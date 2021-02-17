Los resultados
La utilización de las herramientas de Autodesk permitió obtener diferentes resultados positivos, entre lo que destacan:
- Control total sobre el monto de inversión del proyecto
- Ahorro en las trayectorias de ductos y tuberías al estar los equipos cerca de las zonas de enfriamiento
- Reducción de tiempo en cuantificaciones de materiales y obtención de presupuestos
- Ahorro significativo de tiempo para el diseño general del proyecto
- Modelo colaborativo donde las diferentes áreas involucradas en el proyecto trabajan sobre un mismo archivo
En el estado de Nuevo León el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte, donde a consecuencia de tumores cancerígenos se tiene un estimado de un 15% del total de fallecimientos debidos a este padecimiento. El pronóstico y tratamiento de un paciente con cáncer depende de obtener la información más precisa del desarrollo y comportamiento de la enfermedad. La carga de morbilidad por cáncer se puede reducir y controlar aplicando estrategias destinadas a la prevención de la enfermedad, así como la detección temprana y al tratamiento de los pacientes.
Es por eso que, la construcción de la Torre Poniente de Alta Especialidad y el ciclotrón del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad representa un impacto significativo para la comunidad de Monterrey, entre los beneficios se encuentran:
- Ofrecer a los pacientes un cuadro completo de atención médica – oncológica disponible en el medio clínico hospitalario
- Ampliar gama de servicios de diagnóstico médico especializado, sobre todo en rubros de Oncología, Neurología, Cardiología y Endocrinología, entre otros
- El servicio de diagnóstico PET – CT permite obtener información oncológica, es decir; tamaño, morfología, avance o decremento de tumores, eficiencia de tratamiento o índices para establecer esquemas de atención, así como parámetros para establecer si un paciente podría desarrollar algún padecimiento oncológico posterior
- Lo anterior también reduce el tiempo de explosión a la radiación de los pacientes, incrementa la especialidad de los estudios y permite obtener la información para los servicios de radioterapia en cuanto a diseño de tratamientos altamente eficientes