.

.

.

.

Watch Now

.

Speaker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eddie Chew

Eddie Chew

Founder & Animator, Griffin Animation Studios 

Eddie has over 20 years of experience as an animator, working across top studios, and now runs his own animation studio. 