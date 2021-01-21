3B MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME
Autodesk 3ds Max, mimarlara ve tasarımcılara doğru, güzel ve yüksek kaliteli mimari tasarımlar geliştirmelerine yardımcı olacak gelişmiş görselleştirme araçları sunar.
Resim Binyan tarafından sağlanmıştır
Cadogan'da Son Kar (1:21 dk.)
Tasarım önerilerini müşterilerinize görsel olarak iletin ve hikayelerini gerçekçi unsurlar ve ayrıntılarla şık şekilde anlatın. Mimari tasarımın ve 3B mimari görselleştirmenin geleceği olan teknolojiler, projelerin inşaattan önce gerçek zamanlı olarak tasarlanmasını, revize edilmesini ve geliştirilmesini sağlar. Bu, proje değişiklikleri için gereksiz para ve zaman harcanmasını önleyerek müşterilerin kendi tasarımlarını potansiyel alıcılara pazarlamasına da yardımcı olur. Yeşil alan, aydınlatma ve insan gibi ince dokunuşlu ayrıntılar eklemek, 3B görselleştirme yoluyla mimariye ve çevresindeki peyzaja yönelik zengin ve ilgi çekici bir deneyim sunar.
Video Neoscape tarafından sağlanmıştır
3B görselleştirme yazılımları, teknik çizimi (İngilizce) görsel bir hikayeye dönüştürerek projeyi müşterilere, mimarlara ve mühendislik ekiplerine iletmenize yardımcı olur.
İster yatırımcıları isterse alıcıları cezbetmeye çalışıyor olun, mimari görselleştirme pazarlama malzemenizin istek uyandıran bir vizyon sergilemesini ve potansiyel müşterileri etkilemesini sağlar.
3B mimari görselleştirme, geleneksel 2B tekniklerde gözden kaçan tasarım kusurlarını belirlemenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı (İngilizce) olarak gerçekçi modeller oluşturun, tasarımları doğrulayın ve ölçeklendirin.
3ds Max'teki gelişmiş modelleme, desenleme ve aydınlatma araçları size, fotoğraf gerçekliğinde görseller oluşturma ve sağlama özgürlüğü vererek müşterinize kendi gelecek ortamı ve yatırımına ilişkin daha iyi bir deneyim sunar.
Proje zaman çizelgeleri gittikçe kısalıyor ve müşteriler her şeyi daha hızlı istiyor. 3ds Max, en baştan başlamanıza gerek kalmadan hızlı yinelemeler ve sayısız varyasyonlar gerçekleştirmek için size hız ve esneklik sunar.
Müşterilerinizi kendi tasarlanan ortamlarını hem görsel hem de duyusal olarak deneyimlemeye davet edin. 3ds Max 3B yapı görselleştirme araçları en küçük detaya kadar süsleme yapmayı sağlar ve Unity ile birlikte kullanıldığında, kolayca gerçek zamanlı arch viz sanal turlar oluşturmanızı sağlar.
3ds Max, güçlü 3B özelliklerini tasarım profesyoneli olan sizin elinizin altına getirir. Ayrıntılı ortamlar, mimari görselleştirme, nesneler ve güzelleştirmelerle vizyonunuzu yayın, iletin ve satın. 3ds Max'in sizin için yapabileceklerini keşfedin.
Resim Osama Aly tarafından sağlanmıştır
SERKAN ÇELİK
2019'un Şubat ayında Ayın Sanatçısı olan, İstanbul, Türkiye'de yaşayan Serkan Çelik'in iç mekan görüntülemeyle oluşturduğu büyüleyici 3B görüntü.
Resim Serkan Çelik tarafından sağlanmıştır
BRICK VISUAL
Brick Visual, görsel hikaye anlatımında kendine has bir tarz geliştirdi.
Resim Brick Visual tarafından sağlanmıştır
CAHAYA
En iyi film dalında Architectural 3D ödülünün kazananı, olağanüstü güzel bir film olan Cahaya'yı izleyin.
Resim Wai Kin Lam tarafından sağlanmıştır