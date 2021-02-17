Actualmente el cortometraje “DROPLES” se encuentra en un enorme reto, desafortunadamente costear este tipo de proyectos independientes es sumamente difícil, por lo que a través de Kickstater – la plataforma de crowdfunding para proyectos creativos que provee a artistas, músicos, cineastas, diseñadores y otros creadores con los recursos y el apoyo necesarios para llevar sus ideas a la realidad – RoBot subió su cortometraje y necesita conseguir el apoyo necesario de patrocinadores para conseguir concretar este sueño. Cabe destacar que Kickstarter ha financiado una gran cantidad de esfuerzos, que van desde películas independientes, música y cómics a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la comida. Algunos de esos proyectos han sido reconocidos con premios internacionales en diferentes categorías.

Sin duda alguna, es momento de comenzar apoyar a talentos como RoBot para comenzar a posicionarlos dentro de esta industria. Talento mexicano hay y mucho, sin embargo, muchas veces no existen los recursos suficientes para darle vida a este tipo de proyectos.

El cortometraje de Robot lo puede patrocinar cualquier persona a través del siguiente enlace: https://www.kickstarter.com/projects/roboto/droplens-animated-shortfilm?ref=category