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Bovis

Excelencia en la construcción con base a las necesidades de los clientes

AEC

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Bovis, una constructora que ofrece un servicio de gerencia de alto nivel con los mayores estándares de calidad.

Resumen del proyecto

Bovis es una constructora con más de 15 años de experiencia en el mercado mexicano especializada en gerencia de proyectos y construcción, que posee una especialización en construcción de edificios de altura, así como presencia en sectores tecnológico, industrial, comercial, residencial y multisitios.

Con un equipo altamente calificado y plataformas tecnológicas de clase mundial, Bovis está compuesto por más de 250 profesionales con enfoques nuevos e innovadores, mismos que están bajo procedimientos eficaces, y que utilizan las mejores prácticas de la industria, las cuales han llevado a la constructora a tener los más altos estándares de calidad, seguridad, integridad y servicio.

El reto

 

Realizar un proyecto de construcción con tecnología convencional o con planos en segunda dimensión es equivalente a un reto, puesto que, al hacerlo en papel, no permite tener una visión real de lo que pasaría en la obra o proceso de construcción, lo que por lo general termina en gastos que no estaban planeados, e incluso en realizar cambios en los mismos y la obra ya existente. Al ser una gerencia que se dedica en su totalidad a la implementación de proyectos, Bovis se enfrentaba con retos de construir con planos 2D, al no contar con un modelo en tercera dimensión, y esto, hacía complicado visualizar las posibles contingencias que pudieran surgir en el campo.

Antes de implementar BIM, trabajábamos con la tecnología convencional, AutoCAD y PDFs, haciendo la construcción como lo hacen la mayoría de las personas involucradas, con planos 2D y con todos los problemas que surgen durante la obra

afirmó Iram Andrade, Gerente de BIM, Bovis

A través de capacitaciones en Estados Unidos, los ingenieros de Bovis comenzaron a implementar BIM, una herramienta que permite tener la visualización de la construcción en tercera dimensión (3D). Posteriormente adaptaron esta metodología en México, de esta manera la labor de construir los proyectos de terceros fuera un despacho de arquitectura, o estructuritas, se vuelve más sencilla. Aún ante los retos de aprender a utilizar BIM, la transición de tecnologías 2D a 3D fue muy amigable, muy alineado a la cultura de Bovis para reinventarse como organización frente a la vanguardia tecnológica.

Entre más rápido se adapte el país a los cambios en la industria y tome liderazgo en las mejores prácticas, la construcción en México tendrá mayores beneficios. “La metodología de implementación en cada país es diferente, contra la realidad de los contratistas aquí en México. BIM es una metodología que hemos ido puliendo y mejorando para el país”, dijo Andrade. Es por eso que se debe fomentar una cultura para que todos dentro de la industria implementen BIM para desarrollar proyectos más eficientes y de primera calidad.

La solución

La metodología BIM (Building Information Model) ofrece una manera más organizada de colaboración durante las distintas etapas de un proyecto, además de una mejor comunicación con los involucrados en el mismo. Por lo tanto, los resultados de su implementación generan una precisión en costos y tiempos de los proyectos, que permite visualizar de una manera más exacta los contratiempos o eventualidades que puedan llegar a surgir al momento de realizar la obra.

BIM ha sido una innovación tecnológica implementada en Bovis que ha requerido ciertas capacidades y habilidades informáticas. Esto provoca que el talento reclutado cuente con conocimientos o experiencia al utilizar las herramientas de Autodesk como Revit, “en México, estamos evolucionando a pasos pequeños con la implementación de BIM, pero eso hace aún más importante que se comience con la enseñanza de esta metodología desde las universidades del país; de esa manera se prepara a las nuevas generaciones para que tengan las herramientas necesarias cuando salen al campo laboral”, dijo Iram Andrade. “Siempre buscamos ir a conferencias o talleres, como Autodesk University, para mantenernos al tanto de las nuevas actualizaciones tecnológicas”, afirmó.

Los resultados

El uso de BIM ha sido importante para Bovis. Han tenido que enfrentar retos diferentes conforme a las peticiones de los clientes, “han pedido modelar cosas a los líderes de proyecto que no les interesaba modelar, desde una cuantificación de toneladas de acero, hasta botoneras de elevadores. BIM nos ha ayudado a hacer coordinación en la etapa de pre construcción y diseño”, comentó Andrade.

La implementación de BIM en los proyectos de construcción, da como resultado la eficiencia y un mejor manejo de dos de los recursos más importantes en este tipo de proyectos: el tiempo y el recurso de financiamiento, ya que, al momento de realizar y construir modelos virtuales, BIM ayuda a los usuarios a poder detectar inconvenientes potenciales que puedan llegar a surgir al momento de la construcción. “BIM nos ha ayudado a mantener una buena relación con nuestros clientes, pues, al momento de construir el modelo a manera virtual detectamos problemas potenciales y detectarlos a tiempo, nos ha ayudado a salvaguardar recursos”, comentó Iram Andrade.

El uso de metodologías como BIM permiten no sólo salvaguardar recursos, sino ver los avances de los proyectos sin necesidad de ir al campo. Mediante la tecnología se pueden lograr hacer desde secuencias de video de los resultados que se llevan hasta la fecha y esto permite tener una visión más orgánica, tanto internamente como para los clientes.

Con proyectos, como: Torre Reforma, Torre HSBC, y Chapultepec I, el uso e implementación de BIM ha sido fundamental para optimizar la construcción de estos proyectos, que se traducen en edificios emblemáticos e interesantes para la infraestructura de la Ciudad de México.

A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of Bovis.

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