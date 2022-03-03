TASARIM VE ÜRETİM
İmalatçılar için BIM işbirliği
Proje paydaşlarıyla yapı tasarımı, altyapı ve imalat için bağlantılı tek bir ekosistemde etkileşim kurun.
BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), yapı ve altyapı projelerini planlamak, tasarlamak, inşa etmek ve çalıştırmak için 3B modellerini kullanan bir süreçtir.
Modellerinizi meta veri ve MEP bağlantıları ile basitleştirilmiş 3B dijital temsillere dönüştürerek müşterilerinizin ürünlerinizi binalarında belirtmelerini kolaylaştırın.
Bina veya imalat tesisleri bağlamında tasarım oluşturmak ve proje ekibinin daha iyi kararlar almasını sağlamak için CAD verilerinizi BIM modelleriyle entegre edin.
İmalatçılar ve inşaat paydaşları arasında yüksek düzeyde işbirliğinin gerekli olduğu durumlarda, BIM tüm proje katılımcılarının bir araya gelebileceği ortak veri ortamı sunar.
Müşterilerinizin ürünlerinizi yapı projelerinde belirtmelerini kolaylaştırarak satışları artırın.
BIM ekosistemde merkezileştirilmiş verileri kullanarak proje paydaşlarıyla işbirliği yapın. Geliştirme süreçlerini yönetin, riskleri en aza indirin ve projenizi hem bütçenizi aşmadan hem de zamanında teslim edin.
Teslim edildiğinde işe yarayacağını bildiğiniz bir şey oluşturun ve kurulum zamanı geldiğinde sürprizlerle karşılaşmayın.
BIM, imalatçıların bina ve altyapı projelerine daha anlamlı ve etkili biçimde katkıda bulunmasını sağlar. Bu e-kitabı okuyarak mimarlık, mühendislik ve inşaat firmalarının, neden tedarikçilerinin kendilerini BIM ekosistemine dahil etmesini istediğini öğrenin.
Revit'i kullanarak yerel olarak tamamen işlevsel ve eksiksiz ürün aileleri (BIM kütüphaneleri olarak adlandırılır) oluşturun.
Meta veri ve MEP bağlantıları ile orijinal 3B CAD mühendislik modellerinden yerel Revit aileleri oluşturun.
Makina mühendisliği görevlerini diğer disiplinlerle eşleyip değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmek için yerel Revit verilerini Inventor'a aktarın.
Bina proje verilerini ürün veri yönetim sisteminize bağlayıp bu verileri senkronize etmek için Vault'u BIM 360 ile bağlayın.
ABB
ABB'nin BIM'i benimseyerek bina tasarımı, inşaat ve tesis yönetimi süreçlerini basitleştirmeyi ve ürün geliştirme verimliliğini iyileştirmeyi nasıl başardığına göz atın.
Resim ABB tarafından sağlanmıştır
SAFRAN
Farklı Safran tesislerinin, endüstriyel işlemlerine ve üretim sahalarının dijitalleştirilmesine yön vermek için BIM süreçlerinden nasıl yararlandığına göz atın.
Resim Safran tarafından sağlanmıştır
DORMAKABA
Önde gelen bir imalatçı olan dormakaba, BIM'i kullanarak bina tasarım süreçlerinin karmaşıklığı azalttı ve akıllı erişim çözümlerinin planlanmasını basitleştirdi.
Resim dormakaba tarafından sağlanmıştır
Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.
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