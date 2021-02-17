Keyboard ALT + g to toggle grid overlay
Construcciones Planificadas S.A. está gestionando un hospital de vanguardia en Colombia; el Centro de Tratamiento e Investigación sobre cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo (CTIC) una iniciativa privada sin ánimo de lucro, diseñada para operarse con los más altos estándares de eficiencia y consolidarse como una institución sostenible en el tiempo, referente en el país y la región.
Este proyecto tiene como misión:
La compañía decidió implementar para este proyecto la metodología BIM; Building Information Modeling, que cambió la forma de construir en el mundo y en Colombia son cada vez más quienes la están implementando. Ya que con BIM logran tener un mayor control del ciclo de vida completo de la construcción, desde el concepto hasta la ejecución y así ahorrar tiempo y sobrecostos. Esto lo hace imprescindible para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y por tal razón una compañía líder como lo es Construcciones Planificadas S.A. no dudó en utilizarla para este proyecto.
BIM se comenzó a implementar en la compañía desde el 2012, y hasta ahora lo han implementado en 5 Proyectos (Torres T7 y T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Hotel Grand Hyatt, Performing Art Center Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, El Edén Centro comercial y el CTIC). Adicionalmente, han tenido varios espacios para la capacitación BIM a todos los niveles y departamentos de la compañía. Actualmente cuentan con una oficina BIM dentro de la empresa que busca estandarizar todos los aspectos BIM dentro de la compañía.
La implementación de BIM empezó en el departamento de diseño. Donde a partir de un proyecto piloto que fue el edificio de oficinas T7/T8 de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, el área de arquitectura adoptó los usos BIM de Design Authoring y 3D coordination, los cuales dieron como resultado que el proyecto en fase de diseño se desarrollara con un 37% del personal previsto y un cumplimiento del 96% del cronograma. Este indicador se construyó tomando como línea base un proyecto ya construido de características similares.
Construcciones Planificadas, es una compañía colombiana que tiene como propósito la promoción, gerencia, diseño, comercialización y construcción de proyectos inmobiliarios que se caracterizan por ser de alto impacto. Esta compañía inició en 1959 de la mano de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda (OLCSAL), dedicándose a la urbanización y construcción de vivienda por más de 40 años, alcanzando en esa época a ser la constructora más grande del país en unidades vendidas al año. Algunos de sus últimos proyectos en Colombia han sido El Cubo de Colsubsidio, Hotel Grand Hyatt Bogotá, el Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, edificios de oficinas en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo como la sede de Avianca (T2), Argos (T3 y T4) y Colciencias (T7 y T8) y proyectos de diseño interior como Seguros Alfa, oficinas de El Tiempo entre otros.
La orientación a la excelencia, innovación, integridad, compromiso y pasión son algunos de los calificativos que pueden describir el trabajo de esta compañía, dando lo mejor en cada una de sus obras. Adicionalmente, han desarrollado proyectos enmarcados dentro de los lineamientos de arquitectura y construcción sostenible, buscando así el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y generar ahorros en los consumos de estos, además de ponerlos bajo revisión del GBCI (Green Building Certification Institute) para la obtención de certificaciones LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
Colombia tiene cobertura universal de aseguramiento para sus 46 millones de pobladores. El cáncer es la segunda causa de muerte y representa una tercera parte de la carga de enfermedades no transmisibles. Cada año en el país se presentan 100.000 nuevos casos y se estima que cerca de 250.000 colombianos se encuentran en diferentes etapas de tratamiento. Los resultados del tratamiento del cáncer son muy pobres. Según el estudio Concord 3, qué estudia la sobrevida por cáncer en 75 países, los índices de sobrevida o han disminuido o no han mejorado en todos los tipos más frecuentes de cáncer, con excepción de la leucemia en niños.
El mayor problema es la carencia de servicios integrales que tengan la capacidad de abordar de manera rápida e integral al paciente. En el país existe un déficit de infraestructura y tecnología, pues sólo existe un centro con alguna integralidad en todo el país y hay deficiencias en aceleradores lineales, centrales de trasplante de médula, unidades especializadas de cirugía, entre otras. El CTIC se ha dimensionado para cubrir 7,000 nuevos pacientes cada año en su primera etapa y para integrar tratamientos personalizados a partir de protocolos de investigación orientados a los tipos de cáncer más frecuentes en el país.
Según el equipo de Construcciones Planificadas, este proyecto se convierte en uno de los proyectos más complejos en Colombia en temas de Coordinación Técnica ya que sus altos estándares y el número elevado de disciplinas hacen que en procesos tradicionales de 2D no se pueda llegar al grado de coordinación durante el proceso de diseño y por esta razón decidieron implementar BIM en el proyecto.
A la fecha CTIC es el proyecto con mayor complejidad técnica, que cuenta con la asesoría de 31 especialistas en diferentes áreas de la medicina, arquitectura e ingeniería. La infraestructura del CTIC y sus redes de grado médico (redundantes, robustas y confiables), son un gran desafío para el equipo por la gran complejidad en su diseño, donde su mayor objetivo es la coordinación en completa armonía de las redes con la arquitectura. Es aquí donde la metodología BIM permite que el proyecto cuente con espacios diseñados a la medida y eficientes para brindar la mejor experiencia al paciente, personal asistencial y de mantenimiento. Dentro de los beneficios que ha traído la metodología está el entendimiento detallado del diseño mediante modelos y documentación técnica de alta calidad, con la meta data necesaria para acelerar los tiempos de coordinación y ejecución del proyecto, permitiéndoles tener mayor control sobre el presupuesto y los cronogramas de obra.
Sin duda BIM ha venido transformando la industria de la construcción en Colombia hace más de 5 años, donde se ha visto que con el paso del tiempo la curva de aprendizaje y adopción de la metodología tiende a tener un crecimiento exponencial. Esfuerzos como los del BIM Fórum Colombia donde las empresas que hemos tenido estos casos exitosos de implementación compartimos nuestras experiencias, son claves para el desarrollo del sector en Colombia que busca generar estándares a nivel nacional
—Equipo , de Construcciones Planificadas,
Dentro de los objetivos que se tiene para el proyecto, es buscar obtener la Certificación LEED Healthcare V.03, siguiendo los parámetros de estrategias sostenibles y de medio ambiente, basados en la normativa nacional e internacional, y los estándares que entrega el Green Building Council. La localización del proyecto permite tener acceso a servicios, transporte público y conexión con el entorno directo y cuenta con espacios de estacionamiento para vehículos de baja emisión y carpooling, así como racks de bicicletas, creando un ambiente propicio para pacientes y staff médico. De igual forma, cuenta con un paisajismo que tiene un sistema de riego eficiente por goteo, compuesto de especies nativas. En cuanto al consumo de agua, este dispone de aparatos sanitarios y equipos médicos de bajo consumo tratando de lograr entre 30% y 40% de ahorro frente a un edificio convencional. Además, tienen una planta de tratamiento de aguas grises y lluvias para el uso en sanitarios y orinales de baños públicos.
Teniendo en cuenta estas estrategias, realizaron una modelación energética para el edificio, donde analizaron los sistemas principales para determinar el ahorro de energía que obtendrán. “Tenemos un sistema de respaldo eléctrico con sistemas de UPS flywheel libre de baterías y equipos de alta eficiencia como nuestra planta de agua fría y caliente para la climatización del edificio mediante chillers polivalentes, logrando un sistema completo de Commissioning y puesta en marcha para todo el proceso de operación y mantenimiento del hospital” comenta el equipo de Construcciones Planificadas. Adicional a esto, el proyecto implementa un sistema de calentamiento de agua que mediante paneles solares cubre el 75% de la demanda de agua caliente de hospitalización.
En lo que se refiere a la obra, cuentan con 3 planes principales de manejo (Erosión y Sedimentación, Manejo de Residuos y Calidad de Aire) y a su vez, utilizan materiales en su mayoría de origen regional que les permite reducir el impacto de huella de carbono y cuentan desde el proceso de acabados con materiales de contenido reciclado, adhesivos, sellantes y pinturas con bajo contenido de VOC y un estricto control de materiales en obra como concreto y acero.
“Teniendo en cuenta la complejidad del hospital, las estrategias de sostenibilidad en las que más hacemos énfasis, es en el capítulo de calidad de ambiente interior; contamos con un diseño riguroso tanto bioclimático para habitaciones, como de ventilación mecánica para los espacios más grandes y complejos del proyecto tales como UCI, salas de cirugía, neumología, farmacia, radioterapia e imágenes diagnósticas, central de esterilización y quimioterapia, logrando así el confort del paciente acorde a su complejidad” aclara el equipo. Las simulaciones y diseños que permiten implementar dichas funcionalidades, solo fueron posibles mediante la implementación del modelado y coordinación correspondientes.
El proyecto pretende acreditarse con los siguientes estándares: Comprehensive Cancer Center, Join Comission y Plane Tree, que basan sus requerimientos en la experiencia del paciente. Y gracias a la sostenibilidad logran garantizar el cumplimiento de estos objetivos.