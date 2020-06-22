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OHL : transformación digital en terreno, Hospital de Curicó en Chile

AEC

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Resumen del proyecto

El Grupo OHL es un referente en construcción de hospitales. La actividad de construcción en este ámbito comienza en los años 30, desde entonces, ha ejecutado más de 150 hospitales de nueva planta que alcanzan una superficie total construida de más de 6.000.000m2 y cuentan con más de 60.000 camas. A esto hay que sumar la ejecución de 200 proyectos de reforma y ampliación y cerca de 100 centros de salud.

Desde el inicio de su actividad la labor de OHL en hospitales se ha desarrollado sin interrupción, incorporando en cada momento los últimos avances desde el punto de vista tecnológico y de atención médica.

La Normalización Hospital Provincial Curicó, no es la excepción. Esta obra, enmarcada en el convenio  Marco entre los ministerios de Obras Públicas y de Salud (MOP-MINSAL) de inversión de Obra Pública Fiscal de Chile, ubicada en la ciudad de Curicó, se encuentra en su fase final de ejecución con un 80% de avance. Luego de casi 4 años de intenso trabajo, podemos ver cómo se erige esta emblemática obra, nativa de BIM.

 

El diseño fue pensado, cuidando la accesibilidad peatonal y vehicular a fin de asegurar a los usuarios un fácil acceso a las dependencias. Cuenta con un alto grado de autonomía energética y su imagen es la de un edificio contemporáneo, eficiente, ordenado, seguro y amigable. El edificio está conformado por 7 niveles de altura y dos niveles bajo la rasante. Presenta aisladores sísmicos bajo el cielo del nivel -2, dando una mayor capacidad para resistir terremotos de gran magnitud. El hospital considera 109.152 m2 de construcción, capaz de albergar 400 camas de hospitalización, servicio de urgencias, 12 pabellones quirúrgicos, 5 salas de parto, 13 sillones dentales, 27 boxes de procedimientos médicos y 17 estaciones de hemodiálisis entre otros.

Cabe señalar que el Hospital de Curicó es el primer establecimiento público en el país en ser diseñado bajo los requerimientos de la certificación CES (Certificación Edificio Sustentable). Esta es una certificación que considera las estrategias pasivas de ahorro energético sobre el proyecto de arquitectura, así como también en el diseño de los sistemas principales y que más consumen energía, y todo ello, certificando que efectivamente se aplique durante todo el proceso de construcción.

El reto

Uno de los grandes desafíos de esta obra, son los plazos estipulados. Con un sistema de contratación definido por el Estado Chileno como DS108: diseño y construcción; y el requerimiento de un proyecto desarrollado íntegramente con metodología BIM; la industria de la construcción chilena se enfrentó a un gran desafío de plazos e innovación. OHL, de la mano de los arquitectos CC+RR, se presentó con un proyecto de diseño con más de 30 especialidades en un tiempo récord de 5 meses. Una vez adjudicado, el equipo de diseño continúa su desarrollo, caracterizándose esta obra por su sistema fast-track.

Pero el plazo no solo fue acotado para la fase licitación, también lo es para la ejecución.  Por ello, no fue suficiente tener un proyecto de diseño desarrollado de manera inteligente con metodología BIM. El equipo de obra también debía sumarse a este sistema, que en el mundo del diseño ya ha asimilado hace un buen par de años. Para la industria de la construcción, el BIM es un cambio de paradigma que viene a replantear totalmente la manera de gestionar la construcción. El desafío entonces, para una constructora especializada en el ámbito hospitalario, es distinguirse por hacerlo aún mejor.

La solución

El diseño fue desarrollado en Revit con un equipo multidisciplinario repartido en diferentes partes del mundo. Incluso en la fase de ejecución, el desarrollo se ha mantenido con un equipo que trabaja de manera colaborativa, con sede en España, y en Chile, tanto en su capital Santiago como en la misma ciudad de Curicó.

Teniendo un proyecto con un nivel de desarrollo tal, en que la densidad de la información trasciende el plano 2D, no solo se opta por tener una planimetría nativa de Revit . La dificultad de ejecución de este tipo de obras, está en la cantidad de especialidades que convergen y los metros cuadrados de proyecto que cada profesional debe manejar con precisión. Hoy en día, la obra cuenta con 1.400 trabajadores que deben trabajar en coordinación para llegar al tiempo. Por eso, decidimos dar un gran paso a la digitalización de sus procesos, implementando un abanico de herramientas para empoderar aún más a sus profesionales.

Sustituyendo el tradicional papel por tabletas , BIM360 Document Management es utilizado como repositorio documental para consultar planimetría y modelo 3D en terreno. BIM360 Build se utiliza de manera muy particular. Al ver un proyecto tan rico en información, en OHL deciden ir aún más allá, e invitan a la asesoría Modelicala personalizar la manera de gestionar la información del proyecto según su visión de lo que requiere la obra, identificando cada 1 de los 3.300 recintos con un código QR. Al escanear este último, se puede revisar toda la planimetría del recinto consultado: sanitario, clima, eléctrico, etc; e incluso sus especificaciones técnicas y modelo 3D; y todo ello en una tableta. Viendo cada reto como una oportunidad, el seguimiento de la obra se registra a través de fotografías 360 ° con Holobuilder, algo que antes había sido demasiado complejo de llevar a cabo un cabo.

Los resultados

  • Tiempo récord: Obtener un proyecto de diseño ganador en tan solo 5 meses y hoy en día con un avance del 80%, en miras de concluir en menos de 5 años una obra de alta complejidad.
  • Equipo multidisciplinario e internacional: Diseñadores y constructores trabajando de la mano para obtener la mejor solución a tiempo.
  • Control de la información: al trabajar en línea con tabletas en terreno, hay seguridad de que está viendo el último plano emitido para construcción.
  • Transformación digital: Hoy el personal de OHL en obra, maneja el legajo de proyectos en tabletas, que incluso les permite trabajar sin conexión. Esto ha aumentado la presencia del equipo en terreno, ya que ya no deben imprimir la documentación específica del sector que trabajarán.
  • Cambio cultural: hoy en día el equipo no concibe otra manera de haberlo realizado. Tener el alcance de la mano de muchas herramientas, ha permitido actuar a un tiempo a lo largo de la ejecución, lo que ha significado una obra sin atrasos.

Es fácil ser tradicional y trabajar en 2D en el mundo de la construcción. Para OHL el desafío real es continuar por la senda de la innovación y tomar cada contratiempo, para convertirlo en una oportunidad de mejora.

Paloma Olivares Del Real, Responsable de BIM y Transformación Digital, OHL Chile

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of OHL.

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