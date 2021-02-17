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Lexco gestiona la construcción de un hospital de vanguardia en la República Dominicana para atender a la población local y a los turistas de salud de todo el mundo. El Modelado de información de la construcción (BIM) y el uso de datos de desempeño para comparar indicadores clave de rendimiento (KPI) para alcanzar el éxito, con especial atención en las órdenes de cambio y la productividad laboral, son esenciales para satisfacer los requisitos de alta tecnología de los centros de salud. El enfoque de la compañía está revolucionado el panorama de la construcción de la República Dominicana y elevando los estándares para los hospitales del Caribe y Centroamérica.
Pionera en la gestión de construcción, Lexco se fundó en 2007 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para proporcionar servicios de ingeniería, gestión y construcción en esta nación caribeña. Especializada en centros de atención médica, la experiencia en construcción de Lexco y su liderazgo en el sector llegan a proyectos de hospitales de todo el Caribe y Centroamérica.
Como veterano de la industria de la construcción, el fundador y presidente de Lexco, Jorge López, introdujo la disciplina de la gestión de construcción en la República Dominicana a finales de la década de los noventa y continúa siendo un firme defensor de las tecnologías de construcción de vanguardia. Ha abierto nuevos caminos para que Lexco se convierta en una de las principales autoridades de la región en BIM con la construcción del Centro cardiovascular CEDIMAT en la República Dominicana, el centro de medicina cardiaca más completo de la región del Caribe y uno de los primeros proyectos en el país diseñados mediante la metodología BIM.
La Nueva Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar o nuevo Hospital Luis Eduardo Aybar, se desarrolló como una instalación de vanguardia para sustituir al obsoleto Hospital Aybar construido en los años cuarenta. Los 12 edificios del complejo de atención médica, que incluyen un hospital materno infantil, una clínica quirúrgica, un centro de gastroenterología, una unidad de quemados, y un centro de vigilancia y seguridad, se extienden a lo largo de 152 000 metros cuadrados (aproximadamente 1.6 millones de pies cuadrados) y se convertirán en uno de los hospitales más modernos de Centroamérica. "Es un hospital enorme", comenta López. "Será el segundo más grande de Centroamérica y Latinoamérica".
Las nuevas instalaciones servirán como hospital público y un destino de turismo médico de primer nivel, con la intención de atraer a pacientes de otros países que busquen un tratamiento de alta calidad a precios asequibles. La construcción debe cumplir con los rigurosos códigos y estándares médicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comisión conjunta internacional Joint Commission International para la acreditación en seguridad del paciente y la calidad de la atención médica, y el Instituto estadounidense de arquitectos, entre otros. Lexco sabía que BIM sería fundamental para la integración de los datos en los procesos de construcción, los materiales y los equipos necesarios para cumplir con esos estándares.
Mediante una colaboración en forma de consorcio con Cosmara, un contratista general local, y Seminsa, un proveedor de equipos médicos, Lexco comenzó a gestionar la construcción del nuevo Hospital Aybar en 2013, con López como director del proyecto. En una tarea tan grande y compleja, la coherencia y la coordinación son claves, y desde el principio, Lexco integró BIM en el proceso de diseño y construcción para cumplir los objetivos del proyecto. Pero, en primer lugar, la empresa tuvo que superar la escasa familiaridad con BIM y su poco uso en la región.
El compromiso de Lexco consistió en capacitar a las 32 empresas subcontratistas de diseño y construcción. Con la ayuda de TriArt Group, un distribuidor de Autodesk local, un centro de capacitación autorizado y una empresa consultora de BIM, los subcontratistas aprendieron qué era BIM y cómo usar Revit en los procesos de BIM. Lo que ayudó a armonizar a los muchos participantes del proyecto, incluida la comunidad médica, los ministros del gobierno e incluso el presidente de la República Dominicana, fueron los resultados observados al usar herramientas y procesos de BIM: pronto se dieron cuenta de la enorme agilidad del proceso de diseño en comparación con el modelado 2D, la gran utilidad de la información del modelo de construcción para su labor, la considerable reducción de desechos de construcción y la capacidad de anticipar costosos errores.
"Con Revit, el diseño fue mucho más rápido porque todos los participantes podían ver todo de un vistazo. También era una cuestión de información. Por ejemplo, almacenábamos información sobre la resistencia real del cemento de cada elemento en el modelo BIM. Una vez que se se dieron cuenta de la información que podíamos incluir en el software, empezaron a entender la ventajas de usarlo".
