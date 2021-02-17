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PLADES

PLADES mejora sus procesos de ingeniería a través de BIM

AEC

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Resumen del proyecto

PLADES es una firma de ingeniería localizada en Panamá, se fundó en 1982 y presta servicios de factibilidad, diseño, administración, gestión, supervisión y gerencia de obras civiles en diferentes sectores como infraestructura vial, transporte, puertos, energía, medioambiente, así como agua y saneamiento, entre otros. A través de extensa experiencia de sus socios en consultoría internacional, así como el cumplimiento de altos estándares de calidad, la firma se ha consolidado como una de las empresas de mayor desarrollo dentro del mercado latinoamericano de la ingeniería de obras de infraestructura.

PLADES ha trabajado en proyectos de renombre como:

  • La Renovación Urbana de Colón, donde desarrolló el diseño de ingeniería de la Urbanización Altos de Los Lagos que consta de 5,000 unidades de vivienda. Además, también estuvo a cargo del mejoramiento de los sistemas pluviales y sanitarios de Ciudad Colón, Panamá.
  • La Línea 2 del Metro de Panamá, donde diseñó, entre otras cosas, reubicaciones de utilidades a lo largo del recorrido del viaducto y sus estaciones así como las vías de acceso, drenajes y terracería del área de “Patios y Talleres”
  • Servicios de diseño para la línea de Aducción, Conducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Gamboa, incluyendo Bocatoma y Estación de Bombeo (EBAC) para un abastecimiento de 60 MGD y aproximadamente 30 km de tuberías con diámetro de 1,800 mm de Hierro Dúctil.
  • Asimismo, realiza mejoras al sistema vial en la Isla de Dominica como parte de las obras de rehabilitación por los daños generados por el Huracán María.

El reto

La empresa se enfrentaba a un reto que le demandaba transformar la forma en la que operaban, por una parte, debía cubrir las necesidades del carácter multidisciplinario que conforman los servicios de PLADES, cumplir con altos estándares de calidad y entregar diseños fiables en plazos de tiempo cortos. Además, se requería de una herramienta que le permitiera tener acceso y manejo fácil de la información, que le diera la oportunidad de interconectar a todos los participantes dentro de un proyecto a través del trabajo colaborativo, mantener control de calidad y visualizar de manera simple los diseños realizados.

 

La solución

Nube de Puntos en la Cinta Costera 3, Ciudad de Panamá manejada en Autodesk InfraWorks

Ante estos retos, PLADES incluyó en sus procesos de diseño las siguientes soluciones:

  1. Uso de drones para levantamiento de información planimétrica y altimétrica. La imagen obtenida y la nube de puntos se complementa con información levantada en campo con estaciones totales, GPS y detectores de utilidades. La fotogrametría realizada con los drones es después administrada e integrada utilizando las soluciones Recap, InfraWorks, Navisworks y Civil 3D.

Imagen General de Diseños Integrados de la PTAP Gamboa utilizando Autodesk InfraWorks.

Imagen que muestra la el conceptual para la reubicación de utilidades en estación del Ramal de la Línea 2 del Metro al Aeropuerto utilizando InfraWorks.

  1. Con el uso de Navisworks se ha logrado la integración de diseños, los cuales son desarrollados en soluciones tales como Revit, Civil 3D, Inventor e InfraWorks. La topografía se integra con terracerías futuras, edificaciones, obras mecánicas, tuberías, vialidad, drenajes, obras eléctricas, entre otras, para evitar interferencias entre los diseños realizados.

  1. El uso de Navisworks, les permite revisar la parte geométrica junto con información alfanumérica permitiendo verificaciones tradicionales como choque de elementos y revisión de valores de diseño como caudales, velocidades, presiones en tuberías de agua potable o comparaciones entre el material utilizado con su presión máxima admisible entre otros elementos.

 

  1. Por último, uno de los puntos más relevantes fue la implementación de BIM 360 Docs en los procesos de diseño, lo cual les permitió centralizar información, trabajar de manera interconectada con sus clientes, así como integrar diseños de diferentes plataformas como InfraWorks y 3ds Max.

Los resultados

Los resultados

Las diferentes herramientas de Autodesk permitieron a PLADES obtener resultados positivos y determinantes en sus operaciones, tales como:

  • Disminución de tiempos durante todas las etapas del proyecto, desde diseños iniciales hasta finales.
  • Trabajo colaborativo interno y con cliente, lo cual repercute directamente en tiempos de aprobación y modificaciones.
  • Integración de diseños trabajados en diferentes plataformas como Revit, Civil 3D, Inventor e InfraWorks.
  • Mapeo de posibles choques de elementos y comparación de materiales integrando ingeniería de valor en la etapa de propuesta y de desarrollo del proyecto.
  • Centralización de información de obra y fácil acceso a la misma.

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of PLADES.

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