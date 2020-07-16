Éxito

A la fecha, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín ha logrado realizar proyectos, como la Ciudadela Universitaria de Occidente, el Edificio Sol de Oriente, el intercambio vial carrera 80 con calle 50 Colombia y la Avenida 34 para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín (FONVALMED), en alianzas con contratistas como Consorcio CCU 2018-SP inmobiliaria-AIA Arquitectos, Consorcio Pinares 1 y Gisaico respectivamente; estas obras buscan brindar nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Actualmente, la compañía ha mejorado en un 40% la coordinación de todos sus proyectos con la comunidad y los actores involucrados. Además, gracias a la implementación de estas metodologías se logró una reducción de costos y plazos, haciendo que la organización fuera más eficiente en el ahorro de recursos.

Con construcciones como el intercambio vial de la carrera 80 con calle 50 Colombia, que se realizó en conjunto con el contratista Gisaico, la organización tenía el objetivo de garantizar la continuidad de la metodología BIM, implementada en el proyecto durante el proceso de diseño. Así, la organización obtuvo cerca de 75% de optimización en el registro de costos asociados a los elementos ejecutados. Además, logró obtener una mejora del 70% en la trazabilidad de la ejecución de obra y gestión de los elementos constructivos.

De igual forma, para el proyecto de la Avenida 34 FONVALME la organización a través de BIM obtuvo un 85% más de eficiencia en el flujo de trabajo de modelado de infraestructura. Afinando las herramientas y desarrollos propios con Dynamo Studio para la eficiencia del modelado constructivo. Asimismo, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, obtuvo cerca de un 90% de optimización en la identificación temprana de conflictos de diseño en los proyectos de infraestructura, mejorando la coordinación de inconsistencias y colisiones.