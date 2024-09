Profitez d'un accès complet à toutes les fonctions et les fonctionnalités gratuitement pendant 30 jours.

Autodesk propose des logiciels pour les étudiants et les enseignants du monde entier. L'accès gratuit sous licence éducative est réservé à l'utilisation à des fins d'enseignement. Pour utiliser les logiciels à des fins lucratives, vous devez souscrire un plan d'abonnement payant.

Téléchargez Fusion 360 pour un usage personnel et amateur

Version gratuite et limitée de Fusion 360 pour les utilisateurs amateurs qualifiés et non commerciaux. Les fonctionnalités de base comprennent :

• Outils de CAO 2D / 3D standard

Outils de CAO 2D / 3D standard • Composants électroniques limités : 2 schémas, 2 couches, zone de circuit imprimé de 80 cm2

Composants électroniques limités : 2 schémas, 2 couches, zone de circuit imprimé de 80 cm2 • Fabrication de base : fraisage 2,5 et 3 axes, tournage, fabrication additive FFF, production

Fabrication de base : fraisage 2,5 et 3 axes, tournage, fabrication additive FFF, production • Rendu local uniquement

Rendu local uniquement • Limité à 10 documents Fusion 360 actifs et modifiables, documents inactifs illimités

Limité à 10 documents Fusion 360 actifs et modifiables, documents inactifs illimités • Gestion des données à utilisateur unique uniquement

Gestion des données à utilisateur unique uniquement • Assistance via les forums uniquement

Assistance via les forums uniquement • Types de fichiers d'importation et d'exportation limités

Besoin de toutes les fonctions et fonctionnalités? Démarrez avec un essai gratuit de 30 jours de Fusion 360.