El reto

Cuando se quiere construir o desarrollar algún proyecto, el primer paso es desarrollar las diferentes ingenierías, y cada una de ellas se trabaja por separado, es decir, el ingeniero encargado del aire acondicionado genera sus planos, el arquitecto genera los suyos, instalaciones hace lo mismo y así con cada colaborador, desarrollando trabajos independientes teniendo como resultado final la entrega de un proyecto ejecutivo. Sin embargo, al momento de construir un proyecto generado así, existen inconsistencias; el plano de una o varias ingenierías no coincide con el de arquitectura ni con el de la estructura o viceversa, lo cual se traduce en errores en la construcción e información incoherente que significa volver a trabajarlo, costos adicionales, atrasos en trabajos no contemplado, etc.

Otra debilidad fundamental de un proyecto antes de la implementación de BIM, es que las cuantificaciones no son exactas, debido a que no hay forma de comprobarlo, ni la certeza sí lo cuantificado está bien; la probabilidad de error es muy grande.