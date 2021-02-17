PLADES es una firma de ingeniería localizada en Panamá, se fundó en 1982 y presta servicios de factibilidad, diseño, administración, gestión, supervisión y gerencia de obras civiles en diferentes sectores como infraestructura vial, transporte, puertos, energía, medioambiente, así como agua y saneamiento, entre otros. A través de extensa experiencia de sus socios en consultoría internacional, así como el cumplimiento de altos estándares de calidad, la firma se ha consolidado como una de las empresas de mayor desarrollo dentro del mercado latinoamericano de la ingeniería de obras de infraestructura.
PLADES ha trabajado en proyectos de renombre como:
- La Renovación Urbana de Colón, donde desarrolló el diseño de ingeniería de la Urbanización Altos de Los Lagos que consta de 5,000 unidades de vivienda. Además, también estuvo a cargo del mejoramiento de los sistemas pluviales y sanitarios de Ciudad Colón, Panamá.
- La Línea 2 del Metro de Panamá, donde diseñó, entre otras cosas, reubicaciones de utilidades a lo largo del recorrido del viaducto y sus estaciones así como las vías de acceso, drenajes y terracería del área de “Patios y Talleres”
- Servicios de diseño para la línea de Aducción, Conducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Gamboa, incluyendo Bocatoma y Estación de Bombeo (EBAC) para un abastecimiento de 60 MGD y aproximadamente 30 km de tuberías con diámetro de 1,800 mm de Hierro Dúctil.
- Asimismo, realiza mejoras al sistema vial en la Isla de Dominica como parte de las obras de rehabilitación por los daños generados por el Huracán María.