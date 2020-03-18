Blue Bird Coffee cuenta con una finca cafetera llamada Los Cedros, con un terreno de producción de siete hectáreas, donde se cultivan dos variedades principales de café; Castillo y Gesha. Estas plantas producen cerca de 52 mil kilogramos de café en cereza a lo largo del año. El producto se caracteriza por tener un cuerpo redondeado, dado por la alta exposición del cultivo a la sombra y las variaciones de temperatura que favorecen la producción de azúcares, lo que los convierte en un café frutal con notas de caramelo y chocolate.

Este proyecto de cuatro generaciones familiares tiene el objetivo de posicionarse en el mercado de cafés especiales a nivel mundial, convirtiéndose en un referente de las características del café único de la región. Juan David Hurtado, gerente y fundador de Blue Bird Coffee afirmó que “la compañía tiene el reto de trabajar por un mejor producto, pensado para quienes disfrutan de un buen café, por ello, siempre están a la vanguardia, en una constante investigación de nuevos procesos, tecnologías, metodologías y viajes que permitan conocer más a los consumidores de café y entender qué perfiles buscan en el producto de acuerdo con la gastronomía y la cultura de cada región”.

Gracias a esta filosofía, el proyecto familiar asumió el reto de transformar el negocio, apoyado por la globalización y digitalización que rodea el sector industrial en la actualidad. Desde comienzos del 2018 la empresa inició con la implementación de BIM (Building Information Modeling) para realizar predicciones sobre cómo iban a comportarse las variables que afectaban directamente la rentabilidad del negocio y así evitar en un gran porcentaje improvisación en la toma de decisiones.