El reto

TTQ enfrentó diversos retos en el diseño de las especialidades de HVAC, Eléctrico, Mecánico y Sistemas Contra Incendio.

Durante el diseño de HVAC, una de las tareas que presentó mayor desafío fue la ubicación de los equipos de aire acondicionado de Ciclotrón-PET y de Hemodiálisis-Quimioterapia ubicados en el nivel de Sótano 1 y Planta Baja respectivamente; estos equipos requieren de servicio y mantenimiento, por lo que es importante contar con un fácil acceso al área donde se encuentran. Cabe mencionar que a falta de pasos verticales para ductos era imposible ubicar los equipos en la azotea.

Uno de los retos en el diseño eléctrico fue el dimensionamiento de la subestación, ya que en un inicio se había considerado dentro del edificio, durante el desarrollo del proyecto se observó que mantenerla en este espacio seria impráctico por espacios de mantenimiento.