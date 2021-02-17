Historias de clientes

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Hermosillo

Colaboración entre equipos en todo el mundo con BIM

AEC

Share this story

Introducción a la problemática

En la actualidad, la industria de la construcción se enfrenta a tener que hacer más, con menos recursos; esto con el fin de aumentar su productividad y reducir su impacto en el medio ambiente. A esto se suman las condiciones globales en las que se desarrollan los trabajos, teniendo que conectar equipos alrededor del mundo de manera simultánea. Es por ello que existe la necesidad de optimizar los procesos de trabajo a través del uso de nuevas tecnologías.

BIM como concepto va mucho más allá de un software o un modelo, es una cultura de colaboración que busca eliminar el trabajo aislado de cada una de las disciplinas contempladas en el desarrollo de un proyecto. Hoy en día la industria se encuentra fragmentada, cada equipo genera información de manera individual; lo que lleva a retrabajos y errores. A través de la búsqueda de la colaboración real entre todos los integrantes de un proyecto y la conexión de sus datos es que llegaremos a la optimización y digitalización de la industria para satisfacer las necesidades globales.

Resumen del proyecto

Hermosillo es una empresa que por más de 50 años ha trabajado en proyectos de diseño y construcción de alcance mundial, en los que ha conseguido posicionarse como un líder en la industria de la construcción por sus altos estándares de calidad, innovación y confianza. Actualmente cuenta con cuatro oficinas corporativas en México y presencia dentro de todas las regiones del país.

Se especializa en proyectos caracterizados por ser design/build y fast track, lo que se traduce en proyectos de Diseño y Construcción Simultánea. El 75% de sus proyectos son del tipo Industrial dentro de industrias como Automotriz, Pulp & Paper, Food & Beverage, Equipo Médico, Manufactura y Aeroespacial. Sin embargo, también ha realizado proyectos de tipo comercial, retail y vivienda. Su compromiso con la innovación se ha presentado desde sus inicios, lo que la ha llevado a ser acreedora de reconocimientos como: Most Innovative Implementation por iTWO WORLD 2015 y a presentar por dos años consecutivos en Autodesk University con temas de trabajo colaborativo en la nube y desarrollos de control de proyectos. Cuenta con un equipo VDC certificado como CM-BIM, un equipo LEAN certificado como CM-LEAN por la AGC of America y un Equipo BIM certificado como Autodesk Revit Professionals.

Recientemente se llevó a cabo el cierre de la construcción de una planta para la manufactura de equipo médico para Fisher and Paykel Healthcare Corp. Ltd. Esta es una empresa localizada en Nueva Zelanda, la cual está especializada en la fabricación, diseño y comercialización de productos y sistemas para uso en cuidados respiratorios y cuidados intensivos.

El proyecto de construcción contempla 18,000m2, en la primera de cuatro fases de desarrollo, y se encuentra localizado en el parque industrial El Florido en Tijuana, México. Hermosillo desarrollo el proyecto de diseño y construcción a partir de los requerimientos del cliente a través de la colaboración continua. El proyecto se realizó bajó un esquema a precio máximo garantizado, en donde era imperativo cumplir con los 12 meses de construcción de acuerdo con el programa de obra y sin desviaciones en el presupuesto.

El reto

Para la manufactura de equipo médico, Fisher and Paykel buscaba a una empresa que mantuviera sus altos estándares de calidad para la fabricación de equipo médico, así como la ejecución de cuartos limpios, los cuales son de gran cuidado y gran complejidad en su construcción.

Dentro de sus principales requerimientos se necesitaba una empresa que trabajara con estándares BIM y se ajustara a los estipulados por Fisher and Paykel en sus proyectos anteriores en Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Los beneficios que buscaban de BIM era aumentar la coordinación entre los equipos de trabajo y mejorar la coordinación oficina – obra, disminuir interferencias entre las ingenierías, mejorar la coordinación de objetivos, así como visualizar las necesidades de cada uno de los involucrados en el proyecto.

La interconectividad entre los equipos multidisciplinarios a través de herramientas que se adaptaran a las necesidades del proyecto era el principal reto al que se enfrentaban, ya que se encontraban ubicados en diferentes regiones del país y algunos participantes por parte de Fisher and Paykel en Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Por parte de Hermosillo se requerían herramientas que disminuyeran el riesgo en la ejecución, para poder entregar un proyecto con altos estándares de calidad, dentro de presupuesto y tiempo, así como cumplir con los requerimientos del cliente, en este proyecto de expansión en México.

