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VFO

Evangelizando el conocimiento para mejorar los procesos con BIM

AEC

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La visión de VFO se enfoca en tres líneas principales de negocio:
Diseño arquitectónico,sustentabilidad y la tecnología aplicada al negocio.

Resumen del proyecto

V-FO es una empresa de arquitectura que tiene sus orígenes desde los 80’s, siendo un grupo de arquitectos que llevan trabajando juntos por más de 25 años, a través de un desarrollo profesional con alcances internacionales. La visión de VFO se enfoca en tres Principios fundamentales: Diseño arquitectónico, sustentabilidad y tecnología aplicada al diseño, estando siempre a la vanguardia para desarrollar proyectos aún más complejos, desde la construcción hasta el término de la obra.

La compañía comprende y domina completamente los procesos de trabajo con BIM como una metodología fundamental para poder alcanzar metas más altas: A través de estos procesos de trabajo con BIM y las nuevas tecnologías, se realiza un trabajo más profesional y completo, para poder avanzar los proyectos arquitectónicos a un nivel superior con el objetivo de ofrecer mejores servicios a sus clientes. V-FO ha estado siempre en búsqueda e implementación de las mejores tecnologías a manera que van surgiendo.

El reto

Hoy en día aún existe carencia de conocimiento entorno a las nuevas tecnologías aplicadas dentro de la industria arquitectónica debido a que se trabaja de forma diferente. Se tiene que tomar en cuenta que se debe de hacer un trabajo de evangelización y de distribución de conocimiento, principalmente con los tomadores de decisión, para adaptarse al cambio generacional que está sucediendo.

“Nosotros hemos atacado el tema del conocimiento en dos niveles. Trabajamos de la mano con la Cámara de la Industria de la Construcción en la difusión hacia los tomadores de decisiones para comunicar BIM, y tenemos muchos años recorriendo el país hablando de la industria de la construcción sobre la metodología BIM”, comenta Juan Andrés Vergara, Director General de V-FO. “Vamos también mucho a universidades, tratando de que exista una integración, no solamente en los programas académicos de arquitectura, sino que buscamos que también en las escuelas de ingeniería se enseñen estos procesos debido a que el trabajo de arquitectura es un trabajo multidisciplinario en el que tienen que integrarse las ingenierías que aplican esta nueva metodología”.

Dentro del sector educativo, son algunas las universidades que están modificando sus programas de estudio para que los estudiantes salgan con los conocimientos necesarios del software, y por ende que de cierta forma puedan adaptarse rápidamente al mundo profesional. “Lanzamos el reto V-FO, en el cual les pedimos a las escuelas de arquitectura e ingeniería que sus proyectos los hagan con la metodología BIM, además, que integren en el proceso de diseño a las escuelas de ingeniería civil y de electromecánica, y que además hagan sustentables sus edificios, con el objetivo que los estudiantes realmente tengan una experiencia más completa de lo que es BIM y lo que se van a encontrar en la realidad. Con esto, buscamos que más gente tenga conocimiento de estas nuevas herramientas”, añadió Juan Andrés Vergara.

Se debe cambiar de mentalidad y adaptarse a las nuevas metodologías del futuro. Si bien la implementación de dichos procesos y metodologías son un poco más costosas debido a que se necesitan equipos poderosos y un equipo interdisciplinario con mayor preparación, a la larga, se obtendrán mejores resultados y las compañías reconocerán la gran diferencia al momento de utilizar BIM en sus proyectos. Las universidades tienen que comenzar a preparar mejor a los estudiantes con herramientas que los ayuden a enfrentar la realidad una vez que salgan a buscar trabajo.

La solución

“Con BIM, cuando se logra tener un modelo de un edificio en sus distintas etapas a través de una computadora, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer simulaciones, simulaciones estructurales, simulaciones formales de cómo se va a ver el edificio, cómo lo va a mover el viento, cómo lo va a afectar el asoleamiento, simulaciones del funcionamiento del edificio, etc. Existen muchas posibilidades una vez que se tiene el modelo”, comenta el directivo de V-FO.

La realidad es que, con el paso del tiempo las cosas van cambiando conforme la industria va evolucionando. V-FO lleva más de 10 años haciendo estos procesos y han visto una corriente más fuerte que va adquiriendo conocimiento y las posibilidades para lograr cosas mejores a través de la implementación de esta nueva metodología. Cada vez son más las empresas que piden la implementación de BIM en sus proyectos, con lo cual, la próxima tarea sería concientizar al mercado en cuanto al uso y la magnitud de soluciones que representa la plataforma. BIM es mucho más que un modelo en 3D.

V-FO ha implementado BIM en grandes proyectos. Actualmente están desarrollando la Torre KOI en Monterrey, el edificio más alto del país, completamente diseñado con la tecnología BIM; el estadio de los Rayados de Monterrey, que también se hizo con BIM; la torre llamada Be Grand en Paseo de la Reforma, que contará con 40 niveles; recientemente tuvieron una colaboración internacional con Foster and P, entre otros varios proyectos. Dichos proyectos, tanto de construcción como de diseño de interiores implementados con la metodología BIM, han sido un gran éxito, debido a que han logrado edificios más sustentables y sobre todo más eficientes.

“La visión que hemos tenido durante muchos años es de empujarla hacia la industria y las escuelas para lograr que en México se hagan proyectos de mayor calidad”, mencionó Juan Andrés Vergara. “Con el auxilio de los sistemas CAD y la tecnología podemos avanzar más rápido, y poco a poco lo hemos logrado, dándole la vuelta a esta nueva manera de trabajar hacia la visión del 3D y todo lo que conlleva a la utilización de nuevas tecnologías”.

Los resultados

“El efecto BIM nos ha otorgado resultados muy buenos una vez que comenzamos a implementar los modelos en 3D. Un modelo es como si tuvieras el edificio construido una vez antes de la construcción en realidad, tenemos la posibilidad de ver la constructibilidad del edificio antes de que éste se construya, algo que anteriormente (hace unos 20 años) no sucedía”, finalizó el directivo.

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of VFO.

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