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Él es Juan García, mejor conocido en la industria como RoBot. Si bien RoBot lleva ya un buen tiempo dentro del medio de la animación y efectos especiales – más de 18 años – participando en infinidad de proyectos para televisión y series como The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Heroes Reborn y en Netflix; además de colaborar realizando los efectos en comerciales de un sinfín de marcas. Pero ahora, él siente que es momento de dejar su huella personal dentro del mundo de la animación y los cortometrajes, dejando atrás el trabajar para grandes marcas y grandes proyectos para enfocarse en el suyo, y posicionar su nombre dentro de las grandes ligas. Ese proyecto que le dé un sitio privilegiado dentro de una industria tan competitiva y difícil como es la animación.
Fue entonces hace un tiempo cuando RoBot comenzó a trabajar en el desarrollo de su propio cortometraje que lleva por título “DROPLENS”. El cortometraje trata acerca de un chico con un gran descubrimiento que es atrapado en una pesadilla y necesita encontrar ayuda en un mundo lleno de hostiles robots. Todo parece estar en su contra, pero un aliado le dará una oportunidad que no puede desaprovechar. Está desenvuelto en un escenario dentro de un universo donde los robots mandan, haciendo una metáfora de lo que está sucediendo actualmente en nuestro planeta. Todo se desarrolla en ambientes SCI-FI 100% animados y lugares poblados por robots de una altísima complejidad técnica al igual que los escenarios
El cortometraje está siendo desarrollado con los programas de animación de Autodesk MAYA para animación y modelados, 3DS MAX para ambientes y Render & SMOKE para efectos. MAYA es la herramienta de Autodesk utilizada por infinidad de artistas que les permite dar vida a su imaginación a través del modelado, simulación y renderización. El programa ofrece a los artistas la oportunidad de contar sus historias con un conjunto de herramientas rápidas y creativas. RoBot comenta que a lo largo de los años ha encontrado en Autodesk las mejores herramientas y soporte para desarrollar los mejores proyectos.
Actualmente el cortometraje “DROPLES” se encuentra en un enorme reto, desafortunadamente costear este tipo de proyectos independientes es sumamente difícil, por lo que a través de Kickstater – la plataforma de crowdfunding para proyectos creativos que provee a artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros creadores con los recursos y el apoyo necesarios para llevar sus ideas a la realidad – RoBot subió su cortometraje y necesita conseguir el apoyo necesario de patrocinadores para conseguir concretar este sueño. Cabe destacar que Kickstarter ha financiado una gran cantidad de esfuerzos, que van desde películas independientes, música y cómics a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la comida. Algunos de esos proyectos han sido reconocidos con premios internacionales en diferentes categorías.
Sin duda alguna, es momento de comenzar apoyar a talentos como RoBot para comenzar a posicionarlos dentro de esta industria. Talento mexicano hay y mucho, sin embargo, muchas veces no existen los recursos suficientes para darle vida a este tipo de proyectos.
El cortometraje de Robot lo puede patrocinar cualquier persona a través del siguiente enlace: https://www.kickstarter.com/projects/roboto/droplens-animated-shortfilm?ref=category