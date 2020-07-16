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EDU

EDU la empresa que transforma la realidad de las comunidades vulnerables a través de las herramientas de Autodesk

AEC

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Contexto

En 2018, Colombia fue premiada en los Autodesk Excellence Awards gracias a la Alcaldía de Medellín con su proyecto Unidos por el agua + Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) en la comuna ocho, que fue posible gracias a la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU). Esta empresa de carácter público privado ha trabajado desde hace más de cinco años en la transformación social a través de la formulación, diseño, ejecución, asesoría y consultoría de proyectos urbanísticos que aportan al desarrollo del territorio y al mejoramiento de la calidad de vida, trabajando en articulación con la población civil.

EDU, cuenta con un equipo aproximado de 150 personas de las cuales 47 trabajan con BIM, convirtiéndose en uno de los talleres BIM de diseño más grandes de Colombia y América Latina.  El proceso de crecimiento de este equipo inició hace más de cinco años y ha permitido la creación de roles y protocolos. Éstos han definido los procesos y procedimientos a seguir a medida que el equipo de diseño se hace más grande. El contar con una planta laboral de tal dimensión ha permitido a la organización obtener ahorros y optimizaciones en el proceso de diseño mejorando la calidad de los proyectos.

Esta organización tiene el objetivo de generar un impacto social a través de las propuestas de diseño, que son producto de los talleres de imaginarios. De esta forma, sus arquitectos y su equipo social van a las poblaciones vulnerables, documentan las necesidades que éstas presentan y posteriormente, crean los proyectos, haciendo de la comunidad el cliente principal. Así, EDU se convierte en un ente articulador que prioriza y tiene una mirada mucho más integral de cómo se deberían desarrollar los procesos de transformación en los territorios.

“Cuando pensamos un proyecto, nosotros buscamos ser un ente articulador, alrededor de un proyecto o una obra,  vinculando a los diferentes actores. Convirtiéndonos en el actor orquesta, que articula todas las entidades relacionadas con el medio ambiente, servicios públicos, alcantarillado, seguridad, entre otros” afirmó Fabián Andrés Henao Monsalve, encargado de la planeación estratégica de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Esta organización se enfoca en transformar la realidad de las poblaciones más vulnerables, a través de una gran cantidad de metodologías dinámicas para lograr que la gente se apropie y  cree un trabajo en conjunto, desarrollando sentido de pertenencia por su entorno.

Desafío

El reto de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín es conectar a los territorios y construir sobre lo construido, dándole una visión diferente a los procesos de transformación urbana, de manera que involucren más a la sociedad. Por ello, nace la necesidad de una herramienta que permita la comunicación entre todos los actores en el proceso de transformación; logrando que estos se involucren a fondo con los proyectos y visibilizando la transparencia que EDU busca promover en cada una de sus transformaciones urbanísticas.

 

Al tener un trabajo tan cercano con la población civil, EDU buscaba una herramienta que le permitiera visibilizar de manera sencilla y eficaz el propósito de la obra ya que, en promedio entre el 30% y 50% de la mano de obra deben ser personas pertenecientes a la comunidad beneficiada.  Esto se debe a que tanto para los contratistas, como para EDU, es una obligación que la población esté vinculada en el proyecto, laborando de la mano de los demás equipos.  En promedio, a través de este involucramiento la Empresa de Desarrollo Urbano ha logrado disminuir un 1% el índice de desempleo en Medellín, logrando así un impacto económico significativo para la ciudad.

Por lo anterior, era necesario contar con una herramienta clara, que no sólo permitiera la optimización de los procesos de diseño previos a la ejecución de la obra, sino que también sirviera como ilustración de la meta final de los proyectos. Además, se requería de una herramienta dinámica y versátil que se adaptara a las líneas de negocios de la organización.

En EDU constantemente estamos presentando metodologías, pensando y flexibilizando cómo podemos utilizarlas para materializar los proyectos. Al ser una entidad público privada, esto nos permite movernos más y darle celeridad a muchas obras. En el camino pudimos descubrir dos metodologías BIM y CIM que cumplían con los estándares que estábamos buscando para mejorar el proceso de nuestros proyectos.

Fabián Andrés Henao Monsalve, encargado de la planeación estratégica , EDU

La solución

EDU le apostó al cambio en la forma de plantear los proyectos, por ello en la implementación de tecnologías 4.0 empezaron a utilizar las metodologías BIM y CIM. En las herramientas de Autodesk, la organización encontró una forma de trabajo que permite generar respuestas rápidas en tiempo real. A la fecha, la organización ha construido más de 170 proyectos utilizando estas herramientas.

Con BIM 360 Design ahora los actores involucrados en la obra pueden visualizar en tiempo real los avances del proyecto. EDU, utiliza los colores para visualizar qué se ha ejecutado y tener un control de avance y gastos, entre otros. Asimismo, esta herramienta le permite a cualquier plataforma enlazarse para que los trabajadores puedan tener una mejor visualización del proyecto en tiempo real. Lo anterior, se ve directamente reflejado en la gestión documental y los recorridos virtuales sobre el modelo.

El manejo de las plataformas colaborativas como BIM 360 Docs y BIM 360 Design ha permitido que los empleados del proyecto y los clientes tengan una interacción eficiente en la resolución de problemas. Los especialistas pueden hacer predictibilidad, análisis de intervenciones y asesoramiento al gobierno de manera rápida. Lo anterior, permite eliminar los planos bidimensionales, que son estáticos y poco eficientes para reflejar el impacto de las decisiones que se toman en las reuniones.

