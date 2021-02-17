Con más de diez años de experiencia en la industria, Cluster Studio ofrece servicios de animación para producción y postproducción de animación con el uso del arte y la tecnología con el objetivo de posicionar a sus clientes por medio de historias convincentes. El equipo de directores, artistas, técnicos e ingenieros cuida cada detalle de la producción digital adecuados a las necesidades y presupuestos. El estudio trabaja directamente con agencias de publicidad para producir efectos visuales en comerciales de televisión y plataformas digitales.
“Maya ofrece un conjunto integral de herramientas creativas que incluye animación en 3D, modelado, simulación, y renderización, con fácil integración a las herramientas personalizadas de terceros. Shotgun ayuda a planificar, programar y realizar un seguimiento de todo el proceso creativo, y como resultado final, cada uno de los miembros de la organización se sienten con la libertad para ser más productivos.” Finalizó Armando Ricalde.