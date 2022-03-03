BIM, imalatçıların bina ve altyapı projelerine daha anlamlı ve etkili biçimde katkıda bulunmasını sağlar. Bu e-kitabı okuyarak mimarlık, mühendislik ve inşaat firmalarının, neden tedarikçilerinin kendilerini BIM ekosistemine dahil etmesini istediğini öğrenin.