    MARIO CRIVELLI

    細節決定成敗

    由土耳其伊斯坦堡的藝術家 Serkan Çelik 在 2019 年 2 月的藝術月所創作之令人驚嘆的 3D 室內彩現。

    觀賞影片 (1:44 分鐘)

    影像由 Mario Crivelli 授權使用

  • 由 Valentin Studio 創作的客廳建築視覺化

    VALENTIN STUDIO

    作品集

    觀看令人難以置信的 Valentin Studio (一家擅長豪宅設計的 3D 建築視覺化工作室) 作品集。

    請參閱作品集 (英文)

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  • 紫色讓室內設計充滿了靈感

    OSAMA ALY

    紫色雨

    天鵝絨、金色和閃光的玻璃。請看看照明、顏色和材質如何為您的設計設定基調。

    閱讀案例 (英文)

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常見問題

3ds Max 可用於建立非常詳細的 3D 資產和內飾，可享受 VR 和 AR 體驗。

Autodesk 3ds Max 提供進階視覺化工具，可讓您快速探索設計的實體層面、進行變更、從不同角度預覽變更，以及更快速地提高美感。內建的 Arnold 彩現程式提供完全互動式體驗，並可在您工作時彩現預覽，且快速執行重複作業。

瞭解適用於 3D 室內設計工作流程的 3ds Max 的優勢，並在以下網站尋找客戶案例研究：https://makeanything.autodesk.com/interior-design (英文)