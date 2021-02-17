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Huevo Cartoon

Autodesk ayudó a crear la primer película animada en 3D de Huevocartoon: “Un gallo con muchos huevos”

M&E

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Resumen del proyecto

Autodesk, Inc.  anunció que después de casi 10 años de “Una película de huevos”, Huevocartoon Producciones lanza la tercera entrega de esta saga, prometiendo al público mexicano el mejor final posible.

Un gallo con muchos huevos también será distribuida en Estados Unidos, Sudamerica y Europa.  La cinta dirigida por Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, es un gran parteaguas para la industria cinematográfica en el país, abriendo puertas a nuevos usos de tecnología en este ambiente.

Autodesk está orgulloso de ser parte del proceso y del resultado final. Gracias a programas como Maya y Shotgun, Huevocartoon podrá presentarle al público mexicano una producción de alta calidad.

Ignacio Casares, productor de la película comenta: “Esta cinta fue creada con soluciones de Autodesk, como Maya que está en el corazón de ella. Lo que ves y lo que sientes en la película fue creado gracias a este software, nuestra herramienta primaria para efectos visuales. Aquí modelamos, creamos, ensamblamos e iluminamos. Por otra parte utilizamos Shotgun para administrar el proceso de producción.”

Huevocartoon tenía que encontrar la solución ideal que trabajara con herramientas especiales que ya tenían en mente, es así como llegaron a Autodesk.

 

Autodesk fue nuestra primera opción desde el principio, nos ofrecieron las herramientas correctas, con el precio correcto. Maya es considerado el programa más popular para animación en la industria

I. Casares., productor, Huevo Cartoon

En el proceso, los creadores usaron Maya para la creación y posicionamiento del esqueleto de cada personaje. Crearon modelos faciales, brazos, piernas, dientes, ojos y otras características. Mapearon a los personajes en UV, agregando texturas. ElMapeo UV es modelar en 3D una imagen en 2D. El siguiente paso en la producción era la animación, luz, efectos visuales y texturas, Maya también hizo esto posible.

Shotgun fue la herramienta utilizada para el manejo de toda la producción del filme. Durante el proceso, los artistas y escritores desarrollaban a los personajes, almacenados en este programa. De ahí, era enviado al director para revisión y aprobación. Es así como Shotgun tuvo un papel importante, conectando a todas las personas involucradas en todo momento del proceso.

Sin lugar a dudas la relación que se generó entre Huevocartoon y Autodesk, dio un resultado espectacular. Tanto Autodesk como Huevocartoon están comprometidos a desarrollar la creatividad, dando inicio a una era en innovación.

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of Huevo Cartoon.

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