En el proceso, los creadores usaron Maya para la creación y posicionamiento del esqueleto de cada personaje. Crearon modelos faciales, brazos, piernas, dientes, ojos y otras características. Mapearon a los personajes en UV, agregando texturas. ElMapeo UV es modelar en 3D una imagen en 2D. El siguiente paso en la producción era la animación, luz, efectos visuales y texturas, Maya también hizo esto posible.
Shotgun fue la herramienta utilizada para el manejo de toda la producción del filme. Durante el proceso, los artistas y escritores desarrollaban a los personajes, almacenados en este programa. De ahí, era enviado al director para revisión y aprobación. Es así como Shotgun tuvo un papel importante, conectando a todas las personas involucradas en todo momento del proceso.
Sin lugar a dudas la relación que se generó entre Huevocartoon y Autodesk, dio un resultado espectacular. Tanto Autodesk como Huevocartoon están comprometidos a desarrollar la creatividad, dando inicio a una era en innovación.