De igual forma, EDU salió de su zona de confort con la implementación de las metodología CIM, apostándole a la tendencia de smart city o ciudad inteligente. Ya que por medio de esta herramienta se puede realizar una maqueta virtual que sirve como gemelo digital de la ciudad de Medellín, en donde hay un servidor de data asociada a catastro. Gracias a esto, la organización ha logrado tener una visión más clara de los proyectos y asesorar al gobierno de manera más eficiente. Así, desde que EDU empezó a trabajar con BIM y CIM, logró transformar el proceso tradicional, por medio de un sistema innovador y de vanguardia.

Gracias a Autodesk, la organización implementó un modelo digital por medio del cual los urbanistas y arquitectos lograron entender el territorio para presentar los proyectos de manera más clara y sencilla a los tomadores de decisiones de las comunidades. De esta forma, lograron mostrar detalles precisos sobre los edificios y obras, permitiendo tener un esquema de resultado similar al esperado por sus equipos de trabajo. Así, la organización logró utilizar las herramientas de Autodesk en todas las escalas de proyectos con los que interviene e impacta a la comunidad. Por ejemplo, en la escala micro, la implementación de metodologías BIM ya es común en construcciones de edificios o viviendas de interés social. Por otra parte, esta herramienta se ha utilizado en la escala macro, en proyectos de transformación urbanística de mayor capacidad

Éxito

A la fecha, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín ha logrado realizar proyectos, como la Ciudadela Universitaria de Occidente, el Edificio Sol de Oriente, el intercambio vial carrera 80 con calle 50 Colombia y la Avenida 34 para el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín  (FONVALMED), en alianzas con contratistas como Consorcio CCU 2018-SP inmobiliaria-AIA Arquitectos, Consorcio Pinares 1 y Gisaico respectivamente; estas obras buscan brindar nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Actualmente, la compañía ha mejorado en un 40% la coordinación de todos sus proyectos con la comunidad y los actores involucrados. Además, gracias a la implementación de estas metodologías se logró una reducción de costos y plazos, haciendo que la organización fuera más eficiente en el ahorro  de recursos.

Con construcciones como el intercambio vial de la carrera 80 con calle 50 Colombia, que se realizó en conjunto con el contratista Gisaico, la organización tenía el objetivo de garantizar la continuidad de la metodología BIM, implementada en el proyecto durante el proceso de diseño. Así, la organización obtuvo cerca de 75% de optimización en el registro de costos asociados a los elementos ejecutados. Además, logró obtener una mejora del 70% en la trazabilidad de la ejecución de obra y gestión de los elementos constructivos.

De igual forma,  para el proyecto de la Avenida 34 FONVALME la organización a través de BIM obtuvo un 85% más de eficiencia en el flujo de trabajo de modelado de infraestructura. Afinando las herramientas y desarrollos propios con Dynamo Studio para la eficiencia del modelado constructivo. Asimismo, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, obtuvo cerca de un 90% de optimización en la identificación temprana de conflictos de diseño en los proyectos de infraestructura, mejorando la coordinación de inconsistencias y colisiones.

EDU también ha logrado ser un 45% más eficiente en lo relacionado al desarrollo de proyectos de espacio público “Cuando el equipo modela esos proyectos y va a los entes de autoridad para que lo aprueben, normalmente esas interacciones se demoran alrededor de dos meses”, afirmó el encargado de la planeación estratégica de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Hoy EDU ha logrado aprobar este tipo de proyectos en tan sólo tres semanas. Pues, la retroalimentación que hace el ente aprobador se ajusta en el modelo digital y automáticamente todo el paquete de planos se actualiza, disminuyendo los tiempos de aprobación.

Por otra parte, la organización logró derribar algunos mitos que identificaron en algunas reuniones sostenidas con el gremio en el país, como la errada idea de que no se podían crear espacio público con BIM. Gracias a Revit la organización logró construir proyectos de interés social en laderas, es decir, en terrenos inclinados. Lo anterior, permitió que los encargados de revisar el espacio público, pudieran tener acceso a los datos de las pendientes, facilitando un procesos más eficiente, gracias a la data vinculada. Asimismo, EDU logró derribar el mito de que no vale la pena aplicar BIM en la vivienda de interés social. Esto lo hizo a través de los procesos de modelación con el software, permitiendo tener mayor precisión en el rubro presupuestal destinado a la ejecución de vivienda. Llegando a ahorrar aproximadamente 137 millones de pesos antes de iniciar la construcción de estos proyectos.

Al trabajar de la mano con la comunidad, las personas tienen acceso a todos los procesos del proyecto, garantizando una mayor transparencia. Así, la organización ejecuta la arquitectura y construcción mostrándole a la comunidad el tecnicismo que hay detrás del proyecto. De esta forma, EDU ha alcanzado altos índices de satisfacción al momento de entregarle las obras a la población civil.

Por lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín se ha convertido en un ejemplo para el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción a nivel mundial. Así, han convertido a la población civil en el diferenciador y el corazón de cada proyecto, construyendo país al trabajar con la gente y para la gente. EDU sin lugar a dudas es un ejemplo del enfoque de Autodesk “el futuro de hacer las cosas”, donde no hay límites para la creatividad cuando se tiene un propósito claro de querer innovar con consciencia, brindándole las mejores tecnologías a quienes más lo necesitan.

Para conocer más sobre la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ingrese  a la página web www.edu.gov.co o siga la cuenta de Instagram @Edumedellin

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of EDU.

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