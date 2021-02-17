La construcción de rascacielos rediseñada

China Construction Eighth Engineering Division es parte del conglomerado de construcción más grande de China y líder en la construcción ecológica. La empresa se estableció en 1952 con el objetivo de ofrecer servicios de construcción en la República Popular China y en el exterior. La unidad de rascacielos de CCEED, liderada por Su Yawu, ha levantado 30 rascacielos alrededor del mundo, 20 de los cuales se encuentran en construcción.

Su, un veterano de la industria de la construcción, ha trabajado en rascacielos por casi 20 años. Desde el comienzo, comprendió que el proceso de construcción de rascacielos es difícil de controlar a través de los métodos tradicionales, que involucran una combinación desconectada de archivos de Excel, archivos de modelos y herramientas de planificación de proyectos. "Era un gran desafío, y aprendí muchas lecciones en la práctica", comenta. "Decidí aprender a usar todas las tecnologías relacionadas con rascacielos que pude". Hoy en día, Su aplica su experiencia (que incluye dos rascacielos de vidrio superaltos de más de 300 metros) a supervisar algunos de los proyectos de super rascacielos más grandes e innovadores de Asia.