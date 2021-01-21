OGeçtiğimiz birkaç yıl içerisinde milyonlarca insan Autodesk 123D Design uygulamaları ve topluluğu ile yaratıcılıklarını açığa çıkardı.

Bu ürünlerle çok gurur duyuyoruz ve onlarla YAPTIKLARINIZDAN daha da gurur duyuyoruz. Ancak portföyün karmaşık hale geldiğinin farkındayız.

Yaratmayı seven tüm insanlar için Autodesk portföyümüzü ve iş akışlarımızı basitleştirecek bazı değişiklikler yapıyoruz. Bu araçları ve özellikleri Tinkercad, Fusion 360 ve ReCap Pro (İngilizce) gibi önemli uygulamalarla birleştiriyoruz. 123D’nin CAD özelliklerinden ödün vermeden kullanabileceğiniz, tüm çözümleri keşfedin.