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BIM para el diseño de una terminal de línea de tranvías por Huawei

Estudio de caso

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Las nuevas oficinas de Huawei Terminal en Dongguan, en la provincia de Guangdong, abarcan una superficie de aproximadamente 12 km2 con el diseño de una nueva línea de tranvías de 13 km.

El proyecto incluyó la coordinación del canal de evacuación, el embalse, el puente y las montañas. La base de Songshanhu de Huawei remodeló 12 ciudades o regiones clásicas reconocidas en el mundo y profundamente valoradas por las personas. Un parque clásico se estructuró usando esta técnica de construcción grupal. Los edificios icónicos, las plazas centrales, los jardines y el complejo arquitectónico que se integran con el área circundante se vinculan y fusionan para expresar el concepto artístico de "unicidad".

El proyecto se informó directamente en la plataforma de BIM, lo que eliminó el proceso del personal de modelado y disminuyó el desperdicio de mano de obra y los recursos en casi el 50 %. 

Vista conceptual de las oficinas

Vista conceptual de todas las oficinas de Huawei Terminal del lago Songshan desarrollada en InfraWorks.

Objetivos del proyecto

  • Hacer el parque hermoso, ecológico e inteligente.
  • Proporcionar nuevos métodos para visualización, introducción y comunicación.
  • Diseñar en un entorno virtual real para mejorar la calidad.
  • Integrar diseños de diferentes partes interesadas.
  • Conectar BIM con sistemas de información y la nube para gestión de la construcción, calidad y seguridad.

Desafíos únicos

El proyecto involucró la coordinación de un canal de evacuación, un embalse, un puente y las montañas existentes, y combinó el proyecto de la terminal con la línea de tranvías en construcción. Los propietarios tenían requisitos muy rigurosos para el modelo del puente y las áreas circundantes. Estas exigencias de diseño no pudieron cumplirse con el diseño y la visualización gráficas tradicionales sin más interacción. Como resultado, el equipo decidió adoptar BIM e informar al propietario directamente.

Mira el video de introducción >

Integración del flujo de trabajo de diseño

Se usó UAV avanzado para una captura con precisión de alto nivel, que permitió ahorrar tiempo en el sitio de obra. A través del uso de UAV en las distintas etapas del diseño, el equipo produjo modelos del terreno, modelos de nubes de puntos y modelos 3D. 

Mira el video de UAV >

El equipo integró datos de GIS en InfraWorks para simular el sitio real como los datos fundamentales para diseñar la ruta. El diseño detallado de la ruta, la propiedad horizontal y vertical, y las secciones transversales se hicieron mediante Civil 3D.  A continuación, el equipo exportó los datos de la ruta en InfraWorks para revisarlos y optimizarlos. Durante el diseño preliminar, observaron que las rutas del tranvía que cruzaban las montañas no eran económicas ni cómodas, y que destruían la vegetación, y pudieron corregirlas todas. La integración de Civil 3D e InfraWorks hicieron el diseño más preciso y confiable.

Con el compositor de subensamblajes, las secciones transversales se modelaron junto con el suelo de balasto, la pendiente lateral, el drenaje lateral, el drenaje contra inundaciones, la prevención de incendios y el área del drenaje contra inundaciones. Revit se usó para bocetar las varillas de refuerzo e Inventor se usó para diseñar el sistema de vías. Dado que cada elemento del diseño se beneficiaba de los datos de los demás sistemas de diseño, el flujo de trabajo de diseño fue más eficiente. 

Mira el video del diseño >

Integración de BIM y GIS

Con un grupo de diseño tan grande y abarcativo, que incluye líneas, paisajes, puentes, estructuras, drenajes, electricidad, GIS y mucho más, el equipo necesitaba integrar el diseño de NIKKEN SEKKEI LTD y los diseños de otros institutos de diseño internacionales. InfraWorks integró sin problemas BIM y GIS, lo que permitió que el equipo diseñara sobre la base de GIS y compartiera el modelo con el grupo de trabajo. Esto mejoró la comunicación y la toma de decisiones.

Al usar InfraWorks y BIM 360, el equipo podía ver la información del proyecto en cualquier momento y lugar, con el fin de optimizar la calidad del proyecto y las decisiones. La confiabilidad y la eficiencia de las operaciones aumentaron casi un 30 % al obtener información real y actualizada a través de un único origen.

Optimización de diseños mediante simulación y análisis

El flujo de tráfico y los tiempos de espera para el parque se analizaron a través de la función de simulación de tráfico para determinar la capacidad de tráfico necesaria de las carreteras. Los puntos de congestión de las carreteras se determinaron mediante la simulación de la movilidad, de modo que los diseñadores pudieran optimizar la red de carreteras y disminuir la congestión. 

Durante la construcción de los nodos complejos, según los comentarios del sitio de obra, hubo un conflicto entre las varillas de refuerzo. El equipo usó tecnología de escaneo láser 3D para recopilar los datos de las varillas de refuerzo locales. Restauraron las varillas de refuerzo existentes dentro del modelo, permitiendo que los departamentos de diseño y construcción coordinaran y resolvieran los problemas juntos. Esto simplificó el proceso de construcción y mejoró la calidad del proyecto.

Mira el video de la simulación y el análisis >

Proporcionar una experiencia inmersiva con realidad virtual

Para capturar el sitio y el entorno circundante, la experiencia inmersiva proporcionó una vista detallada del diseño y una sensación de estar dentro del entorno durante el día y la noche, e incluso avanzar por los efectos del cambio climático. Combinar realidad virtual con BIM ayudó a los clientes a experimentar verdaderamente el diseño, ayudó a los diseñadores y los usuarios a explorar y optimizar los diseños, y mejoró la colaboración entre todas las partes interesadas.

Análisis visual con realidad virtual del tranvía

El paisaje se renderizó en InfraWorks con BIM y los modelos de UAV.

Los flujos de trabajo contaron con tecnología de

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