-Jorge López, fundador y presidente de Lexco.
Fotos cortesía de Lexco.
El nuevo Hospital Aybar se desarrolló como un hospital público local abierto a todos los habitantes de la República Dominicana. Sin embargo, había expectativas adicionales para estas instalaciones de propiedad gubernamental: servir como destino para el turismo de salud para atraer pacientes de otros países. BIM fue fundamental para cumplir con los estándares médicos y arquitectónicos locales e internacionales, permitiendo a los equipos del proyecto integrar esos datos en los procesos de construcción, los materiales y los equipos requeridos.
López también señala que el nuevo Hospital Aybar "es el único hospital de la República Dominicana que ha cumplido con la Ley de estadounidenses con discapacidad". Además de esos requisitos, en las instalaciones, también se han montado pisos prototáctiles con texturas cambiantes para ayudar a las personas con discapacidad visual a desplazarse por los edificios del hospital.
Además de cumplir con los estrictos estándares médicos, Lexco tiene como objetivo alcanzar los requisitos de eficiencia energética y sostenibilidad de nivel LEED a través de elementos como, por ejemplo, paneles de muros exteriores que ayudan a mejorar la calidad del aire interior en un 25 % y reducen la potencia mecánica en un 22 %, así como ventanas de vidrio y particiones que filtran los rayos X y UV dañinos.
Una de las claves del éxito a largo plazo de Lexco es su aprovechamiento de los datos y los conocimientos de un proyecto para aplicarlos al siguiente para obtener mejores resultados. Para el nuevo proyecto del Hospital Aybar, la compañía usó datos de su trabajo en el Centro cardiovascular CEDIMAT para reducir las órdenes de cambio y acortar el tiempo en el proceso de adquisición. Al usar el modelo BIM para recopilar y supervisar información de todos los materiales y los productos desde el principio, Lexco puede anticiparse de forma más eficaz a los cambios de los participantes. "Los arquitectos pueden ver todos los componentes instalados en el modelo 3D, a veces incluso con el color final", dice López, "así que no hay tantas sorpresas y se producen menos cambios". Debido a que Lexco conoce desde principio del proceso exactamente qué materiales y equipos necesitará, puede realizar los pedidos mucho antes, lo que reduce el tiempo de transporte al lugar de trabajo en un 28 %. "Los artículos con un plazo de entrega amplio, como los sistemas de aire acondicionado, suelen demorarse entre seis y ocho meses. Ahora podemos recibir el material dos o tres meses antes", afirma.
Lexco realiza también un seguimiento del desempeño de los equipos para evaluar los procesos y los materiales de trabajo más eficaces. En el caso del nuevo Hospital Aybar, estos datos han ayudado a Lexco a elegir el piso más rentable, al mismo tiempo que cumple con los estándares médicos más estrictos. El material elegido fue uretano, un revestimiento de piso de polímero duradero que puede soportar el tráfico pesado y es lo suficientemente transparente como para cumplir con los estrictos requisitos de higiene. "Es un poco más costoso que los mosaicos de cerámica, pero el tiempo de instalación es más corto y se necesitan menos personas para su montaje", comenta López.
La construcción del nuevo Hospital Aybar está progresando y su apertura se prevé para finales de 2019. Después de su construcción, el modelo BIM del proyecto se usará para gestionar operaciones relacionadas con los edificios. "Este es el primer proyecto en la República Dominicana, y en todo el Caribe y Centroamérica, que usará un modelo BIM no solo durante el diseño y la construcción, sino también en la gestión de las instalaciones", afirma López.
El hospital ya recibió elogios de la Organización Panamericana de la Salud, la oficina regional de la OMS para América. "El presidente visitó el proyecto para inspeccionar el lugar de trabajo y envió una carta felicitándonos por cumplir con todos los estándares de la OMS", comenta López.
El nuevo hospital Luis Eduardo Aybar eleva los estándares de los centros de atención médica de la región. Lexco aplica las herramientas y las técnicas aprendidas en otros proyectos, incluidos cuatro hospitales en Panamá y otro en la República Dominicana. El interés de la compañía por BIM ha ayudado a establecer nuevos estándares en relación con las prácticas de gestión de construcción en la República Dominicana, remodelando el futuro de la industria de la construcción en el Caribe y otras partes del mundo.