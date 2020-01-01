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COOP Arquitectura y PROTOFORMA

Proyecto Pacífico 223: reconstruyendo viviendas para las familias afectadas por el sismo del S19

AEC

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Resumen del proyecto

“Pacífico 223” es el primer edificio multifamiliar que ha iniciado el proceso de reconstrucción, dentro del Programa de Reconstrucción de vivienda multifamiliar del Gobierno de la Ciudad de México.

Este programa contempla la reposición de más de 40 condominios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, bajo el planteamiento de incrementar un 35% la superficie a reconstruir, que tiene que ser destinada a nuevos departamentos para venta; de esta manera, el gobierno financia por entero el costo de la obra, pero esto se recupera con las ganancias obtenidas por la venta de esta superficie adicional.  Este marco de operación obliga a que cada condominio tenga un proyecto perfectamente controlado, tanto en materia de diseño, como de costos. A la rigurosidad normativa de seguridad estructural y de costos se le adiciona la capacidad de adaptación a las demandas vecinales. En última instancia los proyectos deben ser aprobados por el pleno de la asamblea de los condóminos afectados.

Hasta la fecha Pacífico 223 es el único condominio que ha podido finalizar la etapa de proyecto para pasar a la etapa de construcción. Se estima que la obra, ubicada en la alcaldía de Coyoacán en la calle Pacífico 223, esté finalizada en agosto de 2020 y que durante su desarrollo se generen más 1,000 empleos de forma directa e indirecta

El despacho de arquitectura y diseño a cargo del proyecto fue COOP Arquitectura, liderado por los arquitectos Oscar Sangines y Maria del Mar Tomás, que cuenta con una amplia experiencia en edificaciones tanto de escala urbana como rural, diseño de espacio público y proyectos de carácter social. 

Dada la complejidad del proyecto se decidió adoptar la metodología BIM, de cuyo desarrollo se encargó Protoforma, un despacho especializado en construcciones de alta complejidad, quienes dentro de su portafolio cuentan con 3 divisiones: diseño, metodología BIM y visualización digital avanzada; y buscan siempre lograr propuestas únicas con carácter propio, estudiando las exigencias, características y singularidad de cada cliente. Asimismo, la construcción del proyecto fue encargada a la constructora Los Oyameles.

El reto

El sismo de 2017 en México afectó gravemente la estructura de las dos torres originales de Pacífico 223, que tuvieron que ser derruidas por alto riesgo de colapso.

La edificación original contaba con seis niveles con un total de 4,461 m² y alojaba a 40 familias; mientras que la nueva propuesta, según las reglas del Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México que dictan un incremento de superficie de hasta un 35%, cuenta con ocho niveles y un total de 5,997 m², (7,380 m², incluyendo estacionamiento). A las 40 viviendas originales se le suman 14 destinadas a venta, un local comercial y un local de usos múltiples. La forma de la parcela, en extremo irregular, obligó a dividir las 54 viviendas resultantes en dos torres unidas por una plaza ajardinada, de manera que se gana un espacio de convivencia vecinal.

El proyecto arquitectónico resultante buscó no solo que la gente recuperara su hogar, sino mejorar sus condiciones de habitabilidad, ganar espacio público en el interior del predio y del mismo modo, atender las peticiones vecinales respecto a la configuración interior de las viviendas. De esta manera, el trabajo de todo el equipo involucrado, más que una labor ejecutiva, se convirtió en una experiencia participativa y de compromiso social que rebasaba el alcance de un proyecto estándar.

Los mayores desafíos presentados en el proyecto fueron, sin duda, el control de tiempos y la conciliación vecinal. Pacífico 223 es un proyecto con carácter social que requería que la ejecución de la etapa de diseño no excediera de tres meses, (incluyendo tanto la aprobación del diseño por parte de la asamblea de vecinos, como un control y balance total sobre los costos; ya que una vez autorizado el presupuesto, no existía la posibilidad de cambios). El método tradicional 2D no permitía solventar estos retos de coordinación y ejecución debido a la falta de herramientas visuales que permitieran una rápida conceptualización del proyecto, así como revisiones necesarias de constructibilidad mediante la detección de interferencias y coordinación de ingenierías en modelos 3D.

