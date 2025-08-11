.
Rob Guiao
Fusion Sales Executive, Autodesk
Rob has 10+ years in manufacturing, including 7 with Autodesk, building strategic partnerships. With expertise in business and product development, he helps customers succeed by aligning manufacturing software with their specific needs.
Aaron Kennette
Solutions Engineer, Autodesk
Aaron has 28+ years in manufacturing, starting as a CNC machinist/programmer. For 15 years, he’s supported Power Solutions and Fusion at Autodesk, where he’s now a Solutions Engineer. Outside work, he enjoys family time, travel, and home projects.