LOGICIEL DE CONCEPTION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Les concepteurs paysagistes travaillent généralement sur des projets de petite taille et se spécialisent dans la conception générale, l’horticulture et le positionnement des plantes. Les architectes paysagistes doivent être titulaires d’un baccalauréat en la matière et d’une licence officielle. L’étendue des travaux va du résidentiel au commercial et comprend souvent des espaces extérieurs publics beaucoup plus grands pour les parcs, les bureaux, les centres de villégiature et plus encore.