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Cluster Studio

Cluster Studio utiliza herramientas de Autodesk para producir escenas más complejas en menos tiempo

M&E

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La compañía Cluster Studio implementó Maya y Shotgun de Autodesk, y estima que ha logrado incrementar su productividad significativamente con resultados de calidad y la satisfacción de sus clientes, a través de la realización de animaciones, efectos visuales, gráficos, producción y postproducción.

Maya es el software de Autodesk que permite a los artistas dar vida a su imaginación a través del modelado, simulación y renderización. El programa ofrece a los artistas la oportunidad de contar sus historias con un conjunto de herramientas rápidas y creativas.

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“Escogimos Maya porque es un programa con muchas cualidades”, comenta Armando “Doc” Ricalde, Cofundador y Director de Tecnología en Cluster Studio. “Maya integra sombreado, iluminación, texturizado, animación, todo en un solo programa. Incluso nos da la posibilidad de crear nuestras propias herramientas con Python. Nuestros procesos nos han permitido hacer más en menos tiempo. A pesar que nuestros proyectos son cada vez más complejos, pues ahora la duración de los comerciales ha aumentado de 30 a 60 o 90 segundos, los efectos se han vuelto más complicados, y tenemos un menor número de personas trabajando en cada proyecto, aun así, todavía somos capaces de producir cada proyecto en promedio 20 por ciento más rápido que en el pasado.”

El punto de comparación para la industria de efectos visuales son los largometrajes de Hollywood con presupuestos sumamente elevados. Sin embargo, los estudios que producen comerciales de televisión y en línea se enfrentan con el reto de crear efectos visuales que cautiven a las audiencias acostumbradas a ver efectos de estas grandes producciones, con presupuestos y fechas de entrega que son una fracción comparados con los de Hollywood.

Con más de diez años de experiencia en la industria, Cluster Studio ofrece servicios de animación para producción y postproducción de animación con el uso del arte y la tecnología con el objetivo de posicionar a sus clientes por medio de historias convincentes. El equipo de directores, artistas, técnicos e ingenieros cuida cada detalle de la producción digital adecuados a las necesidades y presupuestos. El estudio trabaja directamente con agencias de publicidad para producir efectos visuales en comerciales de televisión y plataformas digitales.

“Maya ofrece un conjunto integral de herramientas creativas que incluye animación en 3D, modelado, simulación, y renderización, con fácil integración a las herramientas personalizadas de terceros. Shotgun ayuda a planificar, programar y realizar un seguimiento de todo el proceso creativo, y como resultado final, cada uno de los miembros de la organización se sienten con la libertad para ser más productivos.” Finalizó Armando Ricalde.

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of Cluster Studio.

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