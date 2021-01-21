Autodesk 123D Design alternatifleri

Autodesk artık 123D Design sunmuyor

OGeçtiğimiz birkaç yıl içerisinde milyonlarca insan Autodesk 123D Design uygulamaları ve topluluğu ile yaratıcılıklarını açığa çıkardı.

Bu ürünlerle çok gurur duyuyoruz ve onlarla YAPTIKLARINIZDAN daha da gurur duyuyoruz. Ancak portföyün karmaşık hale geldiğinin farkındayız.

Yaratmayı seven tüm insanlar için Autodesk portföyümüzü ve iş akışlarımızı basitleştirecek bazı değişiklikler yapıyoruz. Bu araçları ve özellikleri Tinkercad, Fusion 360 ve ReCap Pro (İngilizce) gibi önemli uygulamalarla birleştiriyoruz. 123D’nin CAD özelliklerinden ödün vermeden kullanabileceğiniz, tüm çözümleri keşfedin.

123D Design: yerine bu ürünleri deneyin

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123D Sculpt+: yerine bu ürünleri deneyin

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123D Make: Slicer for Fusion 360'ı deneyin

123 Make teknolojisi tabanlı Slicer for Fusion 360, 3D modelleri kesip dönüştüren (İngilizce) ve düz kesilebilen 2D desenlere.

Slicer for Fusion 360, aynı zamanda model oluşturmaya yardımcı olacak etkileşim kurabileceğiniz 3D talimatlar da oluşturur. Fusion 360'da bir model oluşturarak birkaç tıklama ile modelinizi Slicer for Fusion 360'a gönderebilirsiniz.

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123D Catch: ReCap Pro'yu deneyin

ReCap™ gerçeklik yakalama yazılımını kullanarak gerçekliği daha fazla tasarıma hazır 3D modellere veya 2D çizimlere dönüştürün.

  • Taramalardan ve fotoğraflardan 3D modeller yaratın
  • CAD geometrisini içe aktarın
  • UAV, drone ve lazer tarama verilerini birleştirin
  • Point cloud eklentilerini örgülere dönüştürün
  • Genişletilmiş fotogrametri (İngilizce) özellikleri
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Tinkercad

Tinkercad her yaştan insana uygun, web tabanlı, ücretsiz bir 3D tasarım ve 3D yazdırma aracıdır.

Tasarımcılar, meraklılar, öğretmenler ve çocuklar Tinkercad'i kullanarak ev dekorları, oyuncaklar, mücevherler, Minecraft modelleri ve daha fazlasını yapabilirler.

TINKERCAD

Ücretsiz tasarım yazılımı

ÖĞRENCİLER VE EĞİTMENLER İÇİN ÜCRETSİZ YAZILIM

Autodesk yazılımını öğrenciler ve eğitimciler için ücretsiz olarak sunuyoruz. Dünyanın en iyi profesyonelleri ile aynı tasarım yazılımını kullanın.

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YENİ BAŞLAYANLAR VE MERAKLILAR İÇİN ÜCRETSİZ YAZILIM

Fusion 360, yeni başlayan ​​ve meraklı yapımcılarına 3 adımlı basit bir aktivasyon süreci ile ücretsiz kullanım sunuyor.

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