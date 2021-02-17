UN

PROYECTO

MONUMENTAL

En 2009, la empresa de ingeniería MWH Global comenzó a diseñar uno de los proyectos de construcción más importantes y ambiciosos del mundo: la expansión del Canal de Panamá.

El nuevo diseño triplicará la capacidad de tráfico de los barcos. Es un gran salto. El megaproyecto de USD 6000 millones, cuya apertura está prevista para este año, usa el equivalente de 26 veces el acero de la Torre Eiffel y la suficiente cantidad de concreto —190 000 toneladas— como para construir la línea del horizonte de una ciudad importante.