La solución
Voltrak se dio a la tarea de buscar una herramienta que le ayudara a reducir errores y ahorrar tiempo, por lo que decidieron integrar la metodología BIM, siguiendo su filosofía de utilizar las mejores prácticas de tecnología, administración y calidad, con el propósito de exceder siempre las expectativas de sus clientes. Después de analizar diferentes alternativas, optó por implementar BIM 360 y Navisworks, las ventajas que presentaron estas soluciones fueron que, al ser el software de modelado más adoptado en el mercado, facilitaba la colaboración con otros equipos, además de ser amigable con el usuario.
Debido a la naturaleza de sus servicios, gran parte de los proyectos de Voltrak implican cálculos eléctricos, estructurales, hidráulicos, HVAC y mecánicos, así como su diseño y documentación en planos, por ello la implementación de estas herramientas facilitó la colaboración entre distintos equipos de trabajo al mismo tiempo en un solo archivo, para poder visualizar en tiempo real los cambios efectuados.