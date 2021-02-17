¿Cómo surge inMateriis?

inMateriis nació en septiembre de 2013 con la visión de ser un centro de innovación científica. Tres años y algunos fondos de gobierno después, la empresa cuenta con un grupo de trabajo de 10 personas y una cartera de 3 proyectos principales. Hemos logrado colocar la marca de manera que conseguimos colaboraciones académicas e industriales en territorio nacional y extranjero. Una de nuestras principales metas para 2017 es la de comenzar a generar ventas.

¿A qué se dedica inMateriis y cuál es su objetivo?

inMateriis tiene una visión global de democratizar la ciencia. La misión se fundamenta en tres metas: Acercar la ciencia al público en general, abrir las puertas del laboratorio como espacio de co-working para jóvenes científicos que buscan emprender con proyectos científico-tecnológicos y desarrollar proyectos que tengan como objetivo tener un impacto social reduciendo costos de dispositivos médicos y así mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Qué es un laboratorio de tecnología en materiales?

Nos gusta mucho una cita que dice “el secreto está en el material.” La tecnología en materiales es el primer paso para poder proponer soluciones tecnológicas. Un laboratorio de tecnología en materiales es un espacio multidisciplinario donde interactúan ingenieros, diseñadores y doctores para proponer soluciones tecnológicas a problemáticas donde el cimiento de los proyectos es la tecnología en materiales.

¿En qué proyectos y con qué materiales están trabajando actualmente?

Actualmente, inMateriis se encuentra desarrollando principalmente tres proyectos: Desarrollo de materiales impresos en 3D para sustituto de hueso en cirugías maxilofaciales; Spineo: cajas de PEEK para hernias de disco; y celulosa bacteriana a partir de mango para aplicaciones biomédicas.

¿México cuenta con la infraestructura para desarrollar este tipo de tecnologías? ¿Por qué?

Definitivamente. Consideramos que el ingrediente que falta para que se vuelva una realidad más grande es la interacción entre todas las partes necesarias: iniciativa privada, academia y gobierno. La academia puede proveer la solución tecnológica, y la iniciativa privada y el gobierno los recursos económicos, sociales, humanos y culturales para llevar a cabo el desarrollo de alta tecnología.

¿Qué avances importantes ven a futuro respecto a la impresión 3D?

Año tras año ha habido avances en la impresión 3D. Ahora es una realidad ver automóviles impresos en 3D, puentes que se ensamblan solos, prótesis medicas personalizadas e incluso prototipos de órganos. En el campo médico vemos la posibilidad de tomar las células de un paciente e imprimirle un órgano a la medida. Creemos que también puede tener un impacto en el día a día de personas para que puedan tener fácil acceso a prototipos o piezas que necesiten en sus casas, trabajos o escuelas.

¿Cuéntanos detalles acerca de la granja de impresoras 3D con la que cuentan? ¿Para qué sirve?

Todavía no tenemos una granja de impresoras 3D, por el momento se está buscando una aplicación en la cual se necesitaría una línea de producción a partir de docenas de impresoras 3D imprimiendo simultáneamente en red.

¿Cuáles son las áreas donde se especializan?

Nos especializamos en diseño de materiales, diseño de dispositivos médicos impresos en 3D y en procesos biotecnológicos para aplicaciones médicas.

¿Qué retos y oportunidades encuentran en la industria donde se especializan?

Los retos serían el uso de nuevas tecnologías para irrumpir un mercado muy establecido, los permisos y requisitos sanitarios, y la curva de conocimiento. Las oportunidades son infinitas ya que la impresión 3D te permite manufacturar y diseñar de manera rápida piezas que están listas para ser implantadas.

¿Por qué apostar por el joven talento mexicano?

Para evitar la fuga de cerebros y fomentar la alta especialidad en México. El talento humano está aquí y no tendrían por qué ir a otros países para buscar mejores oportunidades. El acceso a la información en los años recientes por la democratización de la misma ha hecho que el nivel académico y profesional de los jóvenes mexicanos sea muy competitivo.

¿Qué herramientas de Autodesk utilizan?

Utilizamos varias de las herramientas de Autodesk, algunas de estas gratuitas como es Meshmixer y otras más especializadas como Within Medical.

¿De qué manera el software de Autodesk les ayuda a desarrollar sus proyectos?

El software nos permite limpiar y darle un terminado adecuado al modelo en 3D que proviene de una imagen médica tradicional, como es una tomografía o una imagen de resonancia magnética, así como introducir porosidades y topologías adecuadas para que el implante pueda interactuar correctamente con el material natural dentro del cuerpo.

¿Qué viene para inMateriis en el futuro?

inMateriis continuará innovando en las ciencias de los materiales, fortaleciendo sus lazos y colaboraciones con la industria, centros de investigación y de educación superior, el ecosistema emprendedor y el mercado. Buscando poder tener un impacto social y cultural con nuevas tecnologías.