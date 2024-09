SB kulağa ideal çözüm gibi gelse de taşımacılık sektöründe böylesine kökten bir değişimi hayata geçirmek için insanları ikna etmek gerekiyor.

Max Bögl, bu yeni teknolojiye potansiyel müşterileri çekebilmek için 3B modeller kullanıyor. "Projenin geliştirme aşamasında temsili görseller büyük önem taşıyor." diyor Rau. Max Bögl, projenin her alanında TSB'nin 3B görselleştirmelerini oluşturmak için as InfraWorks (İngilizce), Civil 3D, Navisworks(İngilizce) ve and Inventor (İngilizce) gibi Autodesk çözümlerinden faydalanıyor.

Rau, "Rayların belirli bir rotada nasıl görüneceğine dair gerçekçi bir görsel oluşturmak için Autodesk yazılımlarından yararlanıyoruz. Kameralarla çekilen, yaklaşık 45 metreye kadar sıkı eğri yarıçaplı görüntüleri ve %10'a varan dik yokuşları kullanıyoruz." diyor. Autodesk Consulting, ile birlikte çalışan Max Bögl mühendisleri 2B çizimler yerine 3B görselleştirmelerden faydalanarak iş süreci verimliliğinde artış sağladı.