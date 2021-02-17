Resumen del proyecto

PLADES es una firma de ingeniería localizada en Panamá, se fundó en 1982 y presta servicios de factibilidad, diseño, administración, gestión, supervisión y gerencia de obras civiles en diferentes sectores como infraestructura vial, transporte, puertos, energía, medioambiente, así como agua y saneamiento, entre otros. A través de extensa experiencia de sus socios en consultoría internacional, así como el cumplimiento de altos estándares de calidad, la firma se ha consolidado como una de las empresas de mayor desarrollo dentro del mercado latinoamericano de la ingeniería de obras de infraestructura.

PLADES ha trabajado en proyectos de renombre como: