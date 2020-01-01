La solución

El uso de la metodología BIM y de Revit, les permitió a los equipos de trabajo tener un modelo 3D previo a los planos de construcción; lo que les otorgó un control sobre la totalidad de elementos del diseño y al mismo tiempo, tomar decisiones sin exceder el presupuesto asignado, factor clave para tener un alto nivel de respuesta ante solicitudes de modificaciones en periodos cortos de tiempo; y que en el caso de Pacífico 223 fue determinante para cumplir con los plazos de entrega establecidos.

Asimismo, mediante el uso de Navisworks se logró la coordinación de ingenierías y detección de interferencias para reducir el número de omisiones en proyecto y evitar cambios por aspectos no previstos en la etapa de diseño; ya que esta herramienta permite la planificación, cuantificación, coste, animación y visualización de los diseños por parte de los usuarios, lo que les proporciona una mejor perspectiva y mejora su capacidad de anticiparse a posibles problemas antes de que comience la construcción.

La metodología BIM posibilita que múltiples equipos trabajen bajo un esquema colaborativo y que la información se genere en tiempo real, puesto que se realiza el seguimiento de todas las actividades y la coordinación de entregas a través de la nube. Revit permite la subdivisión de proyectos, de modo que todos los participantes puedan trabajar simultáneamente bajo un modelo central. De esta manera tanto los despachos de arquitectura, como la asamblea de vecinos y los diferentes órganos de gobierno pueden visualizar en tiempo real los avances en las diferentes etapas del proyecto, con una total transparencia

Debido a que la metodología BIM permite trabajar con información actualizada al momento y así reducir los tiempos de ajustes y aprobación, el diseño del proyecto se logró en un tiempo récord de menos de tres meses y fue entregado en diciembre de 2018. En marzo de 2019 se colocó la primera piedra para la reconstrucción del inmueble y se espera que para 2020 esté finalizado.