Integración del flujo de trabajo de diseño

Se usó UAV avanzado para una captura con precisión de alto nivel, que permitió ahorrar tiempo en el sitio de obra. A través del uso de UAV en las distintas etapas del diseño, el equipo produjo modelos del terreno, modelos de nubes de puntos y modelos 3D.

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El equipo integró datos de GIS en InfraWorks para simular el sitio real como los datos fundamentales para diseñar la ruta. El diseño detallado de la ruta, la propiedad horizontal y vertical, y las secciones transversales se hicieron mediante Civil 3D. A continuación, el equipo exportó los datos de la ruta en InfraWorks para revisarlos y optimizarlos. Durante el diseño preliminar, observaron que las rutas del tranvía que cruzaban las montañas no eran económicas ni cómodas, y que destruían la vegetación, y pudieron corregirlas todas. La integración de Civil 3D e InfraWorks hicieron el diseño más preciso y confiable.

Con el compositor de subensamblajes, las secciones transversales se modelaron junto con el suelo de balasto, la pendiente lateral, el drenaje lateral, el drenaje contra inundaciones, la prevención de incendios y el área del drenaje contra inundaciones. Revit se usó para bocetar las varillas de refuerzo e Inventor se usó para diseñar el sistema de vías. Dado que cada elemento del diseño se beneficiaba de los datos de los demás sistemas de diseño, el flujo de trabajo de diseño fue más eficiente.

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