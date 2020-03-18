Keyboard ALT + g to toggle grid overlay
En 2018, en el sector de la agricultura en Colombia fueron utilizadas por primera vez las herramientas de Autodesk de la mano de la empresa colombiana Blue Bird Coffee. Un proyecto que empezó como un emprendimiento familiar y hoy es una comercializadora de café de origen de Manizales (parte del Eje cafetero; la zona de mayor producción de café en el país).
Blue Bird Coffee cuenta con una finca cafetera llamada Los Cedros, con un terreno de producción de siete hectáreas, donde se cultivan dos variedades principales de café; Castillo y Gesha. Estas plantas producen cerca de 52 mil kilogramos de café en cereza a lo largo del año. El producto se caracteriza por tener un cuerpo redondeado, dado por la alta exposición del cultivo a la sombra y las variaciones de temperatura que favorecen la producción de azúcares, lo que los convierte en un café frutal con notas de caramelo y chocolate.
Este proyecto de cuatro generaciones familiares tiene el objetivo de posicionarse en el mercado de cafés especiales a nivel mundial, convirtiéndose en un referente de las características del café único de la región. Juan David Hurtado, gerente y fundador de Blue Bird Coffee afirmó que “la compañía tiene el reto de trabajar por un mejor producto, pensado para quienes disfrutan de un buen café, por ello, siempre están a la vanguardia, en una constante investigación de nuevos procesos, tecnologías, metodologías y viajes que permitan conocer más a los consumidores de café y entender qué perfiles buscan en el producto de acuerdo con la gastronomía y la cultura de cada región”.
Gracias a esta filosofía, el proyecto familiar asumió el reto de transformar el negocio, apoyado por la globalización y digitalización que rodea el sector industrial en la actualidad. Desde comienzos del 2018 la empresa inició con la implementación de BIM (Building Information Modeling) para realizar predicciones sobre cómo iban a comportarse las variables que afectaban directamente la rentabilidad del negocio y así evitar en un gran porcentaje improvisación en la toma de decisiones.
El reto que tiene Blue Bird Coffee es el de plantear un modelo de negocio apoyado en la tecnología y digitalización de la información, en una industria que ha tenido poco contacto con los softwares de información y dónde la mayoría de los procesos son manuales y dispendiosos. Esto, con el fin de incrementar la eficiencia en las tareas diarias y así tener un mayor control en la ejecución de los recursos del cultivo, aportando a la calidad del producto y previniendo posibles improvisaciones dadas por contratiempos que se pueden generar en el día a día.
En la actualidad, una de las industrias más competitivas a nivel nacional es la producción de café. Por un lado, está el bajo precio del café sumado al aumento de los costos de los insumos y una mano de obra cada vez más escasa. Estos factores obligan a los nuevos productores a ser más estrictos en la optimización de la operación para mantener la productividad y la calidad en el café de origen, que en este caso es el factor diferenciador de Blue Bird Coffee.
Para esta empresa cafetera la metodología BIM es una herramienta que les permite hacer predicciones sobre cómo van a comportarse las variables que afectan directamente la rentabilidad del negocio haciendo más efectiva la toma de decisiones. Las grandes industrias a nivel mundial que han tomado la delantera en productividad, lo han logrado por factores tales como la adopción de procesos LEAN; metodología que consiste en hacer más con menos y la digitalización. Ambos recursos enfocados en la gestión y mejora de los procesos, haciéndolos más productivos, reduciendo costos y tiempos.
Aunque la agricultura, en comparación con la construcción, presenta una tasa anual de mayor crecimiento, con un índice de digitalización de casi cinco puntos por encima según lo mostrado en el estudio de productividad y riesgos (McKinsey – Camacol 2017). Esta industria sigue estando muy atrás en comparación a la minería, el petróleo, la manufactura avanzada, entre otras. Así, se relaciona directamente con la tendencia sostenible de la industria, pues el medio ambiente es cada vez menos resiliente a la improvisación. De esta manera, Blue Bird Coffee promueve la innovación en la agricultura, ya que más que hablar de solo el gremio cafetero todos los gremios agrícolas se pueden beneficiar de esta iniciativa.
Por otro lado, está la conocida tercera ola del café, que es un movimiento que busca producir cafés de alta calidad clasificándolos en una categoría premium, como se hace con los vinos; en vez de comercializarse como un commodity; que son productos básicos y no cuentan con ningún valor agregado. Es por esto, que cada vez es más común encontrar laboratorios en las fincas cafeteras para garantizar un alto estándar de calidad en el cultivo. Es en este proceso, donde BIM y los productos de Autodesk pueden poner su software al servicio de la agricultura para el diseño, mantenimiento y monitoreo de las instalaciones y los cultivos donde se cosecha.
La implementación de las herramientas de Autodesk en el cultivo empezó en el año 2018. Gracias a la formación como ingeniero mecánico y los conocimientos de arquitectura de Juan David, donde ha tenido la oportunidad de trabajar con la metodología por más de 9 años. Durante este tiempo, ha sido miembro fundador del BIM Fórum Colombia, ha participado en dos de las más importantes implementaciones BIM con constructoras colombianas y ha sido parte de los grupos de diseño y coordinación de importantes proyectos de la ciudad de Bogotá. Fue así como pudo identificar las ventajas de la metodología que podrían ayudarlo en su proyecto familiar.
