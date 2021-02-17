Introducción a la problemática

En la actualidad, la industria de la construcción se enfrenta a tener que hacer más, con menos recursos; esto con el fin de aumentar su productividad y reducir su impacto en el medio ambiente. A esto se suman las condiciones globales en las que se desarrollan los trabajos, teniendo que conectar equipos alrededor del mundo de manera simultánea. Es por ello que existe la necesidad de optimizar los procesos de trabajo a través del uso de nuevas tecnologías.

BIM como concepto va mucho más allá de un software o un modelo, es una cultura de colaboración que busca eliminar el trabajo aislado de cada una de las disciplinas contempladas en el desarrollo de un proyecto. Hoy en día la industria se encuentra fragmentada, cada equipo genera información de manera individual; lo que lleva a retrabajos y errores. A través de la búsqueda de la colaboración real entre todos los integrantes de un proyecto y la conexión de sus datos es que llegaremos a la optimización y digitalización de la industria para satisfacer las necesidades globales.