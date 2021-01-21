3B MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME

Autodesk 3ds Max, mimarlara ve tasarımcılara doğru, güzel ve yüksek kaliteli mimari tasarımlar geliştirmelerine yardımcı olacak gelişmiş görselleştirme araçları sunar.

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Resim Binyan tarafından sağlanmıştır

Cadogan'da Son Kar (1:21 dk.)

3B mimari görselleştirme nedir?

Tasarım önerilerini müşterilerinize görsel olarak iletin ve hikayelerini gerçekçi unsurlar ve ayrıntılarla şık şekilde anlatın. Mimari tasarımın ve 3B mimari görselleştirmenin geleceği olan teknolojiler, projelerin inşaattan önce gerçek zamanlı olarak tasarlanmasını, revize edilmesini ve geliştirilmesini sağlar. Bu, proje değişiklikleri için gereksiz para ve zaman harcanmasını önleyerek müşterilerin kendi tasarımlarını potansiyel alıcılara pazarlamasına da yardımcı olur. Yeşil alan, aydınlatma ve insan gibi ince dokunuşlu ayrıntılar eklemek, 3B görselleştirme yoluyla mimariye ve çevresindeki peyzaja yönelik zengin ve ilgi çekici bir deneyim sunar.

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3B mimari görselleştirmenin avantajları

  • modern ev tasarımının 3b görselleştirmesi

    TEKNİKTEN GÖRSELE

    3B görselleştirme yazılımları, teknik çizimi (İngilizce) görsel bir hikayeye dönüştürerek projeyi müşterilere, mimarlara ve mühendislik ekiplerine iletmenize yardımcı olur.

  • köşkün lüks arka bahçesinin 3b görselleştirmesi

    VİZYONU PAZARLAMA

    İster yatırımcıları isterse alıcıları cezbetmeye çalışıyor olun, mimari görselleştirme pazarlama malzemenizin istek uyandıran bir vizyon sergilemesini ve potansiyel müşterileri etkilemesini sağlar.

  • Brick Visual tarafından oluşturulmuş mimari yapı görüntüsü

    TEST EDİN VE DOĞRULAYIN

    3B mimari görselleştirme, geleneksel 2B tekniklerde gözden kaçan tasarım kusurlarını belirlemenize yardımcı olur. Gerçek zamanlı (İngilizce) olarak gerçekçi modeller oluşturun, tasarımları doğrulayın ve ölçeklendirin.

Mimari görselleştirmede 3ds Max'in avantajları

  • Modern ev tasarımının 3ds max ile oluşturulmuş görüntüsü

    YÜKSEK KALİTEDE GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUN

    3ds Max'teki gelişmiş modelleme, desenleme ve aydınlatma araçları size, fotoğraf gerçekliğinde görseller oluşturma ve sağlama özgürlüğü vererek müşterinize kendi gelecek ortamı ve yatırımına ilişkin daha iyi bir deneyim sunar.

  • ışıklı dış mekan peyzajının 3ds max ile oluşturulmuş görüntüsü

    DEĞİŞİKLİKLERİ ANINDA UYGULAYIN

    Proje zaman çizelgeleri gittikçe kısalıyor ve müşteriler her şeyi daha hızlı istiyor. 3ds Max, en baştan başlamanıza gerek kalmadan hızlı yinelemeler ve sayısız varyasyonlar gerçekleştirmek için size hız ve esneklik sunar.

  • karda ahşap kulübenin 3ds max görüntülemesi

    MÜŞTERİLERE KENDİ ALANLARINDA SÜRÜKLEYİCİ BİR DENEYİM SUNUN

    Müşterilerinizi kendi tasarlanan ortamlarını hem görsel hem de duyusal olarak deneyimlemeye davet edin. 3ds Max 3B yapı görselleştirme araçları en küçük detaya kadar süsleme yapmayı sağlar ve Unity ile birlikte kullanıldığında, kolayca gerçek zamanlı arch viz sanal turlar oluşturmanızı sağlar.

3b mimari görselleştirme için autodesk 3ds max

3ds Max'i deneyin

3ds Max, güçlü 3B özelliklerini tasarım profesyoneli olan sizin elinizin altına getirir. Ayrıntılı ortamlar, mimari görselleştirme, nesneler ve güzelleştirmelerle vizyonunuzu yayın, iletin ve satın. 3ds Max'in sizin için yapabileceklerini keşfedin.

DAHA FAZLA BİLGİ

Resim Osama Aly tarafından sağlanmıştır

Mimari görselleştirmenin nasıl kullanıldığını görün

  • Savion Residence'ın 3B iç mekan görüntülemesi

    SERKAN ÇELİK

    Savion Residence

    2019'un Şubat ayında Ayın Sanatçısı olan, İstanbul, Türkiye'de yaşayan Serkan Çelik'in iç mekan görüntülemeyle oluşturduğu büyüleyici 3B görüntü.

    Hikayeyi okuyun

    Resim Serkan Çelik tarafından sağlanmıştır

  • Brick Visual tarafından yapılan mimari görselleştirme projesi

    BRICK VISUAL

    Mimarlıkla sanatın buluşması

    Brick Visual, görsel hikaye anlatımında kendine has bir tarz geliştirdi.

    Hikayeyi okuyun

    Resim Brick Visual tarafından sağlanmıştır

  • Wai Kin Lam tarafından tasarlanan rüzgar ve güneş enerjisi kontrol merkezi

    CAHAYA

    Wai Kin Lam

    En iyi film dalında Architectural 3D ödülünün kazananı, olağanüstü güzel bir film olan Cahaya'yı izleyin.

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    Resim Wai Kin Lam tarafından sağlanmıştır