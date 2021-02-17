El reto

Hoy en día aún existe carencia de conocimiento entorno a las nuevas tecnologías aplicadas dentro de la industria arquitectónica debido a que se trabaja de forma diferente. Se tiene que tomar en cuenta que se debe de hacer un trabajo de evangelización y de distribución de conocimiento, principalmente con los tomadores de decisión, para adaptarse al cambio generacional que está sucediendo.

“Nosotros hemos atacado el tema del conocimiento en dos niveles. Trabajamos de la mano con la Cámara de la Industria de la Construcción en la difusión hacia los tomadores de decisiones para comunicar BIM, y tenemos muchos años recorriendo el país hablando de la industria de la construcción sobre la metodología BIM”, comenta Juan Andrés Vergara, Director General de V-FO. “Vamos también mucho a universidades, tratando de que exista una integración, no solamente en los programas académicos de arquitectura, sino que buscamos que también en las escuelas de ingeniería se enseñen estos procesos debido a que el trabajo de arquitectura es un trabajo multidisciplinario en el que tienen que integrarse las ingenierías que aplican esta nueva metodología”.

Dentro del sector educativo, son algunas las universidades que están modificando sus programas de estudio para que los estudiantes salgan con los conocimientos necesarios del software, y por ende que de cierta forma puedan adaptarse rápidamente al mundo profesional. “Lanzamos el reto V-FO, en el cual les pedimos a las escuelas de arquitectura e ingeniería que sus proyectos los hagan con la metodología BIM, además, que integren en el proceso de diseño a las escuelas de ingeniería civil y de electromecánica, y que además hagan sustentables sus edificios, con el objetivo que los estudiantes realmente tengan una experiencia más completa de lo que es BIM y lo que se van a encontrar en la realidad. Con esto, buscamos que más gente tenga conocimiento de estas nuevas herramientas”, añadió Juan Andrés Vergara.

Se debe cambiar de mentalidad y adaptarse a las nuevas metodologías del futuro. Si bien la implementación de dichos procesos y metodologías son un poco más costosas debido a que se necesitan equipos poderosos y un equipo interdisciplinario con mayor preparación, a la larga, se obtendrán mejores resultados y las compañías reconocerán la gran diferencia al momento de utilizar BIM en sus proyectos. Las universidades tienen que comenzar a preparar mejor a los estudiantes con herramientas que los ayuden a enfrentar la realidad una vez que salgan a buscar trabajo.