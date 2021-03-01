Voltrak es una empresa mexicana fundada en 1980 que suministra servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y servicios de energía para la industria eléctrica.

Se enfoca en diseñar, construir, suministrar y realizar el montaje, así como la puesta en servicio de subestaciones eléctricas y de líneas de transmisión. La empresa especializada en ingeniería y construcción eléctrica es parte del consorcio industrial mexicano Xignux, el cual está integrado por más de 23 mil colaboradores que trabajan en cuatro divisiones: cables, transformadores, infraestructura y alimentos.

Entre sus actividades principales está la prestación de servicios a obras eléctricas de Baja, Media y Alta tensión, además de instrumentación y control, comunicaciones, obra civil y sistemas especiales. Así como la construcción de proyectos en energías renovables y Servicios de Energía para la administración y mantenimiento de los equipos que conforman una subestación

Voltrak tiene presencia en diferentes segmentos como el comercial, renovables, transmisión de energía, institucional, edificación vertical, industrial, etc, teniendo la capacidad de ejecutar obras tanto a nivel nacional como internacional.