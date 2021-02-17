La compañía Cluster Studio implementó Maya y Shotgun de Autodesk, y estima que ha logrado incrementar su productividad significativamente con resultados de calidad y la satisfacción de sus clientes, a través de la realización de animaciones, efectos visuales, gráficos, producción y postproducción.

Maya es el software de Autodesk que permite a los artistas dar vida a su imaginación a través del modelado, simulación y renderización. El programa ofrece a los artistas la oportunidad de contar sus historias con un conjunto de herramientas rápidas y creativas.