La solución

El uso de la metodología BIM y de Revit, les permitió a los equipos de trabajo tener un modelo 3D previo a los planos de construcción; lo que les otorgó un control sobre la totalidad de elementos del diseño y al mismo tiempo, tomar decisiones sin exceder el presupuesto asignado, factor clave para tener un alto nivel de respuesta ante solicitudes de modificaciones en periodos cortos de tiempo; y que en el caso de Pacífico 223 fue determinante para cumplir con los plazos de entrega establecidos.

Asimismo, mediante el uso de Navisworks se logró la coordinación de ingenierías y detección de interferencias para reducir el número de omisiones en proyecto y evitar cambios por aspectos no previstos en la etapa de diseño; ya que esta herramienta permite la planificación, cuantificación, coste, animación y visualización de los diseños por parte de los usuarios, lo que les proporciona una mejor perspectiva y mejora su capacidad de anticiparse a posibles problemas antes de que comience la construcción.

La metodología BIM posibilita que múltiples equipos trabajen bajo un esquema colaborativo y que la información se genere en tiempo real, puesto que se realiza el seguimiento de todas las actividades y la coordinación de entregas a través de la nube. Revit permite la subdivisión de proyectos, de modo que todos los participantes puedan trabajar simultáneamente bajo un modelo central.  De esta manera tanto los despachos de arquitectura, como la asamblea de vecinos y los diferentes órganos de gobierno pueden visualizar en tiempo real los avances en las diferentes etapas del proyecto, con una total transparencia

Debido a que la metodología BIM permite trabajar con información actualizada al momento y así reducir los tiempos de ajustes y aprobación, el diseño del proyecto se logró en un tiempo récord de menos de tres meses y fue entregado en diciembre de 2018. En marzo de 2019 se colocó la primera piedra para la reconstrucción del inmueble y se espera que para 2020 esté finalizado.

Los resultados

Pacífico 223 ha generado un gran impacto dentro de la sociedad y se ha posicionado como un referente dentro de la reconstrucción en Ciudad de México.

Dentro de los resultados que ha presentado este proyecto se encuentran:

  • Permitir la recuperación de viviendas para 40 familias afectadas por el sismo de 2017 mediante dinámicas de diseño participativo; donde el proyecto responde tanto a las necesidades gubernamentales, como las personales de los usuarios.
  • Ser el primer condominio multifamiliar que ha iniciado el proceso de reconstrucción
  • Generación de hasta 1,000 empleos de forma directa e indirecta
  • Convertirse en referente para futuras generaciones de edificios a reconstruir, donde dif
    erentes usuarios han exigido que se mantengan los mismos estándares y procesos, sobre todo en el aspecto de transparencia y en la inclusión de los afectados en el proyecto

Asimismo, las ventajas de BIM dentro del proyecto se ven reflejadas directamente en aspectos como

  • Generación de la totalidad del diseño, ingenierías de estructuras y electromecánicas a través de Revit, lo cual permite certeza en el manejo de la información
  • Mantener el control total sobre la información del proyecto, la cual se genera en tiempo real por diferentes equipos de trabajo y se mantiene siempre su versión más actualizada
  • Coordinación de todas las características técnicas que las respectivas especialidades requerían para resolver la integridad del proyecto
  • Control sobre la cuantificación de elementos que integran la totalidad del diseño, lo que les permite tomar decisiones sin exceder el presupuesto asignado
  • Visualización de los avances del proyecto en sus diferentes etapas
  • Ahorro de recursos y respuesta inmediata ante ajustes solicitados
  • Prevención de posibles interferencias en el diseño
  • Optimización de los flujos de trabajo al mismo tiempo que se mantiene la calidad del proyecto y se mejoran los estándares de diseño y construcción tradicionales
  • Finalización de la etapa de diseño del proyecto en un tiempo récord de 3 meses
  • Posterior a la etapa de diseño, durante el proceso de obra la metodología BIM permitirá la supervisión de las volumetrías de entrada y salida para tener filtros de seguridad que permitan generar un nivel de transparencia sin precedentes en obra de gobierno
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A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of COOP Arquitectura y PROTOFORMA.

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