Resumen del proyecto

Autodesk, Inc. anunció que después de casi 10 años de “Una película de huevos”, Huevocartoon Producciones lanza la tercera entrega de esta saga, prometiendo al público mexicano el mejor final posible.

Un gallo con muchos huevos también será distribuida en Estados Unidos, Sudamerica y Europa. La cinta dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, es un gran parteaguas para la industria cinematográfica en el país, abriendo puertas a nuevos usos de tecnología en este ambiente.

Autodesk está orgulloso de ser parte del proceso y del resultado final. Gracias a programas como Maya y Shotgun, Huevocartoon podrá presentarle al público mexicano una producción de alta calidad.

Ignacio Casares, productor de la película comenta: “Esta cinta fue creada con soluciones de Autodesk, como Maya que está en el corazón de ella. Lo que ves y lo que sientes en la película fue creado gracias a este software, nuestra herramienta primaria para efectos visuales. Aquí modelamos, creamos, ensamblamos e iluminamos. Por otra parte utilizamos Shotgun para administrar el proceso de producción.”

Huevocartoon tenía que encontrar la solución ideal que trabajara con herramientas especiales que ya tenían en mente, es así como llegaron a Autodesk.