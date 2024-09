Mit der cloudbasierten Plattform Autodesk Fusion können Teams in Echtzeit und von jedem Standort aus gemeinsam an Konstruktionen arbeiten. Die Lösung speichert den gesamten Versionsverlauf und vereinfacht so den Zugriff auf frühere Iterationen und erlaubt es, bei Bedarf Änderungen rückgängig zu machen.

Fusion ermöglicht außerdem die sichere Freigabe von Konstruktionen für Dritte wie etwa Kollegen oder Kunden, sodass jederzeit mühelos Feedback gegeben werden kann und gleichzeitig die volle Kontrolle über den Projektzugriff gewahrt bleibt. Außerdem können Projektbeteiligte für eine optimale Kommunikation Kommentare direkt in 3D-Modelle einbetten. Daneben vereinfachen Werkzeuge wie eine integrierte Stückliste (Englisch) die Nachverfolgung wichtiger Projektdaten.