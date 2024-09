Promotion sur l'ensemble Autodesk ShotGrid :

Cette promotion offre une remise de 10 % sur le prix de détail suggéré (PRS) à l'achat d’un forfait de 3 nouveaux abonnements mensuels, d'un an ou de trois ans à ShotGrid, hors taxes. Les produits disponibles sur la boutique en ligne Autodesk dans le cadre de cette promotion comprennent un forfait de 3 postes d'ShotGrid.

Cette offre est disponible du 2022/06/21 au 2022/10/31 inclusivement dans les cinquante états des États-Unis et au Canada. Elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions ou remises et elle n’est pas valable là où la loi l’interdit ou la restreint. Pour les achats faits par le biais de la boutique en ligne Autodesk, la réduction s’appliquera automatiquement sur votre achat.

AUTODESK SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER CETTE OFFRE EN TOTALITÉ OU EN PARTIE EN TOUT TEMPS ET SANS PRÉAVIS, À SA SEULE DISCRÉTION. LES PRIX DES LOGICIELS AUTODESK SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.

Aes logos Autodesk et ShotGrid sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce d’Autodesk Inc. ou de ses filiales ou sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications de produits et de services en tout temps et sans préavis, et ne saurait être tenue responsable d’éventuelles erreurs typographiques ou graphiques contenues dans le présent document.