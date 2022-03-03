TASARIM VE ÜRETİM

İmalatçılar için BIM işbirliği

Proje paydaşlarıyla yapı tasarımı, altyapı ve imalat için bağlantılı tek bir ekosistemde etkileşim kurun.

Videoyu izleyin (1:57 dk.)

Strateji hakkında konuşalım

BIM nedir?

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), yapı ve altyapı projelerini planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve çalıştırmak için 3B modellerini kullanan bir süreçtir.

  • Bir tesis üzerinde endüstriyel ekipman parçasının işlenmesi

    Katalog ürünleri için BIM

    Modellerinizi meta veri ve MEP bağlantıları ile basitleştirilmiş 3B dijital temsillere dönüştürerek müşterilerinizin ürünlerinizi binalarında belirtmelerini kolaylaştırın.

  • İmalat tesisinde endüstriyel ekipman parçasının işlenmesi

    Özel ürünler ve sistemler için BIM

    Bina veya imalat tesisleri bağlamında tasarım oluşturmak ve proje ekibinin daha iyi kararlar almasını sağlamak için CAD verilerinizi BIM modelleriyle entegre edin.

  • Yapı modelinde büyük bir imalat ekipmanının işlenmesi

    Büyük ölçekli altyapı veya endüstriyel projeler için BIM

    İmalatçılar ve inşaat paydaşları arasında yüksek düzeyde işbirliğinin gerekli olduğu durumlarda, BIM tüm proje katılımcılarının bir araya gelebileceği ortak veri ortamı sunar.

İmalatçılar neden BIM'e ihtiyaç duyuyor?

  • Müşteriler ile işbirliğini geliştirin

    Müşterilerinizin ürünlerinizi yapı projelerinde belirtmelerini kolaylaştırarak satışları artırın.

  • Karmaşık projeleri zahmetsizce yürütün

    BIM ekosistemde merkezileştirilmiş verileri kullanarak proje paydaşlarıyla işbirliği yapın. Geliştirme süreçlerini yönetin, riskleri en aza indirin ve projenizi hem bütçenizi aşmadan hem de zamanında teslim edin.

  • Maliyetli hatalardan kaçının

    Teslim edildiğinde işe yarayacağını bildiğiniz bir şey oluşturun ve kurulum zamanı geldiğinde sürprizlerle karşılaşmayın.

Harvard Business Review Report “Breaking Down the Barriers to More Collaborative Factory Projects”

İmalatçılar için BIM kılavuzu

BIM, imalatçıların bina ve altyapı projelerine daha anlamlı ve etkili biçimde katkıda bulunmasını sağlar. Bu e-kitabı okuyarak mimarlık, mühendislik ve inşaat firmalarının, neden tedarikçilerinin kendilerini BIM ekosistemine dahil etmesini istediğini öğrenin.

E-KİTABI İNDİR

BIM işbirliği yazılımı

Autodesk Inventor'da büyük bir yapı modelinde tente imalatının küçük resmi

Revit aileleri oluşturun

Revit'i kullanarak yerel olarak tamamen işlevsel ve eksiksiz ürün aileleri (BIM kütüphaneleri olarak adlandırılır) oluşturun.

Autodesk Inventor'da BIM modeli olarak dışa aktarılan bina tentesinin küçük resmi

3B CAD modellerinden BIM nesnelerini dışa aktarın

Meta veri ve MEP bağlantıları ile orijinal 3B CAD mühendislik modellerinden yerel Revit aileleri oluşturun.

3B CAD modelinde referans verilen Revit modelinin küçük resmi

Referans Revit projeleri

Makina mühendisliği görevlerini diğer disiplinlerle eşleyip değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmek için yerel Revit verilerini Inventor'a aktarın.

Videoyu izleyin (2:10 dk.)

Autodesk Inventor'da büyük bir yapı modelinde tente imalatının küçük resmi

BIM verilerini senkronize edin

Bina proje verilerini ürün veri yönetim sisteminize bağlayıp bu verileri senkronize etmek için Vault'u BIM 360 ile bağlayın.

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Sektör lideri imalatçılar BIM'i nasıl kullanıyor?

  • ABB endüstriyel ekipmanı

    ABB

    Dijitalleştirilmiş portföy ile yeni müşteriler kazanın

    ABB'nin BIM'i benimseyerek bina tasarımı, inşaat ve tesis yönetimi süreçlerini basitleştirmeyi ve ürün geliştirme verimliliğini iyileştirmeyi nasıl başardığına göz atın.

    Hikayeyi okuyun

    Resim ABB tarafından sağlanmıştır

  • Büyük bir Safran imalat tesisinin fotoğrafı

    SAFRAN

    BIM ile fabrika performansını artırma

    Farklı Safran tesislerinin, endüstriyel işlemlerine ve üretim sahalarının dijitalleştirilmesine yön vermek için BIM süreçlerinden nasıl yararlandığına göz atın.

    Videoyu izleyin (5:44 dk.)

    Resim Safran tarafından sağlanmıştır

  • DORMAKABA

    Tamamen ağ tabanlı erişim çözümlerini keşfetme

    Önde gelen bir imalatçı olan dormakaba, BIM'i kullanarak bina tasarım süreçlerinin karmaşıklığı azalttı ve akıllı erişim çözümlerinin planlanmasını basitleştirdi.

    Videoyu izleyin (4:27 dk.)

    Resim dormakaba tarafından sağlanmıştır

Strateji hakkında konuşalım

Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir. 

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Bize ulaştığınız için teşekkürler. Teknik uzmanlar ve işletme uzmanlarından oluşan ekibimizden birisi yakında sizinle iletişime geçecek.