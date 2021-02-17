Uso de datos de desempeño para comparar KPI para alcanzar el éxito

Una de las claves del éxito a largo plazo de Lexco es su aprovechamiento de los datos y los conocimientos de un proyecto para aplicarlos al siguiente para obtener mejores resultados. Para el nuevo proyecto del Hospital Aybar, la compañía usó datos de su trabajo en el Centro cardiovascular CEDIMAT para reducir las órdenes de cambio y acortar el tiempo en el proceso de adquisición. Al usar el modelo BIM para recopilar y supervisar información de todos los materiales y los productos desde el principio, Lexco puede anticiparse de forma más eficaz a los cambios de los participantes. "Los arquitectos pueden ver todos los componentes instalados en el modelo 3D, a veces incluso con el color final", dice López, "así que no hay tantas sorpresas y se producen menos cambios". Debido a que Lexco conoce desde principio del proceso exactamente qué materiales y equipos necesitará, puede realizar los pedidos mucho antes, lo que reduce el tiempo de transporte al lugar de trabajo en un 28 %. "Los artículos con un plazo de entrega amplio, como los sistemas de aire acondicionado, suelen demorarse entre seis y ocho meses. Ahora podemos recibir el material dos o tres meses antes", afirma.

Lexco realiza también un seguimiento del desempeño de los equipos para evaluar los procesos y los materiales de trabajo más eficaces. En el caso del nuevo Hospital Aybar, estos datos han ayudado a Lexco a elegir el piso más rentable, al mismo tiempo que cumple con los estándares médicos más estrictos. El material elegido fue uretano, un revestimiento de piso de polímero duradero que puede soportar el tráfico pesado y es lo suficientemente transparente como para cumplir con los estrictos requisitos de higiene. "Es un poco más costoso que los mosaicos de cerámica, pero el tiempo de instalación es más corto y se necesitan menos personas para su montaje", comenta López.