La solución

El cliente tenía conocimientos sobre la metodología BIM, sin embargo, el equipo de Hermosillo lo llevo de la mano en el proceso de coordinación, usando los modelos para un mejor entendimiento del proyecto. Lograron tener un modelo con información de todo el proyecto de manera centralizada y coordinada a través de BIM.

Decidieron implementar herramientas como BIM 360 Docs para la gestión de la documentación de construcción de planos, modelos y documentos, y BIM 360 Team para la colaboración en tiempo real de modelos Revit en diferentes localizaciones. Una gran ventaja de BIM 360, es el poder ver el modelo en cualquier dispositivo, por lo que el cliente interactuaba con la plataforma y realizaba anotaciones de diseño sobre los modelos, los subcontratistas y consultores entendían a mayor detalle lo que se requería durante la ejecución de obra y el estado de otras ingenierías.

 

Image caption 160 characters, 1 or 2 lines preferred, sentence case with punctuation. Provide image credit if needed: Courtesy of [image owner].

En cuanto a la ejecución del diseño se utilizó Revit + Dynamo para la creación de modelos BIM paramétricos, Navisworks Manage para la coordinación de ingenierías y detección de interferencias y Revit Live + Prospect para tener una mayor conceptualización del diseño a través de Realidad Virtual. Mediante tecnologías de Realidad Virtual, buscaban ofrecer al cliente la mejor experiencia y claridad de proceso, para así tener una toma de decisiones anticipada, que permitía reducir el cronograma de obra debido a que los cambios del proyecto se definían de manera virtual y no durante la construcción.

Asimismo, comenzaron con el desarrollo de integraciones en Autodesk Forge, para conectar la información de BIM 360 con su ERP. En un inicio se integró la información de las cuantificaciones del Modelo Revit con su ERP para hacer uso de su sistema de presupuestos, tableros de información y sistemas de análisis de datos para optimizar procesos e identificar riesgos de manera oportuna.

Los resultados

La compatibilidad e interoperabilidad de las soluciones de Autodesk le han permitido a Hermosillo tener un flujo continuo de información y colaboración integral. Los principales beneficios para la empresa residen en la eficiencia y calidad de los trabajos realizados por cada uno de los miembros del proyecto, entre los que destacan:

  • Reducción hasta en 50% de los tiempos de revisión de documentos.
  • Disminución en un 95% de las interferencias que se encontraban y resolvían en sitio. De lo que usualmente se encuentran en obra.
  • Reducción de ordenes de cambio en Diseño, debido al mayor entendimiento del diseño y el cliente hizo muchos recorridos de realidad virtual con cada una de las áreas: Recursos Humanos, Gerente de Planta para el acomodo de equipo, el de mantenimiento para ver los equipos.
  • En estos recorridos hacían cambios de espacios, de colores de muros y se hacían una idea del producto final y se definían muchas cosas y el cliente no se decide en obra.
  • Mayor capacidad de respuesta ante cualquier cambio en los requerimientos del proyecto.
  • Aumento de ventajas competitivas ante la competencia, pues la visualización del proyecto que ofrece BIM 360 ayuda en la conceptualización de la visión de los clientes.
  • Aumento en la eficiencia resultado del trabajo colaborativo.
  • Acceso a información en tiempo real con la certeza de trabajar sobre la versión actualiza del proyecto.

El aumento de la productividad en cada uno de los proyectos de Hermosillo, desde la etapa inicial hasta el fin de la ejecución de la obra los ha ayudado a tener una toma de decisiones inteligente que representan ahorros importantes en la cantidad de errores de coordinación, en la falta de información y un control total sobre los gastos. Tanto de manera interna, como externa los equipos se encuentran mejor conectados y trabajando de una manera coordinada efectivamente; el darle acceso a toda la información del proyecto a cada uno de los colaboradores ha mejorado el entendimiento de ambas partes, tanto del cliente, como del personal trabajando en el proyecto.

La implementación de la metodología BIM impulsa la adopción de nuevas tecnologías para el desarrollo de la industria de la Construcción en México. Asimismo, apoya al posicionamiento del país como referente en temas de innovación y tecnología, cumpliendo con estándares de trabajo internacionales

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of Hermosillo.

Configuración de privacidad | Privacidad/Cookies (actualizado) | Avisos legales y marcas registradas | Denunciar incumplimiento | Mapa del sitio (español) | © 2020 Autodesk Inc. Todos los derechos reservados.