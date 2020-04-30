Con la reciente implementación de BIM, la compañía Amarilo se podría situar, para el 2021, en la empresa líder en implementación y utilización de esta metodología en Colombia.

Resumen del proyecto

Amarilo es una empresa colombiana líder en promoción, gerencia, venta y construcción de proyectos de vivienda. Reconocida como la No. 1 en “Mejor Reputación” del sector de construcción e infraestructura. Desde su inicio en 1993, aplica buenas prácticas y habilidades distintivas en su gestión, desarrollando proyectos de vivienda, proyectos de comercio, edificaciones para oficina y educación y macro proyectos urbanísticos.

El Reto

A pesar de la gran experiencia de Amarilo, se presentaban algunas oportunidades de mejora en los procesos de diseño, coordinación, compras y construcción implementando procesos documentados y protocolos de comunicación. Razón por la cual la empresa emprendió una búsqueda de metodologías para solucionar sobrecostos y demoras en el ciclo de vida de los proyectos iniciando por la coordinación técnica.

“El sector de la construcción a nivel mundial presenta oportunidades de mejoras en la productividad comparado con otros sectores económicos, y aún más, Colombia frente a otros países tiene brechas enormes que necesitamos comenzar a cerrar. Es así como la transformación digital presenta una gran oportunidad para mejorar la eficiencia de ese sector y sabiendo que esta es una de las locomotoras de la economía local, el impacto podría ser aún mayor.” Comenta Mario Ciardelli, Gerente general de Amarilo

La solución

La implementación BIM hace parte de ese esfuerzo de transformación digital que mencionaba Ciardelli, y Amarilo adoptó un gran nivel de compromiso para alcanzar las metas planteadas. La empresa implementó BIM con Herramientas Autodesk (Revit y Navisworks) y un sistema manejo de información (Common Data Enviroment).

En su primera etapa de Implementación BIM contó con la asesoría de un consultor externo y posteriormente creación de una Oficina BIM interna para segunda etapa de implementación.

La implementación de los planes cortos y mediano plazo están en un cumplimiento promedio del 85% de las tareas destinadas, sin embargo, la meta de llevar a Amarilo a nivel de madurez BIM “Definido” basado en Objetos “Modelado” se pudo cumplir. En este año la empresa iniciará los procesos necesarios para llevar a Amarilo a nivel de madurez BIM “Gestionado” basada en modelos de “Colaboración” como parte del proceso de situar a Amarilo en el 2021 como la empresa líder en implementación y utilización de la metodología BIM en Colombia, esto no podrá ser llevado a cabo sin la participación y el compromiso de todas las personas involucradas en el proceso.