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EXPANSIÓN

DEL CANAL DE PANAMÁ

El mundo moderno lo tiene entre sus siete maravillas. Un siglo después de su apertura, el Canal de Panamá continúa siendo un atajo vital para el comercio internacional, pero ahora, casi la mitad de los barcos de carga de todo el mundo son demasiado grandes para pasar por allí.

Este año, MWH Global se encargará de rediseñarlo.

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El video es cortesía de Radiant Features

 

 

UN
 PROYECTO
MONUMENTAL

 

En 2009, la empresa de ingeniería MWH Global comenzó a diseñar uno de los proyectos de construcción más importantes y ambiciosos del mundo: la expansión del Canal de Panamá.

El nuevo diseño triplicará la capacidad de tráfico de los barcos. Es un gran salto. El megaproyecto de USD 6000 millones, cuya apertura está prevista para este año, usa el equivalente de 26 veces el acero de la Torre Eiffel y la suficiente cantidad de concreto —190 000 toneladas— como para construir la línea del horizonte de una ciudad importante.

Preguntas comunes

 

Preguntas comunes

¿Qué es el Canal de Panamá?

Un pasaje de 77 km de largo que conecta el Atlántico con el Pacífico

¿Para qué se construyó el Canal de Panamá?

Para enviar bienes entre las dos costas de forma rápida, segura y a bajo costo

¿Quién construyó el Canal de Panamá?

Tras un intento inicial por parte de Francia sobre el final del siglo XIX, Estados Unidos lo hizo entre 1904 y 1914

 

USD 1800 millones

DINERO RECAUDADO EN PEAJE POR AÑO

 

140

CANTIDAD DE RUTAS COMERCIALES ATENDIDAS

 

MÁS DE 1 MILLÓN

CANTIDAD DE BARCOS QUE LO HAN TRANSITADO DESDE SU APERTURA

 

8-10 HORAS

CANTIDAD DE HORAS QUE LLEVA CRUZARLO

EL DESAFÍO

El Canal de Panamá se eleva 26 metros sobre el nivel del mar. Eso equivale a nueve pisos de altura.

Para pasar por el canal, los barcos entran a una esclusa; como un elevador de botes gigante. Una vez que el barco ingresa a la esclusa, ingresa agua de un lago artificial, que eleva el barco. El navío luego transita el canal y es transportado por las esclusas del otro lado.

Lograr el proceso de transporte en el canal y de vuelta al océano con los enormes barcos de la actualidad (más de 300 m de largo y 12 m de altura) será una verdadera hazaña de ingeniería y construcción, y sin dañar el entorno. MWH Global está preparado para el desafío.

PACÍFICO

LAGO GATÚN
26 m/85 ft

ATLÁNTICO

La foto es cortesía de la Autoridad del Canal de Panamá

EL PROYECTO

Expandir canales existentes:
Ensanchar 21,3 m/70 ft
Ahondar 5,4 m/18 ft
Alargar 121 m/400 ft

 

Crear un nuevo canal con 3 nuevas cámaras de esclusas en cada lado

 

Elevar el nivel operativo máximo del Lago Gatún, la fuente de agua primaria de las esclusas

La foto es cortesía de la Autoridad del Canal de Panamá
La foto es cortesía de la Autoridad del Canal de Panamá
CARRERA
CONTRA LA REALIDAD

¿Cuántos ingenieros son necesarios para rediseñar un canal? Más de 400, y todos bajo la presión de no atrasarse con la construcción.

En vistas de un proyecto de esta escala y urgencia, el trabajo debía avanzar en varios frentes al mismo tiempo. La excavación debía comenzar antes de que los diseños se completaran. Mediante software de ingeniería civil y modelado de información para la construcción, el equipo de MWH Global mapeó los sitios y realizó una detección de conflictos importantes que ahorró miles de horas de trabajo repetido y millones de dólares.
 

MÁS DE 400

INGENIEROS EN EL PROYECTO

 

3500 millones

PIES CÚBICOS DE TIERRA EXCAVADA

 

8-10 PISOS

ALTURA DE CADA ESCLUSA

 

18 METROS

PROFUNDIDAD DE LOS CANALES

“El desafío más importante era cumplir con los exigentes requisitos de rendimiento de diseño. Este es el Canal de Panamá. No podíamos cometer errores. Y realmente no contábamos con mucho tiempo”.

— Mike Newbery, líder del proyecto, MWH Global

Illustration of boat in canal
Illustration of boat in canal

UN FUTURO MÁS SUSTENTABLE

¿Puede un proyecto de esta magnitud también ser minimalista?

Debía serlo. El Lago Gatún no solo ayuda a operar las esclusas, sino que también es una de las fuentes de agua potable más importantes de Panamá. En vistas de la gran cantidad de agua fresca utilizada por el canal, MWH Global debía arreglárselas para expandir el pasaje, lo que requeriría mucho más agua, ... pero utilizando mucho menos agua.

¿Cómo lo lograron?

Instalando tres nuevas cuencas de almacenamiento de agua, las más grandes del mundo, MWH Global podrá:

RECICLAR EL 60 % DEL AGUA UTILIZADA EN LAS ESCLUSAS
REDUCIR EL USO DE AGUA EN UN 7 % AUNQUE LAS NUEVAS ESCLUSAS SEAN 1,5 VECES MÁS GRANDES QUE LAS ORIGINALES
DUPLICAR LA CAPACIDAD DEL CANAL A LA VEZ QUE SE INCREMENTA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
... y lograr que un montón de panameños sean más felices.

UN MUNDO
DE DIFERENCIA

Cuando se construyó por primera vez, el Canal de Panamá cambió el mundo del comercio. Gracias a MWH Global, lo hará de nuevo.

La expansión del Canal de Panamá es un proyecto global con algunas ramificaciones locales. Se estima que la economía panameña crecerá ocho veces para 2025. Pero el impacto se extenderá más allá de Panamá.

Los barcos más grandes necesitan puertos más grandes. Más carga equivale a más puestos de trabajo. El costo global de los envíos se reducirá, mientras que el flujo mundial de productos, granos y recursos naturales crecerá.

Parece que habrá un futuro más próspero para la región y el mundo, y todo gracias a la confluencia del diseño, la tecnología y la colaboración masiva entre organizaciones multinacionales. ¿Es este el nuevo orden del mundo? Esté atento; mientras tanto, bienvenido al futuro de la construcción.

 

Obtenga más información sobre algunos productos que MWH Global utilizó para diseñar el Proyecto de expansión del Canal de Panamá

 

3ds Max

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Electrical

Servicio de consultoría de Autodesk

Navisworks Manage

Revit Architecture

Revit MEP

Revit Structure
 

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