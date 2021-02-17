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The BIM Group es una compañía mexicana líder en el mercado especializada en consultoría BIM con un portafolio de más de 14 mil millones de pesos. Actualmente a través de BIM (Building Information Modeling) contribuyen al desarrollo de grandes proyectos en México. Esta organización cuenta distintos servicios como el de modelado, control de proyectos ejecutivos, desarrollo de ingenierías y control de obras basado en la metodología BIM.
The BIM Group encontró en BIM una forma más dinámica y sencilla de trabajar, debido a que arroja más información en menor tiempo, en comparación con el mercado tradicional en el cual desarrollan un plano en 2D, haciendo trabajos y esfuerzos aislados, inhabilitando tener una interconexión con las diferentes disciplinas, lo que resulta en diversas problemáticas.
Adicionalmente, desarrollaron un software que liga el modelo en BIM con un programa de obras como Navis Works, así como con las matrices de precios unitarios, este software arroja todos los costos como los de mano de obra y materiales con la finalidad de obtener un presupuesto en automático, permitiendo así tener un presupuesto paramétrico, si cambia el modelo cambia el presupuesto y el tiempo. Como resultado, BIM ayuda a automatizar procesos, logrando un importante ahorro de tiempos, costos y calidad.
Cuando se quiere construir o desarrollar algún proyecto, el primer paso es desarrollar las diferentes ingenierías, y cada una de ellas se trabaja por separado, es decir, el ingeniero encargado del aire acondicionado genera sus planos, el arquitecto genera los suyos, instalaciones hace lo mismo y así con cada colaborador, desarrollando trabajos independientes teniendo como resultado final la entrega de un proyecto ejecutivo. Sin embargo, al momento de construir un proyecto generado así, existen inconsistencias; el plano de una o varias ingenierías no coincide con el de arquitectura ni con el de la estructura o viceversa, lo cual se traduce en errores en la construcción e información incoherente que significa volver a trabajarlo, costos adicionales, atrasos en trabajos no contemplado, etc.
Otra debilidad fundamental de un proyecto antes de la implementación de BIM, es que las cuantificaciones no son exactas, debido a que no hay forma de comprobarlo, ni la certeza sí lo cuantificado está bien; la probabilidad de error es muy grande.
“BIM es algo con lo que México no está muy familiarizado, es un mercado que no está siendo explotado como debería, las grandes empresas de construcción aún continúan trabajando de la forma tradicional. Llegar y convencer a los clientes de que BIM es mejor, ha sido todo un reto,” comentó Alfredo Morayta, Director en The BIM Group. “Tenemos que pasar por todo un proceso de enseñanza, capacitación y demostración en todas las áreas, desde la concepción del proyecto hasta la construcción y la administración de éste para ganar credibilidad con los clientes y crean en las cantidades y en la información generada con BIM, ya que esta metodología arroja toda la información necesaria para el proyecto con la máxima certeza posible.”
La implementación de BIM en un proyecto es más costosa, debido a que se necesitan equipos poderosos y un equipo interdisciplinario con mayor preparación, por lo que existe la creencia que es más caro tener la información en BIM, que de manera tradicional con una inversión menor. Sin embargo, cuando se muestran los resultados, las compañías reconocen la gran diferencia al momento de utilizar BIM en sus proyectos y logran capitalizar el uso de esta nueva metodología.
“Con BIM, aunque cada disciplina desarrolla su ingeniería por separado, se trabaja en un modelo compartido que va coordinado en conjunto, en el cual conforme se va trabajando se muestra el avance de la arquitectura, de la estructura y de las instalaciones simultáneamente, lo que permite que se puedan detectar todos aquellos detalles, incongruencias, interferencias entre las diferentes especialidades que con un plano en 2D es muy difícil darse cuenta”, comenta Morayta.
Para The BIM Group, al finalizar un proyecto en BIM, el resultado es tener un proyecto completamente coordinado y 100% revisado, con lo cual tienen certeza de las variantes más importantes de un proyecto como lo son las cantidades, tiempos y precios de lo que se va a construir. Muchas veces los clientes, directores o inversionistas no saben de construcción y un modelo en BIM o una secuencia constructiva 4D es clara para todos, sin importar si eres dentista o ingeniero.
Hoy en día existen empresas que ya están con la implementación de BIM, inclusive proyectos gubernamentales también ya exigen el uso de BIM, lo que implica que la demanda de BIM poco a poco crezca exponencialmente. Cada vez son más las empresas que piden la implementación de BIM en sus proyectos, con lo cual, la próxima tarea sería concientizar al mercado en cuanto al uso y la magnitud de soluciones que representa la plataforma. BIM es mucho más que un modelo en 3D, “BIM es casi todo el proyecto”, destaca Alfredo Morayta.
“Usamos diversas herramientas de Autodesk para gestionar nuestros proyectos. Principalmente utilizamos Revit, A360, Recap, Navis Works, AutoCAD e Inventor”, mencionó Alfredo. “Todas son grandes herramientas. Revit es la base de todo porque es ahí en donde modelamos en 3D y de ahí lo conectamos a los demás softwares; Navis Works es excelente para generar el programa de obra porque te permite visualizar la construcción de cada elemento del modelo. Todos y cada uno de los programas de Autodesk nos ayudan al desarrollo de todos nuestros proyectos”.
“Es un poco difícil cuantificar la optimización en tiempo, pero en cuanto a diseño, tenemos muchos clientes que nos dan los planos del proyecto ejecutivo, lo modelamos y cuantificamos, los ahorros en materiales son instantáneos. Hemos detectado más de 1,500 interferencias en diferentes especialidades en un proyecto, eso implica 1,500 dudas, que se traducen en tiempo y seguramente adicionales en tu presupuesto”.
“Por otro lado, como constantemente los proyectos cambian, el hecho de poder cuantificar los cambios de mandar rápida y real, permite a nuestros clientes entender mejor las necesidades que van surgiendo en cada proyecto. Al final, BIM es información y esa información es crucial para la toma de decisiones”, finalizó el directivo.