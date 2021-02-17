La compañía decidió implementar para este proyecto la metodología BIM; Building Information Modeling, que cambió la forma de construir en el mundo y en Colombia son cada vez más quienes la están implementando. Ya que con BIM logran tener un mayor control del ciclo de vida completo de la construcción, desde el concepto hasta la ejecución y así ahorrar tiempo y sobrecostos. Esto lo hace imprescindible para los profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC) y por tal razón una compañía líder como lo es Construcciones Planificadas S.A. no dudó en utilizarla para este proyecto.

BIM se comenzó a implementar en la compañía desde el 2012, y hasta ahora lo han implementado en 5 Proyectos (Torres T7 y T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Hotel Grand Hyatt, Performing Art Center Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, El Edén Centro comercial y el CTIC). Adicionalmente, han tenido varios espacios para la capacitación BIM a todos los niveles y departamentos de la compañía. Actualmente cuentan con una oficina BIM dentro de la empresa que busca estandarizar todos los aspectos BIM dentro de la compañía.

La implementación de BIM empezó en el departamento de diseño. Donde a partir de un proyecto piloto que fue el edificio de oficinas T7/T8 de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, el área de arquitectura adoptó los usos BIM de Design Authoring y 3D coordination, los cuales dieron como resultado que el proyecto en fase de diseño se desarrollara con un 37% del personal previsto y un cumplimiento del 96% del cronograma. Este indicador se construyó tomando como línea base un proyecto ya construido de características similares.

Construcciones Planificadas, es una compañía colombiana que tiene como propósito la promoción, gerencia, diseño, comercialización y construcción de proyectos inmobiliarios que se caracterizan por ser de alto impacto. Esta compañía inició en 1959 de la mano de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda (OLCSAL), dedicándose a la urbanización y construcción de vivienda por más de 40 años, alcanzando en esa época a ser la constructora más grande del país en unidades vendidas al año. Algunos de sus últimos proyectos en Colombia han sido El Cubo de Colsubsidio, Hotel Grand Hyatt Bogotá, el Edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, edificios de oficinas en la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo como la sede de Avianca (T2), Argos (T3 y T4) y Colciencias (T7 y T8) y proyectos de diseño interior como Seguros Alfa, oficinas de El Tiempo entre otros.

La orientación a la excelencia, innovación, integridad, compromiso y pasión son algunos de los calificativos que pueden describir el trabajo de esta compañía, dando lo mejor en cada una de sus obras. Adicionalmente, han desarrollado proyectos enmarcados dentro de los lineamientos de arquitectura y construcción sostenible, buscando así el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y generar ahorros en los consumos de estos, además de ponerlos bajo revisión del GBCI (Green Building Certification Institute) para la obtención de certificaciones LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).