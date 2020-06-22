El reto
Uno de los grandes desafíos de esta obra, son los plazos estipulados. Con un sistema de contratación definido por el Estado Chileno como DS108: diseño y construcción; y el requerimiento de un proyecto desarrollado íntegramente con metodología BIM; la industria de la construcción chilena se enfrentó a un gran desafío de plazos e innovación. OHL, de la mano de los arquitectos CC+RR, se presentó con un proyecto de diseño con más de 30 especialidades en un tiempo récord de 5 meses. Una vez adjudicado, el equipo de diseño continúa su desarrollo, caracterizándose esta obra por su sistema fast-track.
Pero el plazo no solo fue acotado para la fase licitación, también lo es para la ejecución. Por ello, no fue suficiente tener un proyecto de diseño desarrollado de manera inteligente con metodología BIM. El equipo de obra también debía sumarse a este sistema, que en el mundo del diseño ya ha asimilado hace un buen par de años. Para la industria de la construcción, el BIM es un cambio de paradigma que viene a replantear totalmente la manera de gestionar la construcción. El desafío entonces, para una constructora especializada en el ámbito hospitalario, es distinguirse por hacerlo aún mejor.