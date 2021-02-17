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TTQ

TTQ lleva el diseño MEP (HVAC, Eléctrico, Mecánico y Sistemas Contra Incendio) enfocado en hospitales a otro nivel

AEC

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Resumen del proyecto

TTQ es una empresa mexicana con más de 47 años de experiencia que ofrece soluciones de ingeniería, instalaciones y mantenimiento. Buscan en todo momento mantener su posicionamiento mediante la implementación de la metodología BIM que mejora los flujos de trabajo y reduce los montos de inversión, así como de tiempo.

TTQ contribuye en el diseño MEP de la nueva Torre Poniente de Alta Especialidad ubicada junto al Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad en Monterrey, Nuevo León. La edificación cuenta con 23,700 m2 de construcción en los que se ha diseñado la ingeniería de 8 niveles con áreas de especialidades médicas y clínicas, un sótano para el ciclotrón y un estacionamiento de 11 niveles.

Render Ciclotrón, elaborado por Chistus Muguerza

El ciclotrón es un acelerador de partículas que se utiliza para la producción de elementos radioactivos, que sirven para la realización de diagnósticos.

El reto

TTQ enfrentó diversos retos en el diseño de las especialidades de HVAC, Eléctrico, Mecánico y Sistemas Contra Incendio.

Durante el diseño de HVAC, una de las tareas que presentó mayor desafío fue la ubicación de los equipos de aire acondicionado de Ciclotrón-PET y de Hemodiálisis-Quimioterapia ubicados en el nivel de Sótano 1 y Planta Baja respectivamente; estos equipos requieren de servicio y mantenimiento, por lo que es importante contar con un fácil acceso al área donde se encuentran. Cabe mencionar que a falta de pasos verticales para ductos era imposible ubicar los equipos en la azotea.

Uno de los retos en el diseño eléctrico fue el dimensionamiento de la subestación, ya que en un inicio se había considerado dentro del edificio, durante el desarrollo del proyecto se observó que mantenerla en este espacio seria impráctico por espacios de mantenimiento.

Render Torre Poniente de Alta Especialidad, elaborado por Chistus Muguerza

En cuanto al diseño mecánico, uno de los principales retos fue desarrollar el cuarto de máquinas, el cual se encuentra en el nivel de sótano número 12 que está situado por debajo del nivel de arrastre de los registros de drenaje sanitario. Al tener los equipos de bombeo en dicho sótano se obtiene el riesgo de inundación en caso de fugas. Otro de los principales retos fue la descarga sanitaria del nivel de Especialidad en donde estará ubicado el equipo de ciclotrón, esto debido a su ubicación topográfica la cual se encuentra por debajo de los niveles de arrastre de los registros.

En el diseño del proyecto para el sistema contra incendio se encontró como principal obstáculo el espacio limitado entre la losa y plafón de cada nivel. Aunado a esto se tenían diferentes niveles de plafones. Originando interferencias con el resto de las especialidades que intervinieron en el proyecto.

La solución

En colaboración con el equipo de arquitectura del proyecto se optó por crear un nivel intermedio entre los niveles de Sótano 1 y Nivel 1, este cuarto contaría con dimensiones limitadas por lo que era vital hacer uso del espacio de la manera más eficiente,  el uso de la herramienta de Revit Mep fue indispensable se logró una perfecta visualización y ubicación de los Equipos Mecánicos, de tal manera se contemplan los espacios requeridos y no generar problemas de interferencias entre las instalaciones; otro obstáculo era el de diseñar los ductos que van del Mezzanine al Nivel 1, para evitar crear pasos verticales interiores, se optó por hacer uso de la fachada ya diseñada y llevar los ductos por el exterior, en la fachada se ocultaron los ductos que salen del nivel Mezzanine y suben al Nivel 1.

 

Isométrico de Mezzanine, elaborado por TTQ

Respecto al diseño eléctrico se optó por proponer un nuevo espacio para la subestación fuera del edifico en base a la norma oficial mexicana de instalación eléctrica – NOM-001-SEDE 2012, indicando los espacios para mantenimiento de cuartos y subestaciones eléctricas, además de dimensionamiento de soporte para conductores y tubería conduit.

 Uno de los beneficios de Revit MEP en el diseño mecánico fue el modelado de cárcamos de rebombeo con sus tuberías de alimentación y descarga en el cuarto mecánico para evitar posibles inundaciones, dirigiendo hacia el cárcamo las descargas de drenaje de los equipos de tratamiento de agua, el sistema de refrigeración del motor diesel del sistema contra incendio, las líneas de sobre flujo y dren de las cisternas.

Así como también se generaron las trayectorias de la tubería de drenaje sanitario del nivel de especialidad ciclotrón, evitando interferencias con otras especialidades llegando hasta a los cárcamos sanitarios de rebombeo los cuales se encontrarán en el sótano 11 y las tuberías de descarga llegaran hasta el nivel 1 donde se encuentran los registros sanitarios.  Logrando con ello la descarga del agua sanitaria del nivel de especialidad ciclotrón.

Con ayuda de Revit MEP, se diseñaron soluciones para evitar las interferencias con el resto de las especialidades que participan en el proyecto. Teniendo una mejor perspectiva de las trayectorias de las especialidades restantes se pudieron modelar trayectorias con menor recorrido y mejor ubicación logrando así evitar interferencias con otras disciplinas.

 

Isométrico de Ingenierías MEP elaborado por TTQ

La colección de Arquitectura, Ingeniería y Construcción de Autodesk ofrece una gran variedad de herramientas para los profesionales de dichas industrias; entre las que se destacan crear simultáneamente diseños en 2D y modelos en 3D, diseñar en contexto e integrar el diseño estructural civil.

El software también permitió el flujo de trabajo de manera sencilla, rápida y eficiente. La revisión de interferencias permitió solucionar de manera puntual cada una, hubiera sido imposible de resolver al 100% trabajando en 2D. Mientras que, lo que se modela es lo que se construye se tuvo un total control del monto de inversión del proyecto.

Los resultados

La utilización de las herramientas de Autodesk permitió obtener diferentes resultados positivos, entre lo que destacan:

  • Control total sobre el monto de inversión del proyecto
  • Ahorro en las trayectorias de ductos y tuberías al estar los equipos cerca de las zonas de enfriamiento
  • Reducción de tiempo en cuantificaciones de materiales y obtención de presupuestos
  • Ahorro significativo de tiempo para el diseño general del proyecto
  • Modelo colaborativo donde las diferentes áreas involucradas en el proyecto trabajan sobre un mismo archivo

En el estado de Nuevo León el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte, donde a consecuencia de tumores cancerígenos se tiene un estimado de un 15% del total de fallecimientos debidos a este padecimiento. El pronóstico y tratamiento de un paciente con cáncer depende de obtener la información más precisa del desarrollo y comportamiento de la enfermedad. La carga de morbilidad por cáncer se puede reducir y controlar aplicando estrategias destinadas a la prevención de la enfermedad, así como la detección temprana y al tratamiento de los pacientes.

Es por eso que, la construcción de la Torre Poniente de Alta Especialidad y el ciclotrón del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad representa un impacto significativo para la comunidad de Monterrey, entre los beneficios se encuentran:

  • Ofrecer a los pacientes un cuadro completo de atención médica – oncológica disponible en el medio clínico hospitalario
  • Ampliar gama de servicios de diagnóstico médico especializado, sobre todo en rubros de Oncología, Neurología, Cardiología y Endocrinología, entre otros
  • El servicio de diagnóstico PET – CT permite obtener información oncológica, es decir; tamaño, morfología, avance o decremento de tumores, eficiencia de tratamiento o índices para establecer esquemas de atención, así como parámetros para establecer si un paciente podría desarrollar algún padecimiento oncológico posterior
  • Lo anterior también reduce el tiempo de explosión a la radiación de los pacientes, incrementa la especialidad de los estudios y permite obtener la información para los servicios de radioterapia en cuanto a diseño de tratamientos altamente eficientes

 

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of TTQ.

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