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El proyecto involucró la coordinación de un canal de evacuación, un embalse, un puente y las montañas existentes, y combinó el proyecto de la terminal con la línea de tranvías en construcción. Los propietarios tenían requisitos muy rigurosos para el modelo del puente y las áreas circundantes. Estas exigencias de diseño no pudieron cumplirse con el diseño y la visualización gráficas tradicionales sin más interacción. Como resultado, el equipo decidió adoptar BIM e informar al propietario directamente.
Se usó UAV avanzado para una captura con precisión de alto nivel, que permitió ahorrar tiempo en el sitio de obra. A través del uso de UAV en las distintas etapas del diseño, el equipo produjo modelos del terreno, modelos de nubes de puntos y modelos 3D.
El equipo integró datos de GIS en InfraWorks para simular el sitio real como los datos fundamentales para diseñar la ruta. El diseño detallado de la ruta, la propiedad horizontal y vertical, y las secciones transversales se hicieron mediante Civil 3D. A continuación, el equipo exportó los datos de la ruta en InfraWorks para revisarlos y optimizarlos. Durante el diseño preliminar, observaron que las rutas del tranvía que cruzaban las montañas no eran económicas ni cómodas, y que destruían la vegetación, y pudieron corregirlas todas. La integración de Civil 3D e InfraWorks hicieron el diseño más preciso y confiable.
Con el compositor de subensamblajes, las secciones transversales se modelaron junto con el suelo de balasto, la pendiente lateral, el drenaje lateral, el drenaje contra inundaciones, la prevención de incendios y el área del drenaje contra inundaciones. Revit se usó para bocetar las varillas de refuerzo e Inventor se usó para diseñar el sistema de vías. Dado que cada elemento del diseño se beneficiaba de los datos de los demás sistemas de diseño, el flujo de trabajo de diseño fue más eficiente.
Con un grupo de diseño tan grande y abarcativo, que incluye líneas, paisajes, puentes, estructuras, drenajes, electricidad, GIS y mucho más, el equipo necesitaba integrar el diseño de NIKKEN SEKKEI LTD y los diseños de otros institutos de diseño internacionales. InfraWorks integró sin problemas BIM y GIS, lo que permitió que el equipo diseñara sobre la base de GIS y compartiera el modelo con el grupo de trabajo. Esto mejoró la comunicación y la toma de decisiones.
Al usar InfraWorks y BIM 360, el equipo podía ver la información del proyecto en cualquier momento y lugar, con el fin de optimizar la calidad del proyecto y las decisiones. La confiabilidad y la eficiencia de las operaciones aumentaron casi un 30 % al obtener información real y actualizada a través de un único origen.
El flujo de tráfico y los tiempos de espera para el parque se analizaron a través de la función de simulación de tráfico para determinar la capacidad de tráfico necesaria de las carreteras. Los puntos de congestión de las carreteras se determinaron mediante la simulación de la movilidad, de modo que los diseñadores pudieran optimizar la red de carreteras y disminuir la congestión.
Durante la construcción de los nodos complejos, según los comentarios del sitio de obra, hubo un conflicto entre las varillas de refuerzo. El equipo usó tecnología de escaneo láser 3D para recopilar los datos de las varillas de refuerzo locales. Restauraron las varillas de refuerzo existentes dentro del modelo, permitiendo que los departamentos de diseño y construcción coordinaran y resolvieran los problemas juntos. Esto simplificó el proceso de construcción y mejoró la calidad del proyecto.
Para capturar el sitio y el entorno circundante, la experiencia inmersiva proporcionó una vista detallada del diseño y una sensación de estar dentro del entorno durante el día y la noche, e incluso avanzar por los efectos del cambio climático. Combinar realidad virtual con BIM ayudó a los clientes a experimentar verdaderamente el diseño, ayudó a los diseñadores y los usuarios a explorar y optimizar los diseños, y mejoró la colaboración entre todas las partes interesadas.