Los softwares que la compañía ha venido utilizando son Revit y Navisworks, herramientas que permiten el manejo de topografía y control de la data del proyecto. Lo anterior, es un tema de vital importancia para los análisis que se relacionan a la agricultura, ya que ayuda en el registro del comportamiento de los suelos y permiten identificar qué terreno es el más fértil para la siembra del producto, incidiendo en la calidad de la planta y optimizando los procesos de siembra. Adicionalmente, se está evaluando el posible uso de Civil 3D e Infraworks, que son herramientas con mejores prestaciones para el manejo de topografías. Así mismo, el uso de BIM 360 y Forge, que permitirán realizar interfaces para llevar el modelo BIM a campo.
Gracias a BIM y las herramientas de Autodesk, Blue Bird Coffee tiene a su servicio un software dinámico, que permitirá el mantenimiento y monitoreo de instalaciones y cultivos donde se cosecha el café. Así mismo, un mayor control en los procesos de fermentación, secado y almacenaje, lo que se verá reflejado en el estándar de calidad del producto final.
La compañía ahora busca incursionar en la investigación de diseños y control de espacios con condiciones controladas. Para mantener la calidad y el estándar del café es importante tener claridad sobre las horas de sol que recibe durante el secado del pergamino y los rangos de temperatura y humedad para los procesos de fermentación y almacenamiento. Es aquí donde las herramientas de Autodesk permiten trabajar con data proveniente de estaciones meteorológicas y la georreferenciación de modelos para predecir mejores diseños y comportamiento de estos espacios.
Para Blue Bird Coffee la implementación del software en la agricultura ya representa una ganancia. Es la primera vez que una herramienta digital de este calibre se implementa en un cultivo de café. El verdadero reto ha estado en ajustar los datos y en reconocer los resultados importantes para la mejora del cultivo y el aumento en la eficiencia de las tareas.
A la fecha, la empresa tiene una implementación de la herramienta en un 30% aproximadamente, lo cual le ha permitido tener un mayor control y entendimiento de todas las variables que afectan el ciclo de vida del proceso cafetero por medio de la representación gráfica y la metadata que proporcionan estos modelos. Lo anterior, se traduce en rentabilidad que aporta a la cadena de valor, ya que se identifican los puntos de inversión y esto permite un panorama más claro sobre la ejecución diaria. Según Hurtado, una de las teorías de BIM planteadas por el arquitecto norteamericano Patrick MacLeamy, ex CEO de HOK, afirma que por cada dólar que se gaste implementando el software BIM durante el diseño y planeación, hay un retorno de inversión cercano a los 20 dólares en construcción y 60 dólares en operación. Esto se conoce como el BIM BAM BOOM, lo cual podría escalarse a la agricultura y verse traducido en un alto ROI.
Además, gracias al modelo BIM la administración del cultivo ha sido más eficiente en lo que se refiere a tareas del día a día. Optimizando tiempo y recursos en los cálculos de árboles por lote, proyecciones y trazabilidad de recolección, cálculo de insumos y fertilizantes. Ayudando así a mejorar en las adecuaciones. Los diseños de infraestructura necesaria y los seguimientos a registros como; broca, floraciones y plagas que están generando estadísticas y datos de valor para la priorización de tareas.
Si bien, Blue Bird Coffee aún está en la etapa inicial de la metodología BIM y según Hurtado, el trabajo de implementación para interpretar la información es constante. Este es un ejercicio académico donde se debe seguir indagando para descubrir cómo hacer una medición del ROI y así transformarlo en un modelo de negocio que le permita llegar a más agricultores.
Este caso de éxito es el ejemplo de lo que Andrew Anagnost, CEO de Autodesk, dijo en el pasado Autodesk University sobre el futuro de hacer las cosas. Pues es increíble hasta dónde llega la creatividad y la sed de innovación con ayuda de las herramientas y software de Autodesk. Este caso abre un espacio de reflexión sobre cómo se pueden desafiar los límites de la innovación pensando de forma transversal y multidisciplinaria para beneficiar diferentes industrias.
Para un país como Colombia, donde la agricultura tiene una gran importancia, tener la posibilidad de ir introduciendo este tipo de herramientas como lo está haciendo Blue Bird Coffee, es el principio de la transformación agraria. El incorporar la tecnología en tareas diarias que le brindan soluciones a millones de personas, es una iniciativa completamente escalable y replicable en diferentes gremios, en especial en los más tradicionales que llevan años sin una intervención.
Actualmente, las tendencias tecnológicas como la digitalización de tareas monótonas, la movilidad, colaboración, nubes de puntos, geolocalización, automatización de procesos, diseño generativo, industrialización modular, entre otras, están disponibles para todas las industrias gracias a los entornos colaborativos que ofrece Autodesk. Hoy, como Blue Bird Coffee, cualquier empresario puede encontrar soluciones a las necesidades de su empresa a través de la tecnología y dar el siguiente paso hacia el futuro de hacer las cosas.
A version of this article ran previously on Autodesk LATAM blog. Photos courtesy of Bluebird Coffee.