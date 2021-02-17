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CONSTRUBIM: Uno de los pioneros de BIM en México

AEC

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De acuerdo con el arquitecto, BIM no es el futuro de la construcción, BIM es ya el presente. Es la forma de cómo construir; si las empresas no cuentan con una gerencia BIM van a quedar obsoletas. En la actualidad, es fundamental y existe la necesidad de contar con una gerencia BIM de proyectos para que pueda coordinar los estándares y revisar que todas las partes estén haciendo bien su trabajo.

El modelo de BIM puede beneficiar, también puede fracasar, si se tiene un modelo que no se entiende o no esté bien controlado, y eso se puede convertir en un modelo erróneo, por ello es recomendable que en todo proyecto exista un administrador BIM.

Es importante que las empresas especializadas en esta gestión cuenten con un importante historial para cubrir esas necesidades, y con ello puedan garantizar el éxito de cualquier proyecto.

ConstruBIM es una empresa dedicada a la implementación de los procesos BIM en la construcción y al desarrollo de proyectos y ejecución de obras con principios de alta calidad con buena relación calidad, costo y tiempo, quienes adaptan las especificaciones técnicas y planes a los diversos requerimientos de sus clientes. Especializados en la ejecución de proyectos singulares y estructuras complejas, donde es fundamental contar con una amplia experiencia y profundos conocimientos técnicos, promete a cualquier equipo de trabajo tener las mejores herramientas, con el objetivo de terminar con el trabajo manual, errores e inconsistencias.

Sin BIM las compañías pierden dinero, no hacen sus procesos eficientes y están fuera de competencia. BIM se puede implementar desde cualquier etapa, sin embargo, lo ideal es comenzar a implementarlo desde el inicio del proyecto para hacerlo más eficiente

Desde el punto de vista del experto, la industria de BIM en México hoy en día ya es una metodología probada y aprobada por las compañías constructoras debido a que estas empresas saben por qué la necesitan, para qué la necesitan y cuáles son sus ventajas. “Mexico creció rápidamente en la implementación del proceso BIM y el siguiente paso es la estandarización del mismo a nivel nacional. Una de las desventajas de BIM localmente, es que existen muchas empresas en el mercado que no tienen el conocimiento completo de cómo implementar BIM. Existen pocas empresas como ConstruBIM que tienen la capacidad, fuerza laboral y experiencia para capacitar y realizar proyectos de gran calidad”, dice el directivo.

 

La capacitación del talento también es parte fundamental para organizaciones como ConstruBIM. Un ejemplo es que cuentan con cuatro profesores que se dedican a enseñar a cada ejecutivo, dependiendo del nivel, especialización y responsabilidades, poniéndose como objetivo el tener personal altamente entrenado para desarrollar y concluir cualquier proyecto solicitado. “El 70% de nuestro equipo son expertos con buenos antecedentes en la gestión de BIM. Al menos poseen en promedio 10 personas expertas en instalaciones, estructura y arquitectura, además de un equipo de 8 programadores dedicados a hacer los plug-in, seguimiento de automatización, así como un grupo de arquitectos que se dedican a modelar”, puntualizó el arquitecto. Con esto, tienen un equipo altamente capacitado y experto para cualquier proyecto que se les presente.

La experiencia previa de Eddy es clave, como fue su contribución al diseño del Museo Soumaya. A través de BIM solucionó diversos temas como la fachada, el proceso de fabricación, coordinación, diseño, etcétera. Tras ver el potencial y la demanda de BIM para la industria, decidió crear una de las primeras y pocas compañías enfocadas 100% a BIM en México: ConstruBIM. La compañía ha traído muchos beneficios para varias empresas constructoras que realizan sus procesos de la manera tradicional. 

La implementación de BIM les ha ayudado a destacarse y gracias a esto, se pueden ahorrar considerablemente costos y tiempos de entrega. Algunos estimados de ahorro se han cuantificado en hasta un 20% en materiales utilizando herramientas como Revit, software de Autodesk para aplicar la metodología BIM

Eddy Slim  terminó sus estudios en California. Es arquitecto experto en BIM con más de 15 años de experiencia en la industria de la construcción y Director General de CONSTRUBIM.

Para conocer más sobre CONSTRUBIM visita la siguiente liga: http://www.construbim.com

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of ConstruBIM.

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