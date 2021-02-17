Beneficios de BIM

BIM se utilizó en todo el ciclo de vida del proyecto, incluidos el diseño conjunto, la construcción, la operación y el mantenimiento del sistema.

El equipo mejoró la planificación al simular las posibles opciones con mucho detalle. Por ejemplo, se pudo mostrar y conversar sobre las lámparas de señalización de techo en los puestos de peaje y varias otras señalizaciones en una etapa muy temprana, lo que permitió tomar decisiones sobre los detalles mucho antes de lo que anteriormente era posible.

Los flujos de trabajo de diseño detallado, con la colaboración de las distintas disciplinas, ayudaron a mejorar el proceso desde la fase de diseño hasta la construcción. Por ejemplo, la disposición integral de las tuberías del diseño original de la estación de bombeo de aguas residuales hubiera provocado una grave falta de espacio seguro para evacuación y de espacio lineal. Con BIM, las relaciones espaciales entre los diseños de arquitectura, estructural y de MEP se pudieron visualizar y debatir. Tres procedimientos recomendados se optimizaron en la plataforma de Revit y ayudaron a los propietarios a tomar las mejores